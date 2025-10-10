Gipfeltreffen Ratingen-Meerbusch, Velbert und Homber im Windschatten

Im Rennen um Platz eins hat derzeit der TSV Meerbusch die Nase knapp vorne. Dies könnte sich aber schon am kommenden Spieltag ändern, wenn Ratingen 04/19 den Tabellenführer im Spitzenduell stürzen könnte. Auch die SSVg Velbert und der VfB Homberg könnten theoretisch auf Platz eins springen. Velbert empfängt im Aufsteigertreffen den TSV Bayer Dormagen, der jüngst erst seine Niederlagenserie beendete. Der VfB Homberg möchte sich nach seiner ersten Saisonniederlage gegen RW Oberhausen wieder rehabilitieren.
8. Spieltag
26.10.25 1. FC Bocholt - SG Unterrath
26.10.25 Wuppertaler SV - VfB 03 Hilden
26.10.25 1. FC Kleve - SSVg Velbert
26.10.25 TSV Bayer Dormagen - SC Rot-Weiß Oberhausen
26.10.25 VfB Homberg - Ratingen 04/19
26.10.25 TSV Meerbusch - DJK Arminia Klosterhardt
26.10.25 FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg
9. Spieltag
02.11.25 VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
02.11.25 Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Homberg
02.11.25 SG Unterrath - TSV Meerbusch
02.11.25 FSV Duisburg - Wuppertaler SV
02.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kleve
02.11.25 Ratingen 04/19 - TSV Bayer Dormagen
