Gipfeltreffen in Pattensen, Abstiegsduelle in Wunstorf und Goltern

Pattensen und Ihme Roloven treffen im Spitzenduell aufeinander – Foto: Sascha Drenth

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 verspricht wegweisende Begegnungen – sowohl im Titelrennen als auch im Tabellenkeller. Gleich mehrere Duelle tragen das Potenzial, Trends zu bestätigen oder satte Wendungen einzuleiten.

Für Egestorf-Langreder II öffnet sich nach dem Auswärtssieg in Luthe ein kleines Fenster im Abstiegskampf. Dennoch bleibt die Mannschaft auf dem vorletzten Rang und muss gegen Springe erneut an Belastungsgrenzen gehen. Der FCS dagegen steckt in einer Ergebniskrise, hat vier der letzten fünf Partien verloren und droht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren. Die offensivstarken Springer gehen als Favorit ins Flutlichtspiel, müssen aber Geduld gegen einen kompakten Gegner aufbringen.

Goltern hat sich mit dem Auswärtssieg in Kirchdorf etwas Luft verschafft und will nun nachlegen. Besonders beeindruckend war zuletzt die Effizienz im Angriff. Luthe dagegen steckt weiter tief im Tabellenkeller und verpasste zuletzt erneut Punkte trotz früher Führung. Für die Gäste ist es ein richtungsweisendes Spiel – eine weitere Niederlage könnte den Abstand zum rettenden Ufer deutlich anwachsen lassen.

Die Gastgeber stehen nach der knappen Niederlage in Enzen erneut vor einer heiklen Prüfung. Leveste zeigt sich defensiv stabil, doch die Durchschlagskraft im Offensivspiel bleibt begrenzt. Rinteln reist mit fünf Unentschieden aus den letzten sechs Spielen an – häufig solide, aber selten zwingend. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden, bei dem die individuelle Effizienz den Ausschlag geben könnte.

Wunstorf wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft präsentiert sich kämpferisch, doch die Defensive ist weiterhin eines der großen Probleme. Gehrden hingegen kommt mit Schwung aus einem spektakulären 3:3 gegen Arnum, zeigte sich dort offensiv mutig und resilient. Gegen den Vorletzten geht Gehrden als Favorit ins Rennen – dennoch ist Vorsicht geboten, da Wunstorf traditionell heimstark auftreten kann.

Eine der Topbegegnungen des Spieltags: Arnum, vierter der Tabelle, trifft auf das formstarke Rehren. Die Gastgeber mussten zuletzt in letzter Sekunde zwei Punkte in Gehrden liegen lassen und wollen die Leistung des ersten Durchgangs stabilisieren. Rehren reist nach einem starken Sieg gegen Pattensen an, hat defensiv überzeugt und bringt viel Selbstvertrauen mit. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel – Arnum möchte im Aufstiegsrennen bleiben, Rehren könnte mit einem Auswärtserfolg sogar auf Rang vier springen.

Das Topspiel des Wochenendes: Der Tabellenführer empfängt den punktgleichen Verfolger. Pattensen musste in Rehren die erste Saisonniederlage hinnehmen, zeigte dabei aber Moral in der Schlussphase. Ihme-Roloven kommt mit breiter Brust nach dem offensiven Galaauftritt gegen Lindhorst. Es ist eine Partie zweier spielstarker Teams, in der die Tagesform über den nächsten Tabellenführer entscheiden kann.

Beide Teams stehen im Tabellenmittelfeld, suchen aber nach Konstanz. Lindhorst musste zuletzt eine deutliche Niederlage hinnehmen und will nun Wiedergutmachung betreiben. Kirchdorf zeigte im Heimspiel gegen Goltern Moral, blieb aber erneut defensiv anfällig. Die Begegnung besitzt Potenzial für viele Tore, da beide Teams eher aktiv nach vorne spielen.