Gipfeltreffen in Viersen: Rahser empfängt Concordia

Der vergangene Spieltag war für Blau-Weiß eine mehr als gelungene Generalprobe vor dem Spitzenspiel. Gegen den ASV Süchteln III konnte die Mannschaft von Beier einen 8:1-Kantersieg einfahren: „Der 8:1-Sieg gibt uns sicherlich Rückenwind, wir dürfen jetzt aber nicht den Fehler machen und das als Gradmesser sehen. Mit Rahser kommt jetzt ganz sicher ein ganz anderes Kaliber“, warnt der 40-Jährige.

Der Spitzenreiter hingegen konnte den Spieltag pausieren, um zusätzliche Kräfte zu tanken. Diese brauchten sie auch, denn mit Jörg Tappiser und Nico Kiefer fehlten zwei wichtige Bausteine des Teams in der vergangenen Trainingswoche. Ob ein Einsatz im Concordia-Spiel möglich ist, steht noch aus, sorgt sich Ingenrieth.

Schon in der abgelaufenen Saison waren beide Mannschaften Kandidaten für den Aufstieg – es fehlten nur wenige Punkte bis zum Relegationsplatz. Entsprechend ist die Verwunderung über die jüngsten Erfolge nicht besonders groß: „Vor der Saison hätte ich beide Mannschaften weit vorne in der Tabelle gesehen. Platz eins und zwei hätte ich vorher nicht sagen können, dafür kannte ich die Liga nicht gut genug“, erzählt Beier, der zuletzt 2022 in der B-Liga für die Blau-Weißen tätig war. Trainerkollege Ingenrieth musste in der Vorbereitung den ein oder anderen neuen Spieler in seine Reihen integrieren, der Saisonstart verwundert ihn allerdings nicht.

Ein Lokalduell mit Brisanz, aber noch keine Entscheidung

Die Viersener sind nicht die einzigen mit Aufstiegsambitionen – hinter ihnen lauern mit dem Rheydter SV II, dem SC Hardt und Absteiger Rot-Weiß Venn Mannschaften, die durchaus noch ein Wörtchen mitreden könnten: „Ich glaube, dieses Jahr können fünf Mannschaften aufsteigen“, weiß auch Ingenrieth, der weiter lobende Worte für seinen kommenden Gegner hat: „Mit Concordia kommt das wahrscheinlich stärkste Team, weil sie als Mannschaft seit Jahren zusammengewachsen sind und mit Tobias Beier einen Top-Trainer an der Seitenlinie haben – ich erwarte eine starke Mannschaft.“

Beier, der zuvor bei der U23 des FC Viersen tätig war, freut sich auf das Gipfeltreffen der Viersener: „Für uns ist es ein Spitzenspiel – Platz eins gegen zwei. Definitiv ein Lokalduell, das durchaus viele Zuschauer anziehen könnte.“ Für den BWC-Coach ist es ein Spitzenspiel, und auch für sein Gegenüber gilt das sicherlich. Er ist sich jedoch sicher, dass die Meisterschaft am Sonntag noch nicht entschieden wird.

In einem Punkt herrscht bei beiden Trainern absolute Einigkeit: Sie wünschen sich ein tolles Spiel bei gutem Wetter. Der Rahser-Übungsleiter blickt euphorisch auf den Sonntag: „Ich freue mich auf viele Zuschauer bei tollem Wetter, in der Hoffnung, dass beide Mannschaften den Tabellenplätzen mit attraktivem Fußball gerecht werden.“ Sein Trainerkollege sieht das ähnlich und lässt schon im Vorfeld keine Ausreden gelten: „Ich hoffe einfach, dass beide Teams mit ihren besten Mannschaften antreten können, damit das Spiel einen entsprechenden Rahmen bekommt und Ausreden erst gar nicht entstehen.“

Das Gipfeltreffen hätte in jedem Fall viele Zuschauer verdient – die sollten jedoch besser ihre Regenschirme einpacken, denn es ist Regen angesagt. Vielleicht spielt das Wetter aber doch mit und das Topspiel der Woche in der B-Liga bekommt den Rahmen, den es verdient.