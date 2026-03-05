Gipfeltreffen in Weißenfels, Derbys in Sangerhausen und Halle

– Foto: Leon Tim

Zumindest auf dem Papier steht den Fußballfans in Sachsen-Anhalt am Wochenende ein absoluter Highlight-Spieltag in der Verbandsliga bevor. Mit dem Gipfeltreffen in Weißenfels, den Derbys in Sangerhausen und Halle sowie dem Sechs-Punkte-Spiel in Westerhausen sollte für reichlich Unterhaltung gesorgt sein. Wir werfen einen Blick auf alle Partien.

Morgen, 19:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen SV Eintracht Emseloh Emseloh 19:00 live PUSH

Das Hinspiel wurde zu einer unerwarteten Machtdemonstration: Mit dem 4:1-Heimerfolg im Derby gegen den VfB Sangerhausen sorgte der SV Eintracht Emseloh im September für Aufsehen. Umso mehr dürften die Rosenstädter am Freitagabend auf Revanche aus sein. Dann empfangen sie - nach ihrem Coup beim Tabellenzweiten Fortuna Magdeburg - den Aufsteiger zum Rückspiel.

Auch in Halle ist am Freitagabend Derbyzeit. Dann empfängt der SV Blau-Weiß Dölau den BSV Halle-Ammendorf zum Stadtderby. Im vergangenen Mai hatten die Dölauer mit einem 3:0-Erfolg im Stadion der Waggonbauer überraschen können, im September siegten die Ammendorfer deutlich mit 4:0. Wer wird sich dieses Mal den Derbysieg holen?

Das dritte Spiel unter Flutlicht steigt am Freitagabend in der Krumbholzallee. Nach dem Heimerfolg über das Spitzenteam 1. FC Bitterfeld-Wolfen (4:3) hat der SC Bernburg zum zweiten Heimspiel in Folge die SG Rot-Weiß Thalheim zu Gast. Gegen das Schlusslicht sind die Bernburger dieses Mal in der Favoritenrolle.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben SV Dessau 05 Dessau 05 14:00 live PUSH

Die "Festung Barleber Anger" wird am Sonnabend auf dem Prüfstand gestellt. Mit dem SV Dessau 05 gastiert der aktuelle Tabellendritte beim FSV Barleben. Der SSC Weißenfels und der SV Fortuna Magdeburg haben dort bereits verloren. Können die Dessauer - als zweitbestes Team in der Ferne - die heimstarken Barleber zu Hause stürzen?

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr SSC Weißenfels SSC Weißenfels SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 14:00 live PUSH

Nach dem Derbysieg gegen Zorbau - dem ersten in der Verbandsliga überhaupt - kann der SSC Weißenfels am Sonnabend gleich das nächste Zeichen setzen. Zum Gipfeltreffen empfängt der Spitzenreiter den zweitplatzierten SV Fortuna Magdeburg. Mit einem Heimdreier könnte der SSC den Vorsprung auf Fortuna bereits auf sieben Punkte ausbauen. In der Hinrunde setzte es in Magdeburg allerdings eine von nur drei Niederlagen für den Tabellenführer (0:3).

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 14:00 PUSH

Zu einem wahren Sechs-Punkte-Spiel hat der SV Westerhausen am Samstag den SSV Havelwinkel Warnau zu Gast. Während die Warnauer aktuell mit elf Punkten auf dem 14. Tabellenplatz - dem vermeintlich rettenden Ufer - stehen, ist die Wolfsberg-Elf nur einen Zähler dahinter. In bisher drei Pflichtspiel-Duellen zwischen beiden Clubs ging jeweils Westerhausen vom Platz. So auch beim 4:2-Erfolg der Hinrunde im Havelwinkel.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr Haldensleber SC Haldensleben VfB Merseburg VfB Merseburg 15:00 PUSH