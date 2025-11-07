Die SpVgg Pleinting um Spielertrainer Vincenz Heringlehner (li.) und Kapitän Kevin Gaißinger (am Ball) will das Topspiel gegen den TSV Aidenbach für sich entscheiden. – Foto: Mike Sigl

Gipfeltreffen in Pleinting: »Dann werden wir den Kürzeren ziehen« Nur drei Punkte trennen beide Teams +++ Topspiel verspricht Offensivkraft gegen Defensivstärke. Verlinkte Inhalte AK Osterhofen Alkofen SG Gergweis Neustift Beutelsbach + 10 weitere

In der A-Klasse Osterhofen steht am Sonntag das mit Spannung erwartete Spitzenspiel an: Die SpVgg Pleinting empfängt den TSV Aidenbach zum absoluten Topspiel des 17. Spieltags. Erster gegen Zweiter, beste Offensive gegen stabilste Defensive – die Konstellation könnte kaum reizvoller sein. Nur drei Punkte trennen beide Teams, das Hinspiel endete mit einem spektakulären 3:2-Erfolg für Pleinting. Nun will der Tabellenzweite im Rückspiel vor heimischer Kulisse erneut beweisen, dass er den Spitzenreiter ärgern kann.

Während Aidenbach am vergangenen Wochenende kampflos zu drei Punkten kam, weil der FC Egglham II nicht antrat, zeigte Pleinting beim 4:1-Sieg in Aicha eindrucksvoll, warum sie aktuell die torgefährlichste Mannschaft der Liga stellen. Kevin Gaißinger, Stefan Bloch, Tobi Obernhuber und Spielertrainer Vincenz Heringlehner sorgten für die Treffer und damit für den 13. Saisonerfolg. Die Offensivreihe um Spielermacher Heringlehner präsentierte sich in bestechender Form – und dürfte auch gegen den Tabellenführer die größte Waffe der Gastgeber sein. Mit 63 Toren in 16 Spielen ist Pleinting die unangefochtene Torfabrik der Liga. Aidenbach hingegen glänzt mit bemerkenswerter Stabilität: Nur sieben Gegentore in 16 Partien – das ist Spitzenwert in der gesamten Spielklasse. Es trifft also Angriffswucht auf Defensivbollwerk, was schon im Vorfeld Spannung pur garantiert.

TSV-Trainer Robert Seidl sieht das Duell als echten Gradmesser für sein Team. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Ausbeute in dieser Saison und hoffe natürlich, dass wir unsere Serie auch am Sonntag in Pleinting fortsetzen können“, sagt der Coach, der mit seinem Team in dieser Saison eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann (14 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage). Gleichzeitig warnt Seidl vor der Offensivstärke des Gegners: „Das Duell mit Pleinting wird ein sehr schwerer Spiel, das uns alles abverlangen wird – nicht umsonst stehen sie in der Tabelle dort, wo sie aktuell stehen. die SpVgg ist eine kompakte Mannschaft mit einigen starken Einzelspielern wie Heringlehner und Gaissinger. Diese müssen wir am Sonntag natürlich in den Griff bekommen“. Trotz des Respekts blickt der Aidenbacher Trainer zuversichtlich auf die Partie. „Auch wir verfügen über eine sehr starke Mannschaft und ein hervorragendes Kollektiv. Ich denke, das die Tagesform entscheidend sein wird und noch dazu liegt der Druck durch die aktuelle Konstellation sicherlich eher beim Gegner. Wir hoffen auf viele Zuschauer – eine tolle Kulisse hätten sich beide Mannschaften absolut verdient“, betont Seidl.