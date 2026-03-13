Gipfeltreffen in Pfullingen: Spannung im Titelkampf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Es ist ein Sonntag, der das Herz des regionalen Fußballs höherschlagen lässt und gleichzeitig die Nerven der Beteiligten bis zum Äußersten strapaziert. Wenn in der Bezirksliga Alb der 18. Spieltag angepfiffen wird, blickt die gesamte Region auf die Plätze, auf denen Träume von der Landesliga Gestalt annehmen oder die nackte Angst vor dem Absturz in die Kreisliga regiert. In einer Liga, die von extremer Leistungsdichte und leidenschaftlichen Derbys geprägt ist, stehen Weichenstellungen bevor, die über Monate der harten Arbeit entscheiden können.

Bereits zur Mittagszeit beginnt das Ringen um wertvolle Zähler. Die TSG Tübingen II, die mit 20 Punkten auf dem zwölften Rang gerade so über dem tiefsten Tabellenkeller schwebt, empfängt die fünftplatzierte SG Reutlingen. Die Gäste aus Reutlingen haben mit 25 Punkten den Anschluss an die erweiterte Spitze gewahrt und wollen nach dem 1:1-Remis aus dem Hinspiel diesmal die volle Punktebeute einfahren. Für die Tübinger Reserve ist jedes Spiel ein Kampf gegen den drohenden Strudel der unteren Ränge, während Reutlingen mit einem Sieg den Druck auf die Top-Vier erhöhen möchte.

In Gomaringen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im Hinspiel ein torreiches 3:3-Spektakel geliefert haben. Die Vorzeichen sind jedoch unterschiedlich: Der TSV Gomaringen rangiert mit 23 Punkten auf Platz neun im gesicherten Mittelfeld, während der SV Pfrondorf mit 19 Punkten auf dem 14. Platz ums sportliche Überleben kämpft. Pfrondorf benötigt dringend Punkte, um die sechs Zähler Differenz in der Tordifferenz gegenüber dem rettenden Ufer vergessen zu machen und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

Ein direktes Duell im Tabellenmittelfeld erwartet die Zuschauer in Genkingen. Beide Teams weisen nach 17 Spielen exakt 24 Punkte auf. Ofterdingen belegt aufgrund der leicht besseren Tordifferenz den sechsten Platz, direkt gefolgt von den Genkingern auf Rang acht. Das Hinspiel konnte Ofterdingen knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Es geht um die Vorherrschaft im breiten Mittelfeld und die Chance, sich vielleicht doch noch einmal nach oben zu orientieren, falls die Konkurrenz patzt.

Die TSG Upfingen, derzeit Siebter mit ebenfalls 24 Punkten, fordert den Tabellendritten SV 03 Tübingen heraus. Die Tübinger haben mit 29 Punkten bereits einen kleinen Abstand zu den Aufstiegsrängen, wollen aber ihre Position festigen. Dass der SV 03 das Hinspiel mit 3:1 gewann, wird den Gästen Selbstvertrauen geben, während Upfingen vor heimischer Kulisse auf Revanche und den Sprung in der Tabelle hofft.

In Derendingen herrscht Alarmstufe Rot. Mit nur 16 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz ist die Lage für den Aufsteiger prekär. Zu Gast ist der TSV Hirschau, der mit 23 Punkten auf Platz elf steht und sich mit einem Sieg weiter Luft nach unten verschaffen könnte. Derendingen kann jedoch auf das Hinspiel aufbauen, welches sie mit 2:0 gewannen. Es ist ein Spiel, in dem es für die Gastgeber um nichts weniger als die Hoffnung auf den Klassenerhalt geht.

Das Tabellenschlusslicht SV Zainingen steht mit dem Rücken zur Wand. Lediglich 5 Punkte und eine erschreckende Tordifferenz von -24 stehen nach 17 Partien zu Buche. Der Gegner, die SGM Altingen/Entringen, belegt mit 19 Punkten den 13. Platz und braucht den Sieg, um sich aus der gefährdeten Zone zu befreien. Das deutliche 4:0 für Altingen im Hinspiel lässt die Favoritenrolle klar verteilt erscheinen, doch Zainingen bleibt nur noch die Flucht nach vorne.

Um 15:30 Uhr richtet sich der Fokus auf das alles überstrahlende Topspiel der Liga. Der Tabellenzweite VfL Pfullingen II (37 Punkte) empfängt den Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems (40 Punkte). Mit einem Sieg könnten die Pfullinger nach Punkten gleichziehen und den Titelkampf völlig offen gestalten. Dettingen/Glems hingegen hat die Chance, mit einem Auswärtssieg auf sechs Punkte davonzuziehen. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration der SGM, die mit 4:0 triumphierte. Pfullingen wird alles daran setzen, dieses Ergebnis vergessen zu machen und die eigene beeindruckende Offensive in Waagschale zu werfen.

