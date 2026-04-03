 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

Gipfeltreffen: kann Mondorf das Meisterrennen neu eröffnen?

Tabellenzweiter bei Leader Differdingen zu Gast, wichtige Partien in Rodange und Hostert

von Paul Krier · 03.04.2026, 16:00 Uhr · 0 Leser
Mondorf (dunkle Trikots) reist zum Spitzenspiel nach Differdingen
Mondorf (dunkle Trikots) reist zum Spitzenspiel nach Differdingen – Foto: Andjelko Markulin

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Am Samstag

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
0
1
Abpfiff

Jeunesse Esch befindet sich weiterhin in einer trügerischen Situation: Tabellenplatz 8 liegt nur 6 Zähler von der Abstiegsrelegation entfernt und am Samstag um 16 Uhr begrüßt man einen F91 Düdelingen an der „Grenz“, der seit der Übernahme von Claudio Lombardelli als Trainer auf einer Erfolgswelle schwimmt. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Sa., 04.04.2026, 17:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
3
1
Abpfiff

Gegen Rosport spielt Rodange um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Da der FC Victoria selbst noch Punkte braucht, um den Abstand auf die Gefahrenzone zu vergrößern, kann man von einem spannenden und umkämpften Spiel ausgehen. Die Formtabelle spricht zwar für die Gäste, doch am 22.Spieltag nahmen die Trends beider Teams eine Wende. Unser Tipp: Unentschieden.

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
US Hostert
US HostertHostert
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
0
2
Abpfiff

Unter Marco Martino konnte sich Hostert von der Abstiegszone entfernen, im gleichen Zeitraum gewann auch Gegner Käerjeng Abstand nach unten. Doch gerettet sind beide noch lange nicht. In einem offenen Schlagabtausch wird es darum gehen, das Polster aufzustocken. Unser Tipp: Unentschieden.

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
2
0
Abpfiff

Die Tabellennachbarn Bissen (5., 43 Punkte) und Niederkorn (6., 29) trennen beachtliche 14 Punkte. Da die beiden in gelb und schwarz spielenden Teams in den vergangenen fünf Partien eine exakt identische Bilanz vorzuweisen haben, kann man von einem offenen Duell ausgehen. Unser Tipp: Unentschieden.

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
0
1

Mamer begrüßt seinen künftigen Entente-Partner bei den Frauen, den FC UNA Strassen zu einem schwierigen Heimspiel. Auf dem Papier sollte vieles für die Gäste sprechen, doch vergleicht man die Ergebnisse der letzten Ligaspiele, so stellt man fest, dass Mamer besser unterwegs war als der FC UNA. Unser Tipp: Unentschieden.

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
0
0
Abpfiff

Bei Racing – Petingen sollten die Rollen klar zugunsten der Hauptstädter verteilt sein. Sechs Niederlagen in Serie verhagelten die Bilanz der Union Titus, dagegen steht eine Serie von drei Siegen in Folge auf Seiten von Racing. Unser Tipp: Heimsieg.

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
0
2
Abpfiff

Hesperingen schlittert seit Wochen und vier Pleiten in Folge dem Abstieg oder wenigstens der Abstiegsrelegation entgegen. In Canach wird man nichts geschenkt bekommen, da der FC Jeunesse nach zwei eigenen Niederlagen nacheinander ebenfalls noch nach unten blicken muss. Unser Tipp: Unentschieden.

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
US Mondorf
US MondorfMondorf
1
2
Abpfiff

Mondorf (2., 45 Punkte) bietet sich im Gipfeltreffen bei Meister Differdingen (1., 49) die Gelegenheit, im Erfolgsfall sogar Meisterträume zu entfachen. Vergleicht man die Formentwicklungen, ist ein Auswärtssieg nicht gänzlich undenkbar. Doch bei den Gästen bleibt man vermutlich gewohnt bodenständig. Unser Tipp: Unentschieden.

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