Gipfeltreffen in Schwalmstadt – gelingt Altenlotheim die Revanche?

Der 26. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bringt gleich mehrere Duelle mit Gewicht. Im Blickpunkt steht das Spitzenspiel zwischen 1. FC Schwalmstadt und FSG Gudensberg, während SG Neukirchen/Röllshausen und SC Edermünde im direkten Verfolgerduell aufeinandertreffen. Dazu kommt das Derby zwischen TSV Altenlotheim und TSV Korbach – und im unteren Tabellenbereich warten mehrere Partien, in denen es um wichtige Punkte für die Schlussphase der Saison geht.
Wolfhagen II empfängt TuSpo Mengeringhausen und geht nach Lage der Tabelle als Favorit in die Partie. Die Wölfe stehen mit 34 Punkten im Mittelfeld, Mengeringhausen bleibt mit sechs Zählern Letzter. Für Wolfhagen geht es darum, nach zuletzt wechselhaften Wochen wieder Stabilität zu finden. Der TuSpo hat in den vergangenen Wochen zwar mehrfach gezeigt, dass er Spiele offen halten kann, muss sich dafür aber endlich wieder belohnen.
Offener Ausgang
Der Melsunger FV empfängt die SG Schauenburg – beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, allerdings mit unterschiedlicher Tendenz. Melsungen hat nach dem 2:1 gegen Wolfhagen wieder ein Erfolgserlebnis gesammelt, Schauenburg verlor zuletzt knapp in Korbach. Mit 33 beziehungsweise 37 Punkten ist es ein Spiel, das die Tabelle nicht sprengt, aber die Stimmung für den Saisonendspurt prägen kann.
Derby am Oberbach
Im Oberbach treffen TSV Altenlotheim und TSV Korbach erneut aufeinander – nur wenige Tage nach dem Pokalduell, das Korbach mit 4:1 gewann. Für den TSV/FC geht es darum, nach zuletzt starken Auftritten im Verfolgerfeld auf Kurs zu bleiben; Altenlotheim will nach dem 1:5 gegen Mengsberg dringend eine Reaktion zeigen.
Abstand oder Anschluss?
Für den TSV Mengsberg ist das Heimspiel gegen Schrecksbach eine gute Gelegenheit, sich weiter vom unteren Bereich abzusetzen. Die Engelhainer kommen mit Rückenwind aus dem 5:1 in Altenlotheim, während Schrecksbach zuletzt beim 2:2 in Neukirchen einen Achtungserfolg holte. Bei 28 gegen 22 Punkte ist die Ausgangslage klar: Mengsberg kann den Abstand vergrößern, Schrecksbach den Anschluss herstellen. Gerade deshalb hat dieses Spiel mehr Gewicht, als es der Tabellenplatz auf den ersten Blick vermuten lässt.
FeLoNi unter Druck
Die SG Brunslar/Wolfershausen trifft auf FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz – ein direktes Duell im unteren Tabellendrittel. Brunslar steht bei 27 Punkten, FeLoNi bei 15 und braucht dringend einen Sieg, um die eigene Lage noch einmal zu verbessern. Die Gastgeber haben zuletzt gegen Gudensberg trotz 2:2-Zwischenstand am Ende 2:5 verloren, FeLoNi unterlag Sand mit 1:4. Für Brunslar ist es die Chance, endgültig Luft nach unten zu gewinnen.
Schwere Aufgabe
Der FC Homberg steht mit 18 Punkten weiter tief unten und bekommt mit dem SSV Sand einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Sand hat zuletzt in FeLoNi mit 4:1 gewonnen und bringt mit 67 Saisontoren viel Offensivkraft mit. Homberg braucht im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt, doch gegen diese Sander Angriffsreihe wird vor allem defensive Stabilität gefragt sein.
Topspiel der Verfolger
In Neukirchen steigt eines der interessantesten Spiele des Wochenendes. Die SG Neukirchen/Röllshausen will nach dem späten 2:2 gegen Schrecksbach wieder in die Spur, trifft aber auf ein SC Edermünde, das nach dem 6:2 gegen Mengeringhausen mit breiter Brust anreist. Edermünde bezeichnet die Partie selbst als Spitzenspiel und steht mit 53 Punkten auf Rang drei, Neukirchen folgt mit 45 Punkten auf Platz fünf. Für die Gäste geht es darum, den Druck auf Gudensberg hochzuhalten; Neukirchen braucht den Heimsieg, um den Anschluss an die Top vier nicht weiter zu verlieren.
Erster Matchball
Das Topspiel des Spieltags steigt beim Tabellenführer. Schwalmstadt empfängt Gudensberg – Erster gegen Zweiter, auch wenn der Abstand mit 66 zu 55 Punkten bereits deutlich ist. Gudensberg kommt mit sechs Siegen in Serie und will den Primus zumindest noch einmal ärgern; Schwalmstadt wiederum kann mit einem Heimsieg die Meisterschaft klar machen. Für die Gäste ist es wohl die letzte Chance, das Rennen zumindest rechnerisch noch einmal etwas enger zu gestalten.