Gipfeltreffen in Potsdam: SV Viktoria empfängt den FSV Babelsberg 74

In der Landesklasse West steht der 23. Spieltag an. Acht Begegnungen versprechen Spannung im Titelrennen, Mittelfeld und Tabellenkeller. Besonders im Fokus: das direkte Duell zwischen Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam und Verfolger FSV Babelsberg 74. Auch im Tabellenkeller geht es um wichtige Punkte – unter anderem trifft Schlusslicht MSV 1919 Neuruppin II auf den FK Hansa Wittstock 1919.

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese will nach dem enttäuschenden 1:4 bei Empor Schenkenberg eine Reaktion zeigen. In Schenkenberg verlor das Team trotz zwischenzeitlichem Ausgleich von Frederik Töpfer klar und beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Christoph Poorten in Unterzahl. Die SG Michendorf dagegen reist mit Rückenwind an: Im Heimspiel gegen Premnitz gelang ein 3:2-Erfolg nach zweimaligem Rückstand, unter anderem durch Treffer von Lucas Grossmann und Thorsten Josef Haubner. In der Hinrunde setzte sich Veritas mit 3:1 durch.