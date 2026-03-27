 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Gipfeltreffen in Sielow: Kampf um die Spitze der Landesklasse

Landesklasse Süd: Schlieben will den Thron gegen Sielow verteidigen.

von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Emilio Röck

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ZF BKK
LK Süd Brandenburg
Kolkwitz
SG Burg
Friedersdorf
Großräschen

In der Landesklasse Süd steht am kommenden Wochenende der 20. Spieltag im Fokus, der sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf eine Vorentscheidung bringen könnte. Während sich die beiden Top-Teams im direkten Duell gegenüberstehen, kämpfen die Mannschaften am Tabellenende um wertvolle Punkte für den Klassenerhalt.

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Morgen, 15:00 Uhr
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
SC Spremberg 1896
SC Spremberg 1896SC Spremberg
15:00

Im Mittelfeld empfängt der Tabellenelfte (19 Punkte) den SC Spremberg, der mit 13 Punkten auf dem 13. Rang steht. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern, die das Hinspiel deutlich mit 5:1 für sich entscheiden konnten. Für Spremberg ist es eine wichtige Gelegenheit, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
15:00

Der Tabellenfünfte Herzberg (33 Punkte) trifft auf die SG Friedersdorf, die mit 13 Punkten auf Platz 14 rangiert. Trotz der Tabellensituation ist Vorsicht geboten, da das Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden endete. Herzberg benötigt einen Sieg, um den Anschluss an das Spitzentrio zu halten, während Friedersdorf jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Eintracht Peitz
SG Eintracht PeitzSG Peitz
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
15:00

Die SG Eintracht Peitz steht mit 29 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und empfängt den Zehnten aus Großräschen (20 Punkte). Großräschen geht mit dem psychologischen Vorteil eines 1:0-Sieges aus dem Hinspiel in diese Partie. Peitz hingegen will die Heimstärke nutzen, um sich weiter in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Burg
SG BurgSG Burg
FSV Rot-Weiß Luckau
FSV Rot-Weiß LuckauLuckau
15:00live

Der Tabellenvorletzte Burg (13 Punkte) bittet den Siebten aus Luckau (29 Punkte) zum Duell. Das Hinspiel war eine torreiche Angelegenheit, die Luckau knapp mit 4:3 gewann. Für Burg ist ein Erfolgserlebnis zwingend erforderlich, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, während Luckau seine Position im gesicherten Mittelfeld festigen möchte.

Morgen, 15:00 Uhr
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
15:00

In dieser Begegnung trifft der Neunte auf den Achten der Tabelle. Saspow weist mit 27 Punkten einen Vorsprung von vier Zählern auf den Spremberger SV auf. Im Hinspiel dominierte Motor Saspow das Geschehen und siegte souverän mit 4:1. Die Gastgeber werden vor heimischer Kulisse versuchen, das Ergebnis aus der ersten Saisonhälfte vergessen zu machen.

Morgen, 15:00 Uhr
Kolkwitzer SV 1896
Kolkwitzer SV 1896Kolkwitz
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
15:00

Der Tabellendritte aus Kolkwitz (39 Punkte) empfängt den Vorletzten Peickwitz, der derzeit 12 Punkte aufweist. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch das Hinspiel verlief mit einem 3:2 für Kolkwitz äußerst eng. Kolkwitz muss gewinnen, um den Druck auf die beiden führenden Teams aufrechtzuerhalten, während Peickwitz dringend Punkte gegen den drohenden Abstieg benötigt.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Groß Gaglow
SG Groß GaglowGroß Gaglow
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
15:00live

Die SG Groß Gaglow rangiert mit 34 Punkten auf dem vierten Platz und fordert den Zwölften aus Liebenwerda heraus (18 Punkte). Gaglow geht als Favorit in die Partie, nachdem man bereits das Hinspiel mit 2:0 gewinnen konnte. Für Liebenwerda geht es darum, den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze zu verteidigen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SG Sielow
SG SielowSG Sielow
TSV 1878 Schlieben
TSV 1878 SchliebenSchlieben
15:00

Das absolute Spitzenspiel der Liga rundet den Spieltag ab. Der Tabellenzweite Sielow (41 Punkte) empfängt den Spitzenreiter Schlieben (43 Punkte). Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel begegnen sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Ein Sieg in diesem direkten Duell könnte für Schlieben den entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft bedeuten, während Sielow mit einem Heimerfolg die Tabellenführung zurückerobern kann.

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