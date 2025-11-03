Noah Feneberg war im Spitzenspiel beim FC Oberstdorf nicht zu bezwingen und verteidigte mit dem TSV Kottern II die Tabellenspitze. – Foto: Peter Roth

Gipfeltreffen in Oberstdorf wird zur Nullnummer Kreisliga-Primus TSV Kottern II holt in Unterzahl ein 0:0 +++ Rettenberg schlittert immer tiefer in den Keller +++ Blonhofen klettert über den Strich Verlinkte Inhalte KL Allgäu Süd Rettenberg Oberstdorf TSV Kottern II VfB Durach II + 12 weitere

An der Spitze der Allgäuer Kreisliga Süd bleibt alles beim Alten, denn der Verfolger FC Oberstdorf und der Tabellenführer TSV Kottern trennten sich torlos. Immer tiefer in den Abstiegssog gerät der FC Rettenberg, der sich eine 0:5-Pleite gegen den SV Mauerstetten einhandelte.



Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 200 Zwar mit dem FC Oberstdorf und dem TSV Kottern II die bislang torhungrigste Teams aufeinander, Treffer gab es im Spitzenspiel trotzdem nicht zu bejubeln. Allen Bemühungen zum Trotz endete die Partie 0:0. Wobei es insbesondere die Schlussphase in sich hatte. In der 83. Minute wurde Kotterns Christopher Wegrath mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In der Nachspielzeit erwischte es auch noch seinen Teamkollegen Ethan Crane, doch der Tabellenführer überstand die kritische Phase und nahm den erhofften Punkt mit nach Hause.Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Raimund Bailer (Achstetten) - Zuschauer: 120 Die SG Oberstaufen/Stiefenhofen ging beim SC Untrasried leer aus und bleibt nach der 1:3-Niederlage im Tabellenkeller. Alexander Wiest brachte den SCU in der 17. Minute in Führung, als er nach einem schnellen Einwurf von Alexander Gropper zum Abschluss kam. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Tobias Kopf auf 2:0, als sein abgefälschter Schuss nach Groppers Pass die Torlinie überquerte. Timo Walser sorgte in der 53. Minute für neue Spannung, als ihm der Anschlusstreffer für die SG gelang. Doch wenig später stellte Kopf mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her.Schiedsrichter: Raimund Bailer (Achstetten) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 60 Der FC Blonhofen ließ gegen das Schlusslicht FC Türksport Kempten nichts anbrennen und setzte sich mit 3:0 durch. Die Partie nahm nach der Pause so richtig Fahrt auf - und Patrick Hakala präsentierte sich als ausgesprochen nervenstark. Er verwandelte zwei Elfmeter in der 52. und 62. Minute. In der 79. Minute erhielt Kemptens Dogus Kaygusuz die gelb-rote Karte. Die Überzahl nutzte der FCB prompt, Matthias Kuisel erhöhte in der 84. Minute auf 3:0.Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 60

Jubel bei der SG Betzigau/Wildpoldsried. Gegen Neugablonz gelang der erhoffte Heimsieg. – Foto: Helmut Betz



Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100 Die SG Betzigau/Wildpoldsried hat gegen den BSK Olympia Neugablonz auf die Erfolgsspur zurückgefunden und gewann am Ende mit 4:1. Pius Rist hatte in der 20. Minute nach einer präzisen Vorlage von Marius Lipp zum 1:0 getroffen. Nach der Halbzeit sah der Neugablonzer Eraldo Stafa zwar die Rote Karte wegen einer Notbremse, trotzdem gelang dem BSK der Ausgleich. Alessandro Mulas traf in der 55. Minute zum 1:1. Doch die SG ließ nicht locker und setzte sich in den Schlussminuten durch. Leon Gerard brachte Betzigau in der 82. Minute erneut in Führung, bevor Rist in der Schlussphase mit zwei weiteren Toren (86., 90.) das Ergebnis auf 4:1 hochschraubte.Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100



Schiedsrichterin: Karin Weber (Kaufering) - Zuschauer: 80 In einem packenden Duell trennten sich der TSV Obergünzburg und der TSV Buching/Trauchgau mit 3:3. Die Buchinger gingen früh in Führung: Simon Straubinger schloss einen Konter erfolgreich ab (12.). Nur zwei Minuten später erhöhte Martin Niggl. Obergünzburg brauchte lang, um ins Spiel zu kommen. In der 72. Minute war es Tom Hummel, der auf 1:2 verkürzte. Als jedoch Cedric Kithiy den alten Abstand wieder herstellte, schien die Partie entschieden zu sein (76.). Doch weit gefehlt, Obergünzburg warf alles nach vorne und wurde belohnt. Dominik Heinold verkürzte per Elfmeter auf 2:3 (87.). In der Nachspielzeit rettete Hummel mit seinem zweiten Treffer den Punkt für Obergünzburg (90.+6).Schiedsrichterin: Karin Weber (Kaufering) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 100 Der FC Füssen musste im Starzlachauenstadion mächtig arbeiten, um sich mit 1:0 beim SSV Wertach und der FC Füssen durchzusetzen. Philipp Meisinger erzielte in der 57. Minute das einzige Tor des Spiels mit einem Distanzschuss. Die Vorlage kam von Jannick Geißler. In der 70. Minute gab es Elfmeter für den FCF, den Michael Knarr nicht nutzen konnte. SSV-Keeper Jonas Führer wehrte den Ball ab und verhinderte eine Vorentscheidung.Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 100