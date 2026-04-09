– Foto: Fabian Markus

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 verspricht Hochspannung, denn sowohl die Spitze als auch der Abstiegskampf haben klare, aber herausfordernde Aufgaben vor sich. Das absolute Highlight steigt dabei am Samstag, wenn Spitzenreiter Pewsum den Tabellenzweiten Großefehn empfängt.

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr SV BW Borssum SV BW Borssum TuS Middels TuS Middels 15:30 PUSH

Borssum (7., 28 Punkte) und Middels (8., 25 Punkte) trennen nur drei Zähler – ein Duell auf Augenhöhe. Heimvorteil könnte für Borssum entscheidend sein, Middels wird auf Konterchancen setzen. Spannung bis zum Schlusspfiff ist garantiert.

Aufsteiger Süderneuland (13., 21 Punkte) hat den Vorteil des Heimspiels und trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht Germania Wiesmoor, welches gerade den neuen Trainer für die kommende Saison vorgestellt hat.(16., 6 Punkte). Die Hausherren sind klar favorisiert und werden alles daran setzen, die drei Punkte einzufahren.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Hage SV Hage TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf 15:00 PUSH

Hage (4., 37 Punkte) empfängt TuRa Westrhauderfehn (6., 31 Punkte). Beide Teams wollen ihre Platzierung in der oberen Tabellenhälfte absichern, wodurch eine kampfbetonte Partie zu erwarten ist. Die Defensive wird den Ausschlag geben, wer am Ende punktet.

Der Tabellenzwölfte trifft auf den Dritten. Während Wallinghausen mit 40 Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe hält, steht Larrelt/FA Wybelsum mit 21 Zählern deutlich unter Druck. Die Gäste sind klar favorisiert, müssen aber gegen einen heimstarken Kontrahenten konzentriert auftreten.

Morgen, 20:00 Uhr TV Bunde TV Bunde FC Norden FC Norden 20:00 PUSH

Bunde rangiert auf Rang 11, Norden auf Rang 10 – beide Teams befinden sich im Tabellenmittelfeld. Ein enges Spiel ist zu erwarten, bei dem Kleinigkeiten über Punktegewinn oder -verlust entscheiden könnten. Stabilität in der Defensive wird für beide Seiten entscheidend sein.

Ihrhove (5., 32 Punkte) empfängt das abstiegsbedrohte Germania Leer (14., 15 Punkte). Die Hausherren haben die Favoritenrolle inne und wollen ihre Serie ausbauen, während Leer auf einen Überraschungscoup aus ist. Effizienz vor dem Tor könnte das Zünglein an der Waage sein.

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich TuS Eintracht Hinte TuS Hinte 16:00 PUSH

Aurich (9., 24 Punkte) empfängt Hinte (15., 15 Punkte). Aurich will den Abstand zu den Abstiegsplätzen wahren, während Hinte dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.