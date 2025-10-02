 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Dortmund kann gegen den Lokalrivalen die Tabellenspitze verteidigen.
Dortmund kann gegen den Lokalrivalen die Tabellenspitze verteidigen. – Foto: Marco Zimmer

Gipfeltreffen Leverkusen-Köln und Revierderby BVB-S04

U17-DFB-Nachwuchsliga: Zwei Derbys stechen zum 6. Spieltag ins Auge. Schon am Donnerstag spielen der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen um die Tabellenspitze in Gruppe G. In Gruppe H kommt es zum Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04.

Mit fünf größtenteils souveränen Siegen thront Borussia Dortmund derzeit an der Spitze von Gruppe H und hält exzellente Chancen auf den Einzug in die Zwischenrunde. Etwas komplizierter läuft es derweil für den FC Schalke 04, der mit so manchen Höhen und Tiefen auf Platz vier hausiert, dem Lokalrivalen im direkten Duell aber sicher ein Schnippchen schlagen möchte. In der gleichen Gruppe läuft Rot-Weiss Essen dem Geschehen etwas hinterher, könnte aber gegen Viktoria Köln für ein Erfolgserlebnis sorgen. Auch RW Oberhausen hatte bislang große Probleme, hofft gegen Tabellenschlusslicht Preußen Münster auf den ersten Dreier der Saison.

In Gruppe G kommt es zum sportlichen Kracher zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen, die die beiden Top-Plätze noch einnehmen. Nutznießer könnte Borussia Mönchengladbach sein, dass mit einem Erfolg gegen Kickers Offenbach eventuell sogar an beiden Kontrahenten vorbeiziehen könnte. Der MSV Duisburg kann mit einem Sieg im Straßenbahnderby gegen Fortuna Düsseldorf den Anschluss nach oben aufrechterhalten.

So läuft der 6. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Sa., 04.10.2025, 10:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
10:30

Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
13:00

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
11:00

Sa., 04.10.2025, 12:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
12:00

So geht es weiter

7. Spieltag
11.10.25 SC Preußen Münster - Rot-Weiss Essen
12.10.25 Borussia Dortmund - VfL Bochum
12.10.25 FC Viktoria Köln - FC Schalke 04
12.10.25 SV Meppen - SC Rot-Weiß Oberhausen

So läuft der 6. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Heute, 19:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
19:00

Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
13:00

Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
13:00

Sa., 04.10.2025, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
11:00

So geht es weiter

7. Spieltag
11.10.25 1. FC Köln - Kickers Offenbach
12.10.25 Fortuna Düsseldorf - Wuppertaler SV
12.10.25 FSV Frankfurt - MSV Duisburg
29.10.25 Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

02.10.2025, 14:30 Uhr
Markus Becker