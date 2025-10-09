 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Gipfeltreffen: Spitzenreiter FC Hansa Rostock II empfängt TuS Makkabi

NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht über das vorgezogene Spiel

Im vorgezogenen Spitzenspiel des 14. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord stehen sich am Sonntag der FC Hansa Rostock II und der TuS Makkabi Berlin gegenüber. Der Erste empfängt den Dritten – ein Duell, das schon früh in der Saison richtungsweisend sein kann. Während die Hanseaten nach acht Spielen mit 19 Punkten die Tabelle anführen, lauert Makkabi mit 15 Zählern dicht dahinter. Spannung ist garantiert.

---

Die zweite Mannschaft von Hansa Rostock geht mit breiter Brust in die Partie. Am vergangenen Wochenende setzte sich die Elf mit 2:1 gegen den S.D. Croatia Berlin durch. John Lukas Sauer traf in der 10. Minute zur frühen Führung, ehe Cihat Birol in der 18. Minute den Ausgleich für die Gäste erzielte. Doch nur eine Minute später brachte Matheo Venohr die Rostocker wieder nach vorn – ein Treffer, der am Ende den Unterschied ausmachte. Mit sechs Siegen aus acht Spielen ist Hansa II derzeit das Maß der Dinge in der Liga.

Der TuS Makkabi Berlin reist mit Wut im Bauch nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Hauptstädter verloren zuletzt klar mit 0:3 beim FC Anker Wismar. Nach einer Stunde brachte Danilo John die Gastgeber in Führung, in der Schlussphase erhöhten Evgeni Pataman in der 89. Minute und Embarki Fares Tedj Hadj in der Nachspielzeit auf 3:0. Eine herbe Niederlage, die den Höhenflug von Makkabi vorerst stoppte. Dennoch bleibt das Team mit fünf Siegen aus acht Spielen in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Das direkte Duell verspricht Hochspannung: Kann Hansa II mit einem Sieg seine Tabellenführung ausbauen und ein Polster auf die Konkurrenz schaffen? Oder gelingt Makkabi die sofortige Antwort nach dem Dämpfer in Wismar und die Rückkehr in den Kampf um Platz eins?

