Gipfeltreffen ohne Sieger und ein Schützenfest von Stahl Brandenburg Brandenburgliga: Die Partien des 25. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 19:19 Uhr · 0 Leser

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Die Brandenburgliga steuert auf ein dramatisches Saisonfinale zu, bei dem sich am heutigen 25. Spieltag die Nerven als entscheidender Faktor erwiesen. Während das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen den beiden dominierenden Teams keinen Sieger fand, nutzten die Verfolger die Gunst der Stunde.

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Vor 98 Zuschauern unterstrich die TSG Einheit Bernau ihre Ambitionen und ließ dem Tabellenschlusslicht keine Chance. In einer einseitigen Partie eröffnete Hugo Bloch in der 33. Minute den Torreigen für die Hausherren. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Ksawier Mlynski in der 43. Minute auf 2:0, was bereits für eine Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte erneut Hugo Bloch, der in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 3:0-Endstand besiegelte.

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In Schöneiche sahen 59 Zuschauer einen hart erkämpften Heimsieg der Gastgeber. Der SV Germania 90 Schöneiche ging bereits früh durch Deniz Citlak in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Die Partie blieb lange Zeit offen, da der FSV Union Fürstenwalde zwar drängte, die Defensive der Hausherren jedoch stabil stand. Erst in der Schlussminute erlöste Florian Schulte sein Team, indem er einen Foulelfmeter in der 89. Minute zum 2:0-Endstand verwandelte. ---

Das Duell der Verfolger lockte 328 Zuschauer an. Der Brandenburger SC Süd 05 erwischte einen Blitzstart, als Can Cinar bereits in der 11. Minute zum 1:0 traf. Kurz vor der Pause baute Tim Dethloff die Führung per Foulelfmeter in der 42. Minute auf 2:0 aus. Nach dem Seitenwechsel keimte beim Absteiger SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde noch einmal Hoffnung auf, als Blenard Colaki in der 56. Minute auf 2:1 verkürzte. Doch in der tiefen Nachspielzeit machte Matheus Tosta Cesario in der 94. Minute mit dem 3:1 alles klar. ---

Das Topspiel lockte 520 Zuschauer an. In einer hochintensiven Begegnung ging der Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin in der 20. Minute durch Kevin Anderson Moreira Godinho in Führung. Der 1. FC Frankfurt kämpfte sich leidenschaftlich zurück und belohnte sich in der 59. Minute durch den Ausgleichstreffer von Danny Mank. Nur wenige Minuten später schwächte sich der Spitzenreiter selbst: Caua Belizario sah in der 64. Minute die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl rettete Neuruppin den Punkt und behauptet mit 52 Punkten die Tabellenspitze, nur einen Zähler vor Frankfurt. ---

Ein torreiches Spektakel erlebten die 55 Zuschauer in Werder, bei dem die Gäste die Oberhand behielten. Der TuS 1896 Sachsenhausen dominierte die erste Halbzeit nach Belieben: Jan-Paul Platte traf doppelt in der 28. und 39. Minute, bevor Dennis Wulff in der 45. Minute auf 0:3 erhöhte. Nach der Pause schraubte Andor Müller das Ergebnis in der 64. Minute auf 0:4. Der Werderaner FC Viktoria 1920 bewies Moral durch Lennart Buchholz, der in der 72. Minute verkürzte, doch erneut Andor Müller stellte in der 75. Minute auf 1:5. Den Schlusspunkt zum 2:5-Endstand setzte abermals Lennart Buchholz in der 88. Minute. ---

Die 149 Zuschauer in Oranienburg mussten lange auf Zählbares warten. In einer ausgeglichenen Partie gegen den Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen gelang dem Oranienburger FC Eintracht 1901 erst in der Schlussphase der Durchbruch. Abdul-Hamid Saadaev erzielte in der 85. Minute den erlösenden Führungstreffer zum 1:0. In der Nachspielzeit besiegelte Jascha Seiche in der 93. Minute den 2:0-Heimsieg. ---

Der SV Altlüdersdorf feierte vor 78 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg im Tabellenmittelfeld. Zunächst gingen die Gäste vom Ludwigsfelder FC in der 29. Minute durch Joel Silva Mavangui da Silva in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren jedoch die Partie. Konrad Korczynski markierte in der 63. Minute den Ausgleich zum 1:1. Den umjubelten Siegtreffer erzielte schließlich Louis Mischor in der 85. Minute zum 2:1. ---