Gipfeltreffen Ratingen-Meerbusch, Velbert und Homberg im Windschatten

Im Rennen um Platz eins hat derzeit der TSV Meerbusch die Nase knapp vorne. Dies könnte sich aber schon am kommenden Spieltag ändern, wenn Ratingen 04/19 den Tabellenführer im Spitzenduell stürzen könnte. Auch die SSVg Velbert und der VfB Homberg könnten theoretisch auf Platz eins springen. Velbert empfängt im Aufsteigertreffen den TSV Bayer Dormagen, der jüngst erst seine Niederlagenserie beendete. Der VfB Homberg möchte sich nach seiner ersten Saisonniederlage gegen RW Oberhausen wieder rehabilitieren.

So läuft der 7. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

So geht es weiter

8. Spieltag

26.10.25 1. FC Bocholt - SG Unterrath

26.10.25 Wuppertaler SV - VfB 03 Hilden

26.10.25 1. FC Kleve - SSVg Velbert

26.10.25 TSV Bayer Dormagen - SC Rot-Weiß Oberhausen

26.10.25 VfB Homberg - Ratingen 04/19

26.10.25 TSV Meerbusch - DJK Arminia Klosterhardt

26.10.25 FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg

9. Spieltag

02.11.25 VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt

02.11.25 Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert

02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Homberg

02.11.25 SG Unterrath - TSV Meerbusch

02.11.25 FSV Duisburg - Wuppertaler SV

02.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kleve

02.11.25 Ratingen 04/19 - TSV Bayer Dormagen

