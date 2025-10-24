Gipfeltreffen in Schulzendorf – Kellerduell beim MSV Zossen

Der 8. Spieltag der Landesklasse Ost verspricht Hochspannung. Tabellenführer SG Schulzendorf empfängt Verfolger MTV Wünsdorf, während der 1. FC Frankfurt II den nächsten Sieg anpeilt. Dahlewitz, Teltow und Fürstenwalde kämpfen in der Verfolgergruppe um den Anschluss. Am Tabellenende treffen Zossen und Eisenhüttenstadt im Kellerduell aufeinander.

Der 1. FC Frankfurt II bleibt das Überraschungsteam der Saison. Mit sieben Siegen aus acht Spielen und 32:6 Toren hat sich der Aufsteiger längst als Spitzenteam etabliert. Zuletzt feierte die Mannschaft einen späten 2:1-Auswärtssieg in Wünsdorf – Erik Huwe glich aus, Bartosz Donigiewicz traf in der Nachspielzeit zum Sieg. Gegner Eintracht Königs Wusterhausen kommt nach dem 2:2 gegen Bestensee mit leichtem Aufwind, nachdem Max Böhme und Leon Brecht trafen. Für Frankfurt gilt es, die Serie fortzusetzen und den Druck auf Spitzenreiter Schulzendorf hochzuhalten. Königs Wusterhausen braucht dagegen dringend Punkte, um sich vom Tabellenkeller zu lösen. ---

In Fürstenwalde kommt es zum Duell zweier formstarker Teams. Der FSV Union II teilte sich zuletzt beim 2:2 in Teltow die Punkte, nachdem Tom Haack beide Treffer erzielte. Der SV Blau-Weiß Dahlewitz feierte ein klares 3:0 gegen Admira – Marcel Blume brachte sein Team in Führung, Fabian Szkoda traf per Elfmeter und legte in der Schlussminute nach. Beide Teams gehören zur erweiterten Spitzengruppe. Fürstenwalde will zuhause an die Top vier heranrücken, Dahlewitz könnte mit einem Sieg sogar auf einen Aufstiegsplatz springen. ---

Union Bestensee empfängt den Teltower FV zum Duell zweier offensivstarker Mannschaften. Bestensee trennte sich zuletzt 2:2 von Königs Wusterhausen – Gustav Lemke und Felix Heinecke trafen. Teltow kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand gegen Fürstenwalde noch zu einem 2:2, Benjamin Milles und Yannick Flohr waren die Torschützen. Beide Teams zeigten Moral und Charakter, doch die Ambitionen könnten kaum unterschiedlicher sein: Bestensee will Stabilität finden, Teltow als Tabellenvierter weiter Druck auf die Spitze ausüben. ---

Nach der 0:3-Niederlage in Dahlewitz will der FSV Admira zurück in die Spur finden. Mit elf geschossenen Toren aus acht Spielen fehlt bislang die Durchschlagskraft. Gegner Germania Schöneiche II holte zuletzt ein 1:1 gegen Briesen – Marco Spann traf, ehe ein Eigentor von Jason Manthei den Sieg kostete. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Dreier den Anschluss nach oben halten. ---

In Briesen trifft der FV Blau-Weiß 90 auf den SV Blau-Weiss Markendorf. Die Hausherren spielten 1:1 in Schöneiche und stabilisierten sich leicht. Markendorf dagegen feierte beim 6:3 über Zossen ein Offensivfestival. Derenik Mayilyan traf dreimal, dazu waren Dominic Menzel, Tim Arlt und Erik Schickert erfolgreich. Markendorf will an diese Leistung anknüpfen, Briesen dagegen mit einem Heimsieg wieder in die obere Tabellenhälfte klettern. ---

Das Kellerduell steigt in Zossen. Beide Mannschaften warten weiterhin auf den ersten Punkt. Der MSV kassierte beim 3:6 in Markendorf bereits die achte Niederlage, trotz Toren von Leon Janitschke, James Thomas Czesky und Justin Schulz. Auch Dynamo Eisenhüttenstadt konnte beim 2:6 gegen Guben Nord nicht punkten. Ryszard Kupper und Robert Glaser trafen, doch die Defensive offenbarte erneut Schwächen. Für beide Teams geht es um mehr als drei Punkte. ---

Der Breesener SV Guben Nord ist in Torlaune. Nach dem 6:2 in Eisenhüttenstadt, bei dem Erik Brose dreimal traf und Luca Bäcker doppelt, empfängt die Mannschaft nun den SV Grün-Weiß Großbeeren. Die Gäste unterlagen zuletzt 1:3 gegen Spitzenreiter Schulzendorf, Nico Hornat erzielte den Ehrentreffer. Guben will den fünften Heimsieg einfahren und sich im oberen Drittel festsetzen, Großbeeren kämpft um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. ---

Das Spitzenspiel steigt in Schulzendorf. Der Tabellenführer empfängt den Dritten MTV Wünsdorf. Schulzendorf kehrte mit einem 3:1 in Großbeeren eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurück – Steven Ewaldt traf doppelt, Bennet Wengler sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. Wünsdorf musste dagegen beim 1:2 gegen Frankfurt II die erste Niederlage der Saison hinnehmen, obwohl Maximilian Hofmann per Foulelfmeter die Führung erzielt hatte. Beide Teams verfügen über starke Offensivreihen, Schulzendorf stellt mit 30 Treffern den besten Angriff, Wünsdorf folgt mit 29. Ein Gipfeltreffen, das über die Tabellenführung entscheiden könnte.