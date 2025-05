Gipfeltreffen in Verlautenheide – Abstiegskampf bleibt brisant

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Der Tabellenführer Verlautenheide will im Heimspiel gegen den Tabellenfünften Breinig (40 Punkte) seine Spitzenposition behaupten und den Druck auf die Verfolger aufrechterhalten. Breinigs Coach Dirk Ruhrig, der erstmals in seiner Trainerlaufbahn ein Ligaspiel verpasst, sieht sein Team trotz Personalsorgen nicht chancenlos: „Wenn wir geschlossen verteidigen, Standards gut klären und Verlautenheides Offensivpower einschränken, können wir sie auch ärgern.“ Die Gäste reisen mit kleinem Kader an, da sie gleichzeitig ihre Zweitvertretung im Abstiegskampf der Kreisliga A unterstützen.