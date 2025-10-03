 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Gipfeltreffen in Mengen, Kirchberg trifft auf Sulmetingen

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 10. Spieltags

Tabellenführer FC Mengen empfängt am 10. Spieltag den ärgsten Verfolger SG Ringschnait/Mittelbuch zum absoluten Spitzenspiel. Der TSV Kirchberg/Iller will seine Serie gegen Sulmetingen ausbauen, während der SV Sigmaringen beim SV Ochsenhausen gefordert ist. Im Tabellenkeller hofft der FV Rot gegen Hundersingen auf den ersten Sieg, und auch Steinhausen sowie Blönried stehen unter Druck. Zudem empfängt Bad Saulgau den VfB Gutenzell, Eberhardzell den FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen, Hohentengen den SV Steinhausen an der Rottum und Ertingen die formstarke SGM Ummendorf/Fischbach.

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
15:00

Für Bad Saulgau zählt nach der Niederlage gegen Krauchenwies jeder Punkt, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Gutenzell reist mit Rückenwind nach dem Sieg gegen Ertingen an und möchte sich in der vorderen Tabellenhälfte festsetzen. Gutenzell konnte aus den letzten drei Spielen sechs Punkte holen.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
15:00

Eberhardzell steht nach der Niederlage gegen Ringschnait weiter im Tabellenkeller auf Platz 17 und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Krauchenwies dagegen will nach dem Sieg in Bad Saulgau den Anschluss an die Spitze halten und seine Defensivstärke erneut unter Beweis stellen.
--

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
15:00

Das Spitzenspiel schlechthin: Der ungeschlagene Tabellenführer FC Mengen empfängt den Zweiten Ringschnait/Mittelbuch. Beide Teams überzeugen mit starken Offensivreihen, die Partie verspricht daher Hochspannung. Mit einem Sieg hätte Ringschnait die Chance hat, die Tabellenspitze zu übernehmen. Der FC Mengen kam zuletzt zwei mal in Folge nicht über ein Unentschieden hinaus.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
15:00live

Kirchberg, derzeit Vierter, will nach dem knappen Sieg in Hundersingen weiter oben dranbleiben und überzeugt mit Konstanz (bisher gab es nur eine Saisonniederlage). Sulmetingen überraschte zuletzt mit einem Remis gegen Spitzenreiter Mengen und reist mit breiter Brust an. Für den SVS geht es auch darum mehr Konstanz reinzubringen.
--

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
15:00

Schlusslicht Rot wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen Hundersingen soll endlich der Knoten platzen, doch die Gäste haben nach der Niederlage gegen Kirchberg ebenfalls etwas gutzumachen. Ein Spiel mit hoher Brisanz im Abstiegskampf.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
15:00

Hohentengen musste zuletzt eine knappe Niederlage in Uttenweiler hinnehmen und will zuhause wieder punkten. Steinhausen schöpfte mit dem klaren Sieg gegen Rot neues Selbstvertrauen und hofft, sich aus der Abstiegszone zu befreien. Beide Teams stehen unter Druck, was dem Spiel zusätzliche Würze verleiht.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
15:00

Blönried verlor in Sigmaringen deutlich und will sich vor eigenem Publikum rehabilitieren. Uttenweiler feierte einen spektakulären 4:3-Erfolg gegen Hohentengen und möchte nun den nächsten Schritt machen. Ein Duell zweier Teams mit gänzlich unterschiedlicher Stimmungslage, die SGM Blönried/Ebersbach wartet schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
15:00

Ochsenhausen unterlag knapp in Ummendorf und benötigt Punkte, um sich von der gefährlichen Zone fernzuhalten. Der Tabellenfünfte Sigmaringen kommt mit breiter Brust nach dem 5:0 über Blönried und will weiter oben dranbleiben. Ein Aufeinandertreffen, das hohe Intensität verspricht.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
15:00

Ertingen verlor zuletzt in Gutenzell und steckt weiterhin unten fest. Ummendorf hingegen siegte knapp gegen Ochsenhausen und bleibt in der Spitzengruppe auf Platz drei. Alles andere als ein klarer Favoritensieg der Gäste wäre eine Überraschung.



