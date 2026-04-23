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Allgemeines

Gipfeltreffen in Reppichau, Sechs-Punkte-Duell in Arnstedt

Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nils Zwarg

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LL Sachs-Anhalt Süd
CFC Germania
Arnstedt
Kemberg
Bennstedt

Wer entscheidet das Gipfeltreffen in Reppichau für sich? Welche Mannschaften können an diesem Wochenende Big Points im Kampf um den Klassenerhalt einfahren? Und wer entscheidet das Sechs-Punkte-Spiel in Arnstedt für sich? Diese Fragen werden am 24. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd beantwortet.

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Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
14:00

Im Kampf um den Klassenerhalt war die jüngste 2:5-Niederlage gegen den SC Naumburg ein herber Rückschlag für den TSV Blau-Weiß Brehna. Am Sonnabend sollte wieder Zählbares her, wenn der TSV die Hoffnungen auf ein drittes Landesliga-Jahr am Leben erhalten möchte. Dann ist der FC Grün-Weiß Piesteritz zu Gast, gegen den das Hinspiel mit 2:1 gewonnen wurde.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
14:00

Zum Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf empfängt der SV Edelweiß Arnstedt am Samstag den TSV Rot-Weiß Zerbst. Beide stehen derzeit mit nur einem Zähler über dem Strich, die Tordifferenz spricht leicht für die Edelweißen, die sich in dieser Woche von Trainer Marko Zenau getrennt haben.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
15:00live

Mit zuletzt zwei Auswärtssiegen in Folge hat der SC Naumburg wichtige Zähler für den Landesliga-Verbleib geholt. Am Sonnabend haben die Naumburger die nächste schwere Aufgabe in der Ferne vor der Brust. Die Reise führt zum zuletzt dreimal in Serie siegreichen FSV Bennstedt.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
15:00live

Trotz vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien steht die SG Blau-Weiß Brachstedt in der LOTTO-Landesliga Süd noch unter dem Strich. Dies könnte sich am Samstag ändern. Mit einem Auswärtssieg beim Rangsechsten, Turbine Halle, würden die Brachstedter auf jeden Fall die Abstiegsränge verlassen.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
15:00

In der Hinrunde setzte der TSV Leuna mit dem 6:0-Heimerfolg über den SV Rot-Weiß Kemberg ein Ausrufezeichen. Am Sonnabend sind die Kemberger in der Rolle als Gastgeber gewiss auf eine Revanche aus. Zumal die Rot-Weißen - im Gegensatz zum Tabellensiebten aus Leuna - als aktueller Zehnter noch nicht im sicheren Hafen sind.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
15:00live

Nach zuvor zwei Niederlagen ist der CFC Germania am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Auswärtssieg in Leuna in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Können die Köthener am Sonnabend nachlegen? Dann ist der 1. FC Zeitz an der Rüsternbreite zu Gast.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
15:00

Die SG Reppichau lädt zum Gipfeltreffen! Am Sonnabend empfängt der Spitzenreiter den SV Blau-Weiß Farnstädt, der wie der punktgleiche CFC Germania mit sieben Zählern hinter der SGR auf Rang drei liegt. Sollten die Reppichauer auch dieses Spitzenspiel für sich entscheiden, wäre der erstmalige Verbandsliga-Aufstieg zum Greifen nahe. Oder können die Farnstädter nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Partien noch einmal im Titelkampf zurückschlagen?

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
15:00live

Die LSG Lieskau ist auf Abschiedstournee aus der LOTTO-Landesliga Süd. Bei noch sieben ausstehenden Partien und 17 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist der Gang zurück in die Landesklasse für den Aufsteiger wohl nur noch eine Frage der Zeit. Doch bis dahin wollen die Lieskauer noch so viele Zähler wie möglich einsammeln. Vielleicht gelingt am Sonnabend eine Überraschung beim starken Mitaufsteiger VfB Gräfenhainichen?