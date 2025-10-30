Gipfeltreffen in Weiswampach: kann Norden Beggen ärgern?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wintger hinkt den Relegationsplätzen bereits hinterher und wird am Sonntag gegen Mertzig einen Sahnetag brauchen, möchte man gegen den Tabellenvierten die winzige Chance wahrnehmen, sein Punktekonto zu eröffnen. In ähnlichen Tabellenregionen wie die ASW befinden sich Fels und Äischdall, die sich zu einer wegweisenden Partie im Keller gegenüberstehen werden. Beide konnten am vergangen Spieltag einen Sieg holen, der Trend sieht Fels einen Tick besser, Papier ist aber geduldig, egal ob richtiges oder digitales. Kehlen und Gilsdorf kennen beide ein Auf und Ab zwischen Siegen und Niederlagen, dennoch dürften die Gastgeber als stärker einzuschätzen sein.
Useldingens guter Kader liefert ebenfalls sehr unterschiedliche Ergebnisse ab. Nun kommt Hosingen, dem ebenfalls die Konstanz fehlt. Es dürfte sich eine offene Angelegenheit entwickeln. Ob dies so auch beim absoluten Spitzenspiel sein wird, muss man sehen. Wenn Norden 02 (2., 24 Punkte) den Leader Beggen (30) empfängt, stehen eigentlich die Gastgeber unter Zugzwang. Denn sogar im Falle einer Niederlage wären die „Wichtelcher“ noch Spitzenreiter. Herschenken werden die Hauptstädter aber nichts, während Norden die Konkurrenz im Nacken nicht aus den Augen lassen darf.
Beggens Trainer Marcin Siebert vor dem Gipfeltreffen: „Es wird ein großes Spiel, ein echtes Highlight. Norden ist bereits gestolpert, wir noch nicht. Wir haben 6 Punkte Vorsprung, doch wenn Norden gewinnt sind sie wieder an uns dran. Die Frage wird sich stellen, wie wir nach einer eventuellen Niederlage reagieren würden. Doch wir sind immer noch in einer positiven Dynamik und wollen diese natürlich beibehalten und unseren 1.Platz verteidigen. Ich denke, es gibt auf beiden Seiten Druck, jedoch unterschiedliche Arten davon. Bei uns geht es darum, unseren Vorsprung zu verteidigen oder sogar auf 9 Punkte auszubauen, Norden könnte dagegen im Falle einer Niederlage schnell auf Platz 3 oder 4 zurückfallen. Wir werden sie am Sonntag kennenlernen und sehen, wie der Platz und die gegnerische Mannschaft sein werden.“
Für Medernach bietet sich in Bastendorf nach drei Pleiten in Serie die Gelegenheit auf Wiedergutmachung. Koerich bekommt zuhause die Chance auf einen Punktgewinn gegen Schieren, die Gäste waren zuletzt nur ein wenig besser, werden aber sicherlich alles andere als chancenlos sein. Diekirch wird dem Tabellendritten Lintgen auf den Zahn fühlen. Grundsätzlich sollte der Aufsteiger über den besseren Kader und damit größere Möglichkeiten verfügen. Das vergangene Wochenende hat aber gezeigt, das der FC Minerva aber nicht unfehlbar ist.
Am Sonntag
__________________
