Gipfeltreffen in Mitterdorf überstrahlt alles

Noch ist die Saison lang, und doch könnte die SpVgg Mitterdorf am Samstag eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen der Kreisliga Ost herbeiführen. Denn der Ligaprimus empfängt den drei Punkte zurückliegenden Verfolger FC Ränkam zum Spitzenspiel. Noch wichtig werden könnte der direkte Vergleich. Hier hat der FC durch den knappen Hinspielspiel aktuell die Nase vorn. Der Überblick, was der 15. Spieltag sonst zu bieten hat.



Hinspiel: 2:4. Die SG Waldmünchen/Geigant (10., 15) ist bereits am heutigen Freitag zum Auftakt des 15. Spieltags der Gastgeber für den FC Chamerau (8., 19). Im Hinspiel setzte sich der FC besser durch und sicherte sich den Dreier, wie auch am vergangenen Wochenende gegen die 1. SG Regental. Die Gäste der Partie hingegen mussten eine knappe Niederlage bei der SG Zandt/Vilzing II einstecken.







Hinspiel: 0:0. Der 1. FC Miltach (7., 21) empfängt am Samstag die SG Michelsdorf/Cham II (5., 23). Im Hinspiel konnten beide Teams keine Chancen verwerten und konnten sich im 0:0 Remis somit nur einen Punkt einholen. Miltach ging am vergangenen Spieltag gegen den FC Ränkam leer aus, während sich Michelsdorf/Cham II souverän die Maximalausbeute gegen den FC Untertraubenbach einholen konnte.





Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Mitterdorf Mitterdorf FC Ränkam FC Ränkam 16:00 PUSH



Hinspiel: 0:1. Bei der SpVgg Mitterdorf (1., 36) ist am kommenden Spieltag der FC Ränkam (2., 33) zum Gipfeltreffern zu Gast. Der FC konnte sich im Hinspiel knapp durchsetzen. Mit einem knappen Sieg holte sich Ränkam auch am vergangenen Spieltag den Dreier beim 1. FC Miltach ein, doch auch Mitterdorf konnte sich die volle Punkteausbeute durch den klaren Heimsieg gegen den 1. FC Rötz sichern.







Hinspiel: 0:1. Die SpVgg Eschlkam (11., 14) ist am kommenden Sonntag unterwegs zum Tabellennachbarn 1. SG Regental (12., 13). Die SpVgg sicherte sich im Hinspiel knapp die Maximalausbeute, vom vergangenen Spieltag nahmen sie allerdings nur einen Punkt im torlosen Remis gegen die SG Schloßberg mit. Derweil mussten sich die Regental-Kicker zuletzt beim FC Chamerau klar geschlagen geben.







Hinspiel: 2:0. Der 1. FC Rötz (14., 4) konnte sich im Hinspiel gegen die SG Schönthal-Premeischl (9., 18) nicht behaupten und ging auch am vergangenen Spieltag bei der SpVgg Mitterdorf leer aus. Die Gastgeber der kommenden Begegnung sicherten sich dagegen letzten Wochenende bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn einen Punkt im 1:1-Remis.







Hinspiel: 3:1. Die SG Schloßberg (6., 21) erwartet zum 15. Spieltag die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 27). Im Hinspiel setzte sich die SG besser durch, und konnte sich vom vergangenen Spieltag einen Punkt gegen die SpVgg Eschlkam einholen. Die SpVgg WiWa nahm vor Wochenfrist ebenfalls nur einen Zähler gegen die SG Schönthal-Premeischl mit.







Hinspiel: 5:1. Bei der SG Zandt/Vilzing II (4., 26) ist am kommenden Sonntag der FC Untertraubenbach (13., 9) zugegen. Im Hinspiel sicherte sich der Gastgeber der Partie klar die Maximalausbeute und nahm auch am vergangenen Spieltag den Dreier gegen die SG Waldmünchen/Geigant mit. Der FCU musste zuletzt bei der SG Michelsdorf/Cham II eine klare Niederlage einstecken.