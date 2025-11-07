Gipfeltreffen in Pleinting: »Dann werden wir den Kürzeren ziehen«

In der A-Klasse Osterhofen steht am Sonntag das mit Spannung erwartete Spitzenspiel an: Die SpVgg Pleinting empfängt den TSV Aidenbach zum absoluten Topspiel des 17. Spieltags. Erster gegen Zweiter, beste Offensive gegen stabilste Defensive – die Konstellation könnte kaum reizvoller sein. Nur drei Punkte trennen beide Teams, das Hinspiel endete mit einem spektakulären 3:2-Erfolg für Pleinting. Nun will der Tabellenzweite im Rückspiel vor heimischer Kulisse erneut beweisen, dass er den Spitzenreiter ärgern kann.
Während Aidenbach am vergangenen Wochenende kampflos zu drei Punkten kam, weil der FC Egglham II nicht antrat, zeigte Pleinting beim 4:1-Sieg in Aicha eindrucksvoll, warum sie aktuell die torgefährlichste Mannschaft der Liga stellen. Kevin Gaißinger, Stefan Bloch, Tobi Obernhuber und Spielertrainer Vincenz Heringlehner sorgten für die Treffer und damit für den 13. Saisonerfolg. Die Offensivreihe um Spielermacher Heringlehner präsentierte sich in bestechender Form – und dürfte auch gegen den Tabellenführer die größte Waffe der Gastgeber sein.
Mit 63 Toren in 16 Spielen ist Pleinting die unangefochtene Torfabrik der Liga. Aidenbach hingegen glänzt mit bemerkenswerter Stabilität: Nur sieben Gegentore in 16 Partien – das ist Spitzenwert in der gesamten Spielklasse. Es trifft also Angriffswucht auf Defensivbollwerk, was schon im Vorfeld Spannung pur garantiert.
TSV-Trainer Robert Seidl sieht das Duell als echten Gradmesser für sein Team. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Ausbeute in dieser Saison und hoffe natürlich, dass wir unsere Serie auch am Sonntag in Pleinting fortsetzen können“, sagt der Coach, der mit seinem Team in dieser Saison eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann (14 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage). Gleichzeitig warnt Seidl vor der Offensivstärke des Gegners: „Das Duell mit Pleinting wird ein sehr schwerer Spiel, das uns alles abverlangen wird – nicht umsonst stehen sie in der Tabelle dort, wo sie aktuell stehen. die SpVgg ist eine kompakte Mannschaft mit einigen starken Einzelspielern wie Heringlehner und Gaissinger. Diese müssen wir am Sonntag natürlich in den Griff bekommen“.
Trotz des Respekts blickt der Aidenbacher Trainer zuversichtlich auf die Partie. „Auch wir verfügen über eine sehr starke Mannschaft und ein hervorragendes Kollektiv. Ich denke, das die Tagesform entscheidend sein wird und noch dazu liegt der Druck durch die aktuelle Konstellation sicherlich eher beim Gegner. Wir hoffen auf viele Zuschauer – eine tolle Kulisse hätten sich beide Mannschaften absolut verdient“, betont Seidl.
Auf der anderen Seite herrscht ebenfalls Vorfreude. Pleintings Coach Andreas Spiegl blickt stolz auf die Entwicklung seines Teams: „Unser Ziel war und ist nach wie vor, im oberen Drittel eine ordentliche Rolle zu spielen. Dass wir nun nach vier gemeinsamen Monaten die Hinrunde als Vize-Herbstmeister abgeschlossen haben, ist für uns natürlich ein tolles Ergebnis, zumal die Jungs die Spielidee von Vinc (Vincenz Heringlehner Anm. d. Red.) & mir immer mehr verinnerlichen.“ Die Trainingsbeteiligung sei hoch, die Stimmung ausgezeichnet – beste Voraussetzungen also für das Kräftemessen mit dem Ligaprimus.
Für Spiegl ist das Duell mit Aidenbach nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch ein Highlight. „Das Spiel am Sonntag ist für uns ein Highlight. Wir durften bereits gegen unsere Nachbarn aus Alkofen ein Topspiel vor toller Kulisse bestreiten und wollen das Jahr natürlich mit einem Erfolgserlebnis abschließen“, erklärt der Trainer. Dabei erwartet er ein Duell auf Augenhöhe: „Das Hinspiel war ein klassisches 50:50-Spiel, das wir am Ende für uns entscheiden konnten. Natürlich wollen wir es – wie jedes andere Spiel – gewinnen, aber Aidenbach hat seine Qualitäten diese Saison mehrfach unter Beweis gestellt. Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, sind wir schwer zu schlagen. Sollten wir dies nicht schaffen, dann werden wir den Kürzeren ziehen.“
Mit Blick auf die Tabelle könnte die Partie kaum brisanter sein. Gewinnt Aidenbach, würde der Vorsprung auf sechs Punkte anwachsen – ein komfortables Polster im Titelrennen. Bei einem Sieg der Pleintinger hingegen wäre die Spitze wieder völlig offen. So oder so: Das Topspiel am Sonntag dürfte zu einem echten Fußballfest werden, bei dem sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen – und das nicht nur tabellarisch, sondern auch sportlich.
