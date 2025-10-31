Gipfeltreffen in Wilwerwiltz

Wilwerwiltz könnte Leader Reisdorf gerade zum richtigen Zeitpunkt zuhause empfangen. Am vergangenen Wochenende kassierte der Absteiger seine erste Niederlage, sollte man erneut leer ausgehen würde der FC Kiischpelt den Platz an der Sonne übernehmen. Es wird also einiges auf dem Spiel stehen beim Kracher der 3.Division! Brouch empfängt einen Absteiger aus Colmar, der seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Dass der FCB damit in die Favoritenrolle schlüpft, sollte nicht überraschen. Wie die ASC das Blatt wenden will haben wir Trainer Luis Laranjo gefragt.

„Der Sieg kommt mir der Zeit. Die Jungs können Fußball spielen. Wir brauchen nur noch die nötige Geduld, Teamgeist und die richtige Einstellung, der Rest kommt dann von selbst. Wenn es nicht gegen Brouch passiert, ist es halt für später. Aber egal was passiert, ich glaube an die Mannschaft und ihr Potenzial.“

Nachdem Luna Oberkorn vor Wochenfrist seinen ersten Saisonsieg einfuhr, empfängt man ein zuletzt schwächelndes Beckerich nicht ohne Chance, es könnte eine offenere Partie werden als Tabelle und Punktestand aussagen. Grevels ist immer noch punktloses Schlusslicht, Gegner Perlé konnte aus den vergangenen drei Spielen aber 7 Zähler einfahren. Der Trend sollte dadurch für die „Ardoisiers“ sprechen.