Gipfeltreffen in Moabit - Sechs-Punkte-Spiel für Icke Häßler

Der 25. Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 2 steht vor der Tür – und er hat es in sich. Während im oberen Tabellendrittel um die zwei Aufstiegsplätze gerungen wird, tobt im Tabellenkeller der Kampf um den Klassenerhalt. Besonders das Spitzenspiel zwischen SC Union 06 und SF Charlottenburg-Wilmersdorf dürfte zum Aufstiegsentscheid beitragen. In den Abstiegspartien geht es für Blau-Gelb (gegen Mitkandidat Spandau 06 mit Trainer Häßler) , Friedrichshain (beim FC Amed) und Mahlsdorf-Waldesruh (in Andadoluspor) ums Überleben in der Liga

