Gipfeltreffen in Reppichau, Sechs-Punkte-Duell in Arnstedt Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nils Zwarg

Wer entscheidet das Gipfeltreffen in Reppichau für sich? Welche Mannschaften können an diesem Wochenende Big Points im Kampf um den Klassenerhalt einfahren? Und wer entscheidet das Sechs-Punkte-Spiel in Arnstedt für sich? Diese Fragen werden am 24. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd beantwortet.

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Im Kampf um den Klassenerhalt war die jüngste 2:5-Niederlage gegen den SC Naumburg ein herber Rückschlag für den TSV Blau-Weiß Brehna. Am Sonnabend sollte wieder Zählbares her, wenn der TSV die Hoffnungen auf ein drittes Landesliga-Jahr am Leben erhalten möchte. Dann ist der FC Grün-Weiß Piesteritz zu Gast, gegen den das Hinspiel mit 2:1 gewonnen wurde.

Zum Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf empfängt der SV Edelweiß Arnstedt am Samstag den TSV Rot-Weiß Zerbst. Beide stehen derzeit mit nur einem Zähler über dem Strich, die Tordifferenz spricht leicht für die Edelweißen, die sich in dieser Woche von Trainer Marko Zenau getrennt haben.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr FSV Bennstedt Bennstedt SC Naumburg SC Naumburg 15:00 live PUSH

Mit zuletzt zwei Auswärtssiegen in Folge hat der SC Naumburg wichtige Zähler für den Landesliga-Verbleib geholt. Am Sonnabend haben die Naumburger die nächste schwere Aufgabe in der Ferne vor der Brust. Die Reise führt zum zuletzt dreimal in Serie siegreichen FSV Bennstedt.

Trotz vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien steht die SG Blau-Weiß Brachstedt in der LOTTO-Landesliga Süd noch unter dem Strich. Dies könnte sich am Samstag ändern. Mit einem Auswärtssieg beim Rangsechsten, Turbine Halle, würden die Brachstedter auf jeden Fall die Abstiegsränge verlassen.

In der Hinrunde setzte der TSV Leuna mit dem 6:0-Heimerfolg über den SV Rot-Weiß Kemberg ein Ausrufezeichen. Am Sonnabend sind die Kemberger in der Rolle als Gastgeber gewiss auf eine Revanche aus. Zumal die Rot-Weißen - im Gegensatz zum Tabellensiebten aus Leuna - als aktueller Zehnter noch nicht im sicheren Hafen sind.