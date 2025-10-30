Gipfeltreffen in Weiswampach: kann Norden Beggen ärgern?

Wintger hinkt den Relegationsplätzen bereits hinterher und wird am Sonntag gegen Mertzig einen Sahnetag brauchen, möchte man gegen den Tabellenvierten die winzige Chance wahrnehmen, sein Punktekonto zu eröffnen. In ähnlichen Tabellenregionen wie die ASW befinden sich Fels und Äischdall, die sich zu einer wegweisenden Partie im Keller gegenüberstehen werden. Beide konnten am vergangen Spieltag einen Sieg holen, der Trend sieht Fels einen Tick besser, Papier ist aber geduldig, egal ob richtiges oder digitales. Kehlen und Gilsdorf kennen beide ein Auf und Ab zwischen Siegen und Niederlagen, dennoch dürften die Gastgeber als stärker einzuschätzen sein.

Useldingens guter Kader liefert ebenfalls sehr unterschiedliche Ergebnisse ab. Nun kommt Hosingen, dem ebenfalls die Konstanz fehlt. Es dürfte sich eine offene Angelegenheit entwickeln. Ob dies so auch beim absoluten Spitzenspiel sein wird, muss man sehen. Wenn Norden 02 (2., 24 Punkte) den Leader Beggen (30) empfängt, stehen eigentlich die Gastgeber unter Zugzwang. Denn sogar im Falle einer Niederlage wären die „Wichtelcher“ noch Spitzenreiter. Herschenken werden die Hauptstädter aber nichts, während Norden die Konkurrenz im Nacken nicht aus den Augen lassen darf.