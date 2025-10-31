 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Keeper Pit Fretz und Wilwerwiltz empfangen Reisdorf zum Spitzenspiel
Keeper Pit Fretz und Wilwerwiltz empfangen Reisdorf zum Spitzenspiel – Foto: Ben Majerus

Gipfeltreffen in Wilwerwiltz

Kiischpelt empfängt Tabellenzweiten Reisdorf – gehen die Aufwärtstrends von Luna und Perlé weiter?

Verlinkte Inhalte

3.Div
Colmar
Reisdorf
Luna
Beckerich

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Wilwerwiltz könnte Leader Reisdorf gerade zum richtigen Zeitpunkt zuhause empfangen. Am vergangenen Wochenende kassierte der Absteiger seine erste Niederlage, sollte man erneut leer ausgehen würde der FC Kiischpelt den Platz an der Sonne übernehmen. Es wird also einiges auf dem Spiel stehen beim Kracher der 3.Division! Brouch empfängt einen Absteiger aus Colmar, der seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Dass der FCB damit in die Favoritenrolle schlüpft, sollte nicht überraschen. Wie die ASC das Blatt wenden will haben wir Trainer Luis Laranjo gefragt.

Laranjo: „egal was passiert, ich glaube an die Mannschaft und ihr Potenzial“

„Der Sieg kommt mir der Zeit. Die Jungs können Fußball spielen. Wir brauchen nur noch die nötige Geduld, Teamgeist und die richtige Einstellung, der Rest kommt dann von selbst. Wenn es nicht gegen Brouch passiert, ist es halt für später. Aber egal was passiert, ich glaube an die Mannschaft und ihr Potenzial.“

Nachdem Luna Oberkorn vor Wochenfrist seinen ersten Saisonsieg einfuhr, empfängt man ein zuletzt schwächelndes Beckerich nicht ohne Chance, es könnte eine offenere Partie werden als Tabelle und Punktestand aussagen. Grevels ist immer noch punktloses Schlusslicht, Gegner Perlé konnte aus den vergangenen drei Spielen aber 7 Zähler einfahren. Der Trend sollte dadurch für die „Ardoisiers“ sprechen.

Am Sonntag

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.

Aufrufe: 031.10.2025, 16:00 Uhr
Paul KrierAutor