Der TSV Seebach um Mittelstürmer Marcel Müller (re.) will nach zwei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur – Foto: Charly Becherer

Gipfeltreffen in Seebach - Bogen vs. Deggendorf 18. Spieltag: Waldkirchen und Osterhofen vor schwierigen Hausaufgaben +++ Hauzenberg gastiert in Amberg

Der Rückrundenauftakt der Landesliga Mitte wird am Freitagabend mit dem Derby zwischen dem TSV Bogen und der SpVgg GW Deggendorf eröffnet. Zu einem echten Kracher kommt es Tags darauf zwischen Primus TSV Seebach und dem drittplatzierten 1. FC Bad Kötzting. Der FC Sturm Hauzenberg will sich im Vorderfeld festbeißen und benötigt dazu einen Auswärtsdreier beim allerdings formstarken FC Amberg. Im Kampf um den Ligaverbleib erhoffen sich die SpVgg Osterhofen (gegen den TB 03 Roding) und der TSV Waldkirchen (gegen den SV Fortuna Regensburg) Erfolgserlebnisse. Das zuletzt zweimal in Folge siegreiche Tabellenschlusslicht VfB Straubing gastiert bei der SpVgg Lam.

Heute, 19:00 Uhr TSV Bogen Bogen SpVgg GW Deggendorf Deggendorf







Bastian Lerch (Trainer TSV Bogen): "Deggendorf hat mit Artemuk einen Stürmer mit extremer Qualität. Wir müssen wieder so gut und kompakt wie zuletzt agieren. Die Defensive werden wir nicht vernachlässigen, wollen aber schon unser Spiel durchdrücken und eine gute Leistung zeigen."





Personalien: Mit Vize-Kapitän Michael Kraskov und Simon Moosbauer kehren zwei erfahrene Kräfte ins Team zurück. Weiterhin nicht dabei sind Co-Spielertrainer Balthasar Sabadus, Maximilian Gegenfurtner, Niklas Karl und Milan Herczig.







Thomas Seidl (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Bogen hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, ein paar Dinge verändert und ist somit zurück in die Erfolgsspur gekommen. Das wird ein brutal schweres Auswärtsspiel, auf das wir uns aber freuen. Es wird voll zur Sache gehen und wir wollen etwas holen, um den Gegner auf Distanz zu halten.“





Personalien: Neben den Langzeitausfällen müssen studienbedingt Noah Hartl und aus beruflichen Gründen Tim Kraus ersetzt werden. Zurück im Kader ist Elias Zach, der gegen Lam kurzfristig wegen einer Erkältung passen musste.



Manfred Stern (Trainer TSV Seebach): "Wir wollen uns gegen Bad Kötzting aus unserem kleinen Tief herausarbeiten. Daheim sind wir noch ungeschlagen und das soll auch weiter so bleiben. Der Gegner hat viel Qualität im Kader, gerade die Offensivabteilung ist herausragend besetzt."



Personalien: Auf der Kippe stehen die Einsätze von Simon Griesbeck und Sandro Nickl. Definitiv fehlen werden Stefan Trifterer, Florian Weber, Alexander Heindl, Pepe Warminski, Dominik Hauner, Edward Hinz und Tobias Biermeier.







Uwe Wölke (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): "Unsere Mannschaft hat sich dieses Spitzenspiel mit einer guten Vorrunde erarbeitet und verdient. Gegenüber der mauen Vorstellung in Roding müssen wir uns aber in allen Bereichen wieder steigern. In Seebach werden vor allem die Grundtugenden gefragt sein, zumal wir auf einen körperlich sehr robusten Gegner treffen."





Personalien: Ivan Milicevic und Felix Baumann sind wieder dabei, dafür gesellen sich Abwehrchef Jan Hosek und Quirin Huber auf die ohnehin relativ lange Ausfallliste, auf der unter anderem auch die beiden Routiniers Sebastian Niebauer und Jakub Süsser stehen.





Morgen, 15:00 Uhr FC Amberg FC Amberg FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg





Karl-Heinz Wagner (Trainer FC Amberg): "Unsere Entwicklung der letzten Wochen ist sehr erfreulich. Mit Hauzenberg kommt zum Rückrundenstart eine hervorragende Landesliga-Mannschaft zu uns, gegen die wir eine ähnliche Leistung wie beim 1:1-Unentschieden gegen Fortuna Regensburg abrufen wollen. Wenn uns das gelingt, sind wir nicht chancenlos und können vielleicht erneut überraschen."



Personalien: Zusätzlich zu den langzeitverletzten Akteuren müssen Kilian Heldmann und Lukas Heinrich passen.





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Amberg hat derzeit eine gute Phase, einen guten Trainer und ist daheim ohnehin immer nur schwer zu schlagen. Wir wollen aber nach der verdienten Niederlage in Neukirchen sofort in die Erfolgsspur zurück und nehmen deshalb einen Auswärtsdreier ins Visier."



Personalien: Bis auf den verletzten Stammtorhüter Christoph Obermüller vermelden die Staffelberger Bestbesetzung.





Anton Autengruber (TSV Waldkirchen): "Die Rollen sind klar verteilt. Wir sind gegen ein Top-Team klarer Außenseiter, zumal wir auch personell ziemlich angezwickt sind. Trotzdem werden wir alles geben und wollen für eine Überraschung sorgen, auch wenn eine solche vieles zusammenpassen muss."



Personalien: Neben den beiden Dauerpatienten Mario Strahberger und Benedikt Giller müssen auch Kapitän Manuel Karlsdorfer, Flügelflitzer Tobias Krenn und Matthias Pauli ersetzt werden.







Arber Morina (Co-Spielertrainer SV Fortuna Regensburg): "In Amberg haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert und zwei wertvolle Zähler liegen gelassen. Das darf uns in Waldkirchen nicht wieder passieren. Vorne müssen wir wieder effektiver werden und hinten müssen wir endlich unsere individuellen Fehler abstellen. Wir lassen momentan zu viel zu und das müssen wir schnellstmöglich in den Griff bekommen."



Personalien: Arber Morina fehlt aus privaten Gründen, dafür ist Stratege Lucas Altenstrasser wieder einsatzbereit.



Michael Vogl (Sportlicher Leiter SpVgg Lam): "Nach der ordentlichen Leistung gegen Deggendorf wollen wir jetzt daheim gegen Straubing dreifach punkten. Der Gegner befindet sich nach zwei Siegen in Folge im Aufwind, aber das ist für uns nicht wirklich relevant. Wir müssen unser Spiel aufs Feld bringen und den Abstand nach hinten wahren. Dafür brauchen wir einen Sieg."



Personalien: Den Osserbuam steht der gleiche Kader wie beim Auswärtsremis in Deggendorf zur Verfügung.





Gregor Mrozek (Trainer VfB Straubing): "In Lam zu spielen ist immer eine schwere Aufgabe, weil das eine Mannschaft ist, die mit viel Leidenschaft agiert. Das Hinspiel war umkämpft. Eine Unachtsamkeit in unserer Defensive nutzte Kepl mit seiner Qualität zum entscheidenden Tor. Es wird definitiv kein leichtes Spiel, wir stellen uns aber der Aufgabe und wollen die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten."



Personalien: Einzig fixer Ausfall ist Ridel Tatani. Hinter dem Mitwirken von Pascal Schäfler steht noch ein Fragezeichen.





Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Osterhofen Osterhofen TB 03 Roding TB Roding





Christian Dullinger (Trainer SpVgg Osterhofen): "Wir brauchen wieder mehr Ballbesitz und weniger einfache Ballverluste. Sonst werden uns hinten die Bälle um die Ohren fliegen.“



Personalien: Kapitän Mirza Hasanovic ist das vorletzte Mal gesperrt. Wieder im Kader steht der zuletzt schmerzlich vermisste Armin Mesic.







Stefan Wiederer (Sportlicher Leiter TB 03 Roding): "Wir haben zwar keinerlei Druck vorne mitspielen zu müssen, möchten aber gerne weiterhin zum Kreis der Mannschaften zählen, die der Spitzengruppe angehört. Daher werden wir in Osterhofen voll auf Sieg spielen. Der Gegner hat momentan keine gute Phase, was die Aufgabe jedoch gefährlich macht. Vom Kopf her müssen wir voll da sein, denn Freispiele gibt es in der Landesliga ohnehin keine."



Personalien: Sandro Brey, Alexander Götz und vermutlich auch Max Hermes müssen verletzungsbedingt passen."