Gipfeltreffen in Schwalmstadt – gelingt Altenlotheim die Revanche?

Der Melsunger FV empfängt die SG Schauenburg – beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, allerdings mit unterschiedlicher Tendenz. Melsungen hat nach dem 2:1 gegen Wolfhagen wieder ein Erfolgserlebnis gesammelt, Schauenburg verlor zuletzt knapp in Korbach. Mit 33 beziehungsweise 37 Punkten ist es ein Spiel, das die Tabelle nicht sprengt, aber die Stimmung für den Saisonendspurt prägen kann.

Im Oberbach treffen TSV Altenlotheim und TSV Korbach erneut aufeinander – nur wenige Tage nach dem Pokalduell, das Korbach mit 4:1 gewann. Für den TSV/FC geht es darum, nach zuletzt starken Auftritten im Verfolgerfeld auf Kurs zu bleiben; Altenlotheim will nach dem 1:5 gegen Mengsberg dringend eine Reaktion zeigen.

Abstand oder Anschluss?

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg Mengsberg VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach 15:00 PUSH

Für den TSV Mengsberg ist das Heimspiel gegen Schrecksbach eine gute Gelegenheit, sich weiter vom unteren Bereich abzusetzen. Die Engelhainer kommen mit Rückenwind aus dem 5:1 in Altenlotheim, während Schrecksbach zuletzt beim 2:2 in Neukirchen einen Achtungserfolg holte. Bei 28 gegen 22 Punkte ist die Ausgangslage klar: Mengsberg kann den Abstand vergrößern, Schrecksbach den Anschluss herstellen. Gerade deshalb hat dieses Spiel mehr Gewicht, als es der Tabellenplatz auf den ersten Blick vermuten lässt.

FeLoNi unter Druck

Die SG Brunslar/Wolfershausen trifft auf FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz – ein direktes Duell im unteren Tabellendrittel. Brunslar steht bei 27 Punkten, FeLoNi bei 15 und braucht dringend einen Sieg, um die eigene Lage noch einmal zu verbessern. Die Gastgeber haben zuletzt gegen Gudensberg trotz 2:2-Zwischenstand am Ende 2:5 verloren, FeLoNi unterlag Sand mit 1:4. Für Brunslar ist es die Chance, endgültig Luft nach unten zu gewinnen.

Schwere Aufgabe

Morgen, 15:15 Uhr FC Homberg FC Homberg SSV Sand 1910 SSV Sand 15:15 PUSH

Der FC Homberg steht mit 18 Punkten weiter tief unten und bekommt mit dem SSV Sand einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Sand hat zuletzt in FeLoNi mit 4:1 gewonnen und bringt mit 67 Saisontoren viel Offensivkraft mit. Homberg braucht im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt, doch gegen diese Sander Angriffsreihe wird vor allem defensive Stabilität gefragt sein.

Topspiel der Verfolger

In Neukirchen steigt eines der interessantesten Spiele des Wochenendes. Die SG Neukirchen/Röllshausen will nach dem späten 2:2 gegen Schrecksbach wieder in die Spur, trifft aber auf ein SC Edermünde, das nach dem 6:2 gegen Mengeringhausen mit breiter Brust anreist. Edermünde bezeichnet die Partie selbst als Spitzenspiel und steht mit 53 Punkten auf Rang drei, Neukirchen folgt mit 45 Punkten auf Platz fünf. Für die Gäste geht es darum, den Druck auf Gudensberg hochzuhalten; Neukirchen braucht den Heimsieg, um den Anschluss an die Top vier nicht weiter zu verlieren. Erster Matchball