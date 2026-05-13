Gipfeltreffen in Sandershausen – Pflichtsieg für WBO?

FC Bosporus Kassel hat sich mit zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen in Folge auf Rang vier geschoben und geht mit Rückenwind in das Heimspiel gegen TSV Wolfsanger. Die Gäste stehen nach dem 3:1 in Reinhardshagen bei 45 Punkten und könnten mit einem Auswärtssieg selbst wieder dichter an die obere Gruppe heranrücken. Vieles spricht für ein offenes Duell zweier Mannschaften, die beide noch berechtigte Gründe haben, Platz vier zu beanspruchen.

Befreiung in Sicht

Der TSV Rothwesten hat nach dem bitteren 1:2 gegen Grebenstein weiter keinen großen Puffer nach unten, Hombressen/Udenhausen dagegen hat mit dem 4:2 in Espenau einen wichtigen Schritt gemacht und kann nun endgültig in ruhigere Tabellenregionen vorstoßen. Für Rothwesten wäre ein Heimsieg enorm wertvoll, für Hombressen die Chance, den positiven Trend weiter zu festigen. Das Spiel um die Meisterschaft?

Heute, 18:30 Uhr TSG Sandershausen TSG Sandershausen TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 18:30 live PUSH

Mehr Gipfel geht in dieser Liga derzeit nicht. Sandershausen empfängt als Zweiter den Spitzenreiter Rengershausen, fünf Punkte trennen beide Mannschaften. Gewinnt die TSG, lebt das Titelrennen noch einmal richtig auf; gewinnt der TuSpo, wäre der Vorsprung auf acht Punkte angewachsen und die Meisterfrage zumindest stark in eine Richtung geneigt. Das Hinspiel gewann Sandershausen mit 2:1, nun geht es an der Heiligenröder Straße um deutlich mehr als nur einen Prestigesieg. Derby mit gegensätzlichen Vorzeichen

Im Reinhardswald-Derby empfängt SG Reinhardshagen den TSV Holzhausen/Reinhardswald. Die Gastgeber gehören trotz der jüngsten Niederlage weiter zur oberen Tabellenhälfte, während Holzhausen nach dem 1:5 gegen Wettesingen und dem Trainerwechsel immer stärker um den Klassenerhalt bangen muss. Für Reinhardshagen ist es die Chance, oben dranzubleiben; für Holzhausen womöglich schon ein Spiel mit letzter Ausfahrt-Charakter.

Pflichtsieg mit Gewicht

Wettesingen/Breuna/Oberlistingen hat sich mit dem 5:1 in Holzhausen Luft verschafft, steht aber weiter mitten im Kellerkampf. Gegen Schlusslicht SV Espenau zählt deshalb nahezu nur ein Sieg, wenn der Sprung aus der Gefahrenzone gelingen soll. Für Espenau geht es inzwischen vor allem darum, sich in den verbleibenden Spielen so ordentlich wie möglich aus der Saison zu verabschieden und trotz der schwierigen Lage mit erhobenem Haupt aufzutreten.

Klare Rollenverteilung

Heute, 18:30 Uhr FSC 1924 Lohfelden Lohfelden VfL Wanfried VfL Wanfried 18:30 PUSH

Der FSC Lohfelden hat zuletzt mit der Niederlage gegen Rengershausen einen Rückschlag kassiert, bleibt aber im Rennen um Rang vier mittendrin. Gegen VfL Wanfried, der trotz des 2:0 gegen Wilhelmshöhe weiter Vorletzter ist, spricht die Tabellenlage klar für den FSC. Für Lohfelden ist es ein Spiel, das gewonnen werden muss, wenn Reinhardshagen und Wolfsanger nicht vorbeiziehen sollen. Reaktion gefragt

Heute, 19:30 Uhr TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben 19:30 PUSH