Allgemeines
Tabellenführer Meerbusch misst sich mit Ratingen.
Tabellenführer Meerbusch misst sich mit Ratingen. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Gipfeltreffen Ratingen-Meerbusch, Velbert und Homber im Windschatten

U17-Niederrheinliga: Der TSV Meerbusch kann sich etwas Luft auf einen Verfolger verschaffen. Es geht gegen Ratingen 04/19, das derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz steht

Im Rennen um Platz eins hat derzeit der TSV Meerbusch die Nase knapp vorne. Dies könnte sich aber schon am kommenden Spieltag ändern, wenn Ratingen 04/19 den Tabellenführer im Spitzenduell stürzen könnte. Auch die SSVg Velbert und der VfB Homberg könnten theoretisch auf Platz eins springen. Velbert empfängt im Aufsteigertreffen den TSV Bayer Dormagen, der jüngst erst seine Niederlagenserie beendete. Der VfB Homberg möchte sich nach seiner ersten Saisonniederlage gegen RW Oberhausen wieder rehabilitieren.

So läuft der 7. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Morgen, 17:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
17:00

So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
11:00

So., 12.10.2025, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
10:30

So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00

So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
11:00

So geht es weiter

8. Spieltag
26.10.25 1. FC Bocholt - SG Unterrath
26.10.25 Wuppertaler SV - VfB 03 Hilden
26.10.25 1. FC Kleve - SSVg Velbert
26.10.25 TSV Bayer Dormagen - SC Rot-Weiß Oberhausen
26.10.25 VfB Homberg - Ratingen 04/19
26.10.25 TSV Meerbusch - DJK Arminia Klosterhardt
26.10.25 FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg

9. Spieltag
02.11.25 VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
02.11.25 Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Homberg
02.11.25 SG Unterrath - TSV Meerbusch
02.11.25 FSV Duisburg - Wuppertaler SV
02.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kleve
02.11.25 Ratingen 04/19 - TSV Bayer Dormagen

