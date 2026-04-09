 2026-04-09T03:39:01.720Z

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Gipfeltreffen in Pewsum – Süderneuland wittert Big-Points

Mittelfeldtreffen in Borssum

von p.s. · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fabian Markus

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BZL Weser-Ems St. 1
Süderneul.SV
TuS Hinte
Germ. Leer
SV SF Larrelt/FA Wybelsum

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 verspricht Hochspannung, denn sowohl die Spitze als auch der Abstiegskampf haben klare, aber herausfordernde Aufgaben vor sich. Das absolute Highlight steigt dabei am Samstag, wenn Spitzenreiter Pewsum den Tabellenzweiten Großefehn empfängt.

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
15:30

Borssum (7., 28 Punkte) und Middels (8., 25 Punkte) trennen nur drei Zähler – ein Duell auf Augenhöhe. Heimvorteil könnte für Borssum entscheidend sein, Middels wird auf Konterchancen setzen. Spannung bis zum Schlusspfiff ist garantiert.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
14:00

Aufsteiger Süderneuland (13., 21 Punkte) hat den Vorteil des Heimspiels und trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht Germania Wiesmoor, welches gerade den neuen Trainer für die kommende Saison vorgestellt hat.(16., 6 Punkte). Die Hausherren sind klar favorisiert und werden alles daran setzen, die drei Punkte einzufahren.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
15:00

Hage (4., 37 Punkte) empfängt TuRa Westrhauderfehn (6., 31 Punkte). Beide Teams wollen ihre Platzierung in der oberen Tabellenhälfte absichern, wodurch eine kampfbetonte Partie zu erwarten ist. Die Defensive wird den Ausschlag geben, wer am Ende punktet.

Morgen, 19:00 Uhr
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
19:00

Der Tabellenzwölfte trifft auf den Dritten. Während Wallinghausen mit 40 Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe hält, steht Larrelt/FA Wybelsum mit 21 Zählern deutlich unter Druck. Die Gäste sind klar favorisiert, müssen aber gegen einen heimstarken Kontrahenten konzentriert auftreten.

Morgen, 20:00 Uhr
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
FC Norden
FC NordenFC Norden
20:00

Bunde rangiert auf Rang 11, Norden auf Rang 10 – beide Teams befinden sich im Tabellenmittelfeld. Ein enges Spiel ist zu erwarten, bei dem Kleinigkeiten über Punktegewinn oder -verlust entscheiden könnten. Stabilität in der Defensive wird für beide Seiten entscheidend sein.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
20:00

Ihrhove (5., 32 Punkte) empfängt das abstiegsbedrohte Germania Leer (14., 15 Punkte). Die Hausherren haben die Favoritenrolle inne und wollen ihre Serie ausbauen, während Leer auf einen Überraschungscoup aus ist. Effizienz vor dem Tor könnte das Zünglein an der Waage sein.

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
16:00

Aurich (9., 24 Punkte) empfängt Hinte (15., 15 Punkte). Aurich will den Abstand zu den Abstiegsplätzen wahren, während Hinte dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
16:00

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