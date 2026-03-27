Gipfeltreffen in Sielow: Kampf um die Spitze der Landesklasse Landesklasse Süd: Schlieben will den Thron gegen Sielow verteidigen. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Emilio Röck

In der Landesklasse Süd steht am kommenden Wochenende der 20. Spieltag im Fokus, der sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf eine Vorentscheidung bringen könnte. Während sich die beiden Top-Teams im direkten Duell gegenüberstehen, kämpfen die Mannschaften am Tabellenende um wertvolle Punkte für den Klassenerhalt.

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Morgen, 15:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst SC Spremberg 1896 SC Spremberg 15:00 PUSH

Im Mittelfeld empfängt der Tabellenelfte (19 Punkte) den SC Spremberg, der mit 13 Punkten auf dem 13. Rang steht. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern, die das Hinspiel deutlich mit 5:1 für sich entscheiden konnten. Für Spremberg ist es eine wichtige Gelegenheit, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg SG Friedersdorf Friedersdorf 15:00 PUSH

Der Tabellenfünfte Herzberg (33 Punkte) trifft auf die SG Friedersdorf, die mit 13 Punkten auf Platz 14 rangiert. Trotz der Tabellensituation ist Vorsicht geboten, da das Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden endete. Herzberg benötigt einen Sieg, um den Anschluss an das Spitzentrio zu halten, während Friedersdorf jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht.

Morgen, 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz SG Peitz SV Großräschen Großräschen 15:00 PUSH

Die SG Eintracht Peitz steht mit 29 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und empfängt den Zehnten aus Großräschen (20 Punkte). Großräschen geht mit dem psychologischen Vorteil eines 1:0-Sieges aus dem Hinspiel in diese Partie. Peitz hingegen will die Heimstärke nutzen, um sich weiter in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

Der Tabellenvorletzte Burg (13 Punkte) bittet den Siebten aus Luckau (29 Punkte) zum Duell. Das Hinspiel war eine torreiche Angelegenheit, die Luckau knapp mit 4:3 gewann. Für Burg ist ein Erfolgserlebnis zwingend erforderlich, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, während Luckau seine Position im gesicherten Mittelfeld festigen möchte.

Morgen, 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg SV Motor Saspow Motor Saspow 15:00 PUSH

In dieser Begegnung trifft der Neunte auf den Achten der Tabelle. Saspow weist mit 27 Punkten einen Vorsprung von vier Zählern auf den Spremberger SV auf. Im Hinspiel dominierte Motor Saspow das Geschehen und siegte souverän mit 4:1. Die Gastgeber werden vor heimischer Kulisse versuchen, das Ergebnis aus der ersten Saisonhälfte vergessen zu machen.

Morgen, 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz SV Germania Peickwitz Peickwitz 15:00 PUSH

Der Tabellendritte aus Kolkwitz (39 Punkte) empfängt den Vorletzten Peickwitz, der derzeit 12 Punkte aufweist. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch das Hinspiel verlief mit einem 3:2 für Kolkwitz äußerst eng. Kolkwitz muss gewinnen, um den Druck auf die beiden führenden Teams aufrechtzuerhalten, während Peickwitz dringend Punkte gegen den drohenden Abstieg benötigt.

Morgen, 15:00 Uhr SG Groß Gaglow Groß Gaglow FC Bad Liebenwerda Liebenwerda 15:00 live PUSH

Die SG Groß Gaglow rangiert mit 34 Punkten auf dem vierten Platz und fordert den Zwölften aus Liebenwerda heraus (18 Punkte). Gaglow geht als Favorit in die Partie, nachdem man bereits das Hinspiel mit 2:0 gewinnen konnte. Für Liebenwerda geht es darum, den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze zu verteidigen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SG Sielow SG Sielow TSV 1878 Schlieben Schlieben 15:00 PUSH