Gipfeltreffen in Sielow: Kampf um die Spitze der Landesklasse

In der Landesklasse Süd steht am kommenden Wochenende der 20. Spieltag im Fokus, der sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf eine Vorentscheidung bringen könnte. Während sich die beiden Top-Teams im direkten Duell gegenüberstehen, kämpfen die Mannschaften am Tabellenende um wertvolle Punkte für den Klassenerhalt.
Im Mittelfeld empfängt der Tabellenelfte (19 Punkte) den SC Spremberg, der mit 13 Punkten auf dem 13. Rang steht. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern, die das Hinspiel deutlich mit 5:1 für sich entscheiden konnten. Für Spremberg ist es eine wichtige Gelegenheit, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.
Der Tabellenfünfte Herzberg (33 Punkte) trifft auf die SG Friedersdorf, die mit 13 Punkten auf Platz 14 rangiert. Trotz der Tabellensituation ist Vorsicht geboten, da das Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden endete. Herzberg benötigt einen Sieg, um den Anschluss an das Spitzentrio zu halten, während Friedersdorf jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht.
Die SG Eintracht Peitz steht mit 29 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und empfängt den Zehnten aus Großräschen (20 Punkte). Großräschen geht mit dem psychologischen Vorteil eines 1:0-Sieges aus dem Hinspiel in diese Partie. Peitz hingegen will die Heimstärke nutzen, um sich weiter in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.
Der Tabellenvorletzte Burg (13 Punkte) bittet den Siebten aus Luckau (29 Punkte) zum Duell. Das Hinspiel war eine torreiche Angelegenheit, die Luckau knapp mit 4:3 gewann. Für Burg ist ein Erfolgserlebnis zwingend erforderlich, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, während Luckau seine Position im gesicherten Mittelfeld festigen möchte.
In dieser Begegnung trifft der Neunte auf den Achten der Tabelle. Saspow weist mit 27 Punkten einen Vorsprung von vier Zählern auf den Spremberger SV auf. Im Hinspiel dominierte Motor Saspow das Geschehen und siegte souverän mit 4:1. Die Gastgeber werden vor heimischer Kulisse versuchen, das Ergebnis aus der ersten Saisonhälfte vergessen zu machen.
Der Tabellendritte aus Kolkwitz (39 Punkte) empfängt den Vorletzten Peickwitz, der derzeit 12 Punkte aufweist. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch das Hinspiel verlief mit einem 3:2 für Kolkwitz äußerst eng. Kolkwitz muss gewinnen, um den Druck auf die beiden führenden Teams aufrechtzuerhalten, während Peickwitz dringend Punkte gegen den drohenden Abstieg benötigt.
Die SG Groß Gaglow rangiert mit 34 Punkten auf dem vierten Platz und fordert den Zwölften aus Liebenwerda heraus (18 Punkte). Gaglow geht als Favorit in die Partie, nachdem man bereits das Hinspiel mit 2:0 gewinnen konnte. Für Liebenwerda geht es darum, den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze zu verteidigen.
Das absolute Spitzenspiel der Liga rundet den Spieltag ab. Der Tabellenzweite Sielow (41 Punkte) empfängt den Spitzenreiter Schlieben (43 Punkte). Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel begegnen sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Ein Sieg in diesem direkten Duell könnte für Schlieben den entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft bedeuten, während Sielow mit einem Heimerfolg die Tabellenführung zurückerobern kann.
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