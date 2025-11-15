Gipfeltreffen in Neuhof, Schicksalsspiele im Tabellenkeller

– Foto: Nicole Seidl

Während Alfeld im Spitzenduell bei Neuhof nach der Tabellenführung greift, kämpfen Himmelsthür, Einum, Lenne und Lamspringe ums sportliche Überleben. Die Bezirksliga Hannover 4 steuert auf ein wegweisendes Wochenende zu.

Heute, 14:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum TuS Grün-Weiß Himmelsthür Himmelsthür 14:00 PUSH Im Duell zweier angeschlagener Teams steht viel auf dem Spiel. Borsum könnte sich mit einem Heimsieg entscheidend vom Tabellenende absetzen, während Schlusslicht Himmelsthür dringend Punkte braucht, um nicht schon vor der Winterpause den Anschluss zu verlieren. Nach dem jüngsten 1:4 gegen Afferde wirkt die Lage düster – und Borsum dürfte mit dem Rückenwind des Sieges über Harsum selbstbewusst auftreten.

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde MTV Almstedt MTV Almstedt 14:00 PUSH

Afferde empfängt Almstedt zum Duell zweier formstarker Mannschaften. Der Aufsteiger hat nach dem überzeugenden 4:1 in Himmelsthür die obere Tabellenhälfte erreicht und möchte den Trend fortsetzen. Almstedt dagegen reist nach dem spektakulären 4:2 über Hasede mit breiter Brust an. Beide Teams spielen einen offensiv ausgerichteten Fußball – vieles deutet auf ein temporeiches Spiel hin.

Morgen, 13:00 Uhr SV Einum SV Einum TuSpo Schliekum Schliekum 13:00 PUSH

Einum schöpfte mit dem 4:2-Auswärtssieg in Lenne neuen Mut, bleibt aber Vorletzter. Gegen Schliekum wartet nun eine deutlich schwerere Aufgabe. Die Gäste präsentierten sich zuletzt stabil und trotzten sogar Spitzenreiter Pyrmont ein Remis ab. Für Einum wäre ein Punktgewinn ein wichtiger psychologischer Schritt im Abstiegskampf – doch die Hürde ist hoch.

Morgen, 14:00 Uhr FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe 14:00 PUSH

Der Tabellenführer geht als klarer Favorit in das Duell mit dem Drittletzten. Pyrmont ließ in Schliekum erstmals seit Wochen Federn, wird aber daran interessiert sein, die Tabellenführung zu verteidigen. Lamspringe kämpfte sich zuletzt gegen Ambergau immerhin zurück ins Spiel, steht aber erneut vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.

Ambergau befindet sich mitten im Rennen um die Spitzenplätze und überzeugte jüngst mit einem 4:2 in Lamspringe. Gegen Harsum muss der Tabellen­dritte allerdings mehr Konstanz über 90 Minuten zeigen, denn die Gäste sind nach der 1:2-Niederlage in Borsum um Wiedergutmachung bemüht. Ein intensives Mittelfeldduell ist zu erwarten – mit Vorteilen für den Gastgeber.

Morgen, 14:00 Uhr TuS Hasede 1928 TuS Hasede TSV Giesen 1911 TSV Giesen 14:00 PUSH

Das Duell zwischen Hasede und Giesen gehört zu den interessantesten Paarungen des Wochenendes. Hasede verpasste gegen Almstedt trotz Aufholjagd einen Big Point, während Giesen mit dem 6:1 gegen Neuhof ein beeindruckendes Ausrufezeichen setzte. Der TSV spielt derzeit wie ein Aufstiegskandidat – doch Hasede ist gerade zuhause schwer zu bespielen. Ein Schlüsselspiel um die oberen Tabellenregionen.

Morgen, 14:00 Uhr SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi TSV 1900 Lenne TSV Lenne 14:00 PUSH

Im Kellerduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bereits früh im Saisonverlauf massiv unter Druck geraten sind. Türk Gücü kam zuletzt mit 1:10 in Alfeld unter die Räder und braucht dringend Stabilität. Lenne dagegen verlor das wichtige Spiel gegen Einum und steckt nun ganz tief im Abstiegssumpf. Für beide Teams gilt: Eine Niederlage wäre ein Rückschlag mit Signalwirkung.