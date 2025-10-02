Gipfeltreffen Leverkusen-Köln und Revierderby BVB-S04

Mit fünf größtenteils souveränen Siegen thront Borussia Dortmund derzeit an der Spitze von Gruppe H und hält exzellente Chancen auf den Einzug in die Zwischenrunde. Etwas komplizierter läuft es derweil für den FC Schalke 04, der mit so manchen Höhen und Tiefen auf Platz vier hausiert, dem Lokalrivalen im direkten Duell aber sicher ein Schnippchen schlagen möchte. In der gleichen Gruppe läuft Rot-Weiss Essen dem Geschehen etwas hinterher, könnte aber gegen Viktoria Köln für ein Erfolgserlebnis sorgen. Auch RW Oberhausen hatte bislang große Probleme, hofft gegen Tabellenschlusslicht Preußen Münster auf den ersten Dreier der Saison.

In Gruppe G kommt es zum sportlichen Kracher zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen, die die beiden Top-Plätze noch einnehmen. Nutznießer könnte Borussia Mönchengladbach sein, dass mit einem Erfolg gegen Kickers Offenbach eventuell sogar an beiden Kontrahenten vorbeiziehen könnte. Der MSV Duisburg kann mit einem Sieg im Straßenbahnderby gegen Fortuna Düsseldorf den Anschluss nach oben aufrechterhalten.