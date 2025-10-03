Gipfeltreffen in Mengen, Kirchberg trifft auf Sulmetingen

---





So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau VfB Gutenzell Gutenzell



Für Bad Saulgau zählt nach der Niederlage gegen Krauchenwies jeder Punkt, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Gutenzell reist mit Rückenwind nach dem Sieg gegen Ertingen an und möchte sich in der vorderen Tabellenhälfte festsetzen. Gutenzell konnte aus den letzten drei Spielen sechs Punkte holen.

Eberhardzell steht nach der Niederlage gegen Ringschnait weiter im Tabellenkeller auf Platz 17 und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Krauchenwies dagegen will nach dem Sieg in Bad Saulgau den Anschluss an die Spitze halten und seine Defensivstärke erneut unter Beweis stellen.

Das Spitzenspiel schlechthin: Der ungeschlagene Tabellenführer FC Mengen empfängt den Zweiten Ringschnait/Mittelbuch. Beide Teams überzeugen mit starken Offensivreihen, die Partie verspricht daher Hochspannung. Mit einem Sieg hätte Ringschnait die Chance hat, die Tabellenspitze zu übernehmen. Der FC Mengen kam zuletzt zwei mal in Folge nicht über ein Unentschieden hinaus.

Kirchberg, derzeit Vierter, will nach dem knappen Sieg in Hundersingen weiter oben dranbleiben und überzeugt mit Konstanz (bisher gab es nur eine Saisonniederlage). Sulmetingen überraschte zuletzt mit einem Remis gegen Spitzenreiter Mengen und reist mit breiter Brust an. Für den SVS geht es auch darum mehr Konstanz reinzubringen.

Schlusslicht Rot wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen Hundersingen soll endlich der Knoten platzen, doch die Gäste haben nach der Niederlage gegen Kirchberg ebenfalls etwas gutzumachen. Ein Spiel mit hoher Brisanz im Abstiegskampf.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Hohentengen Hohentengen SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen



Hohentengen musste zuletzt eine knappe Niederlage in Uttenweiler hinnehmen und will zuhause wieder punkten. Steinhausen schöpfte mit dem klaren Sieg gegen Rot neues Selbstvertrauen und hofft, sich aus der Abstiegszone zu befreien. Beide Teams stehen unter Druck, was dem Spiel zusätzliche Würze verleiht.

Blönried verlor in Sigmaringen deutlich und will sich vor eigenem Publikum rehabilitieren. Uttenweiler feierte einen spektakulären 4:3-Erfolg gegen Hohentengen und möchte nun den nächsten Schritt machen. Ein Duell zweier Teams mit gänzlich unterschiedlicher Stimmungslage, die SGM Blönried/Ebersbach wartet schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen SV Sigmaringen Sigmaringen



Ochsenhausen unterlag knapp in Ummendorf und benötigt Punkte, um sich von der gefährlichen Zone fernzuhalten. Der Tabellenfünfte Sigmaringen kommt mit breiter Brust nach dem 5:0 über Blönried und will weiter oben dranbleiben. Ein Aufeinandertreffen, das hohe Intensität verspricht.

Ertingen verlor zuletzt in Gutenzell und steckt weiterhin unten fest. Ummendorf hingegen siegte knapp gegen Ochsenhausen und bleibt in der Spitzengruppe auf Platz drei. Alles andere als ein klarer Favoritensieg der Gäste wäre eine Überraschung.







