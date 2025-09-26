Gipfeltreffen in Zorbau, besonderes Wiedersehen in Weißenfels

In den bisherigen vier Partien der Saison konnte der VfB Sangerhausen erst einen Zähler einfahren. Am Freitagabend möchten die Rosenstädter ihr Konto aufstocken - im Heimspiel gegen den VfB Merseburg. Die Bilanz spricht jedenfalls für die Hausherren: In der Vorsaison entschieden sie beide Duelle mit dem VfB für sich.

Zweimal standen sich der SC Bernburg und der SV Eintracht Emseloh in der Verbandsliga gegenüber. Beide Male behielt der Gastgeber am Ende die Punkte daheim. Setzt sich die Serie am Freitagabend fort, wenn der SCB den Aufsteiger in der Krumbholzallee empfängt?

Nach dem 3:3-Unentschieden im Derby gegen den FSV Barleben steht für den Haldensleber SC ein nächstes direktes Duell auf dem Programm. Am Freitagabend begrüßt der HSC die SG Rot-Weiß Thalheim, die bisher erst einen Punkt verbuchen konnte.

Nach dem ersten Punkt der Saison gegen den Haldensleber SC (3:3) will der FSV Barleben am Sonnabend nachlegen. Um 13 Uhr ist das Team von Christoph Grabinski und Max Schönijahn beim SV Blau-Weiß Dölau gefordert. Die Dölauer spielten ihrerseits in fünf Partien gleich dreimal Remis.

Zum ersten Mal überhaupt stehen sich am Sonnabend der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Aufsteiger SSV Havelwinkel Warnau gegenüber. Für die Gastgeber ist es das zweite Duell mit einem Aufsteiger in Folge: In der Vorwoche gewann BiWo mit 3:2 in Emseloh. Dagegen mussten sich die Warnauer nach vier Punkten aus den ersten beiden Partien zuletzt in drei Pflichtspielen in Folge geschlagen geben.

Gipfeltreffen im Burgenlandkreis. Der SV Fortuna Magdeburg steht nach fünf Partien mit 13 Punkten auf Tabellenplatz ein, der SV Blau-Weiß Zorbau mit einem Zähler weniger unmittelbar dahinter. Am Sonnabend kommt es nun zum direkten Duell der beiden Teams von der Tabellenspitze.

Morgen, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen SV Dessau 05 Dessau 05 14:00 PUSH

Nach der deftigen 0:6-Niederlage in der Vorwoche beim VfB Merseburg will der SV Westerhausen am Sonnabend eine Reaktion zeigen. Zum Heimspiel empfängt die Wolfsberg-Elf den SV Dessau 05, der in vier Spielen zweimal gewann und zweimal Unentschieden spielte.

Nach holprigen Ergebnissen zum Auftakt - mit Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Zorbau und Magdeburg - will der SSC Weißenfels allmählich Fahrt aufnehmen. Die Aufgabe wird am Sonnabend aber alles andere als leicht: Mit dem BSV Halle-Ammendorf kommt der aktuelle Tabellendritte, der drei seiner vier Partien gewann, nach Weißenfels. Das Aufeinandertreffen hat aus noch einem Grund eine besondere Bedeutung: Durch den Ammendorfer Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit verpasste der SSC in der Vorsaison in letzter Sekunde den Aufstieg in die Oberliga.

