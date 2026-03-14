Gipfeltreffen in Neuhof - Verfolger unter Druck Der 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bringt richtungsweisende Duelle im Titelrennen und im Tabellenkeller von FD · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

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Der 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 verspricht ein Wochenende mit mehreren Schlüsselspielen. Besonders das Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer SV Blau-Weiß Neuhof und Verfolger TuS Hasede rückt in den Mittelpunkt. Doch auch in anderen Teilen der Tabelle stehen Begegnungen mit großer Bedeutung an – sowohl im Kampf um die oberen Plätze als auch im Abstiegskampf.

Ambergau geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den TSV Lenne. Mit 34 Punkten gehört die Mannschaft weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und will den Anschluss an die oberen Plätze halten. Gegen den Tabellenfünfzehnten bietet sich die Gelegenheit, weiteren Druck auf die Konkurrenz auszuüben. Lenne steckt dagegen tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte. Die defensive Stabilität wird gegen die offensivstarken Gastgeber der entscheidende Faktor sein.

Heute, 16:00 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi 16:00 PUSH

Eintracht Afferde bewegt sich mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann mit einem Heimsieg weiter in Richtung obere Tabellenhälfte vorrücken. Die Mannschaft zeigte zuletzt stabile Leistungen und geht mit einer klaren Favoritenrolle in die Partie. Türk Gücü Hildesheim kämpft weiterhin mit defensiven Problemen und gehört zu den abstiegsgefährdeten Teams. Für die Gäste wäre jeder Punktgewinn von großer Bedeutung.

Morgen, 15:00 Uhr SV Einum SV Einum VfL Borsum VfL Borsum 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell. Schlusslicht Einum trifft auf den VfL Borsum, der sich mit 18 Punkten etwas Luft nach unten verschafft hat. Für Einum ist das Spiel eine wichtige Gelegenheit, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkleinern. Borsum kann mit einem Auswärtssieg einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Morgen, 15:00 Uhr SC Harsum SC Harsum MTV Almstedt MTV Almstedt 15:00 PUSH

Der SC Harsum gehört zu den formstärkeren Teams der Liga und möchte seine Position im oberen Mittelfeld festigen. Mit 33 Punkten liegt die Mannschaft nur wenige Zähler hinter der Spitzengruppe. MTV Almstedt reist mit einer ausgeglichenen Bilanz an und wird versuchen, defensiv stabil zu stehen. Ein Erfolg würde den Gästen den Anschluss an das obere Tabellendrittel ermöglichen.

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe TSV Giesen 1911 TSV Giesen 15:00 PUSH

Für den TSV Giesen bietet sich eine gute Gelegenheit, im Titelrennen weiter Boden gutzumachen. Die Mannschaft verfügt über eine stabile Defensive und gehört zu den konstantesten Teams der Liga. Lamspringe steht hingegen unter Druck. Mit nur einem Saisonsieg kämpfen die Gastgeber weiterhin gegen den Abstieg und benötigen dringend Punkte.

Dieses Duell gehört zu den attraktivsten Begegnungen des Spieltags. Pyrmont liegt derzeit auf Rang zwei und hat noch mehrere Nachholspiele offen. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft weiter Druck auf Tabellenführer Neuhof ausüben. Alfeld gehört ebenfalls zur Spitzengruppe und verfügt über eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga. Das Spiel könnte entscheidende Auswirkungen auf die oberen Tabellenplätze haben.

Himmelsthür kämpft weiterhin gegen den Abstieg und benötigt dringend Punkte. Die Mannschaft konnte zuletzt mit einem überraschenden Auswärtssieg in Ambergau auf sich aufmerksam machen. Schliekum spielt eine stabile Saison im Mittelfeld und könnte mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die oberen Plätze wahren.