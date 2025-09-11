– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Gipfeltreffen in Lembruch – Bassum fordert Weyhe heraus Spitzenspiele und Abstiegskrimis prägen den 5. Spieltag in der Kreisliga Diepholz Verlinkte Inhalte Kreisliga Diepholz SG Diepholz Seckenhausen Mörsen-Sch Eydelstedt + 12 weitere

Die Kreisliga Diepholz steuert auf einen packenden 5. Spieltag zu: Gleich mehrere brisante Duelle stehen auf dem Programm. Allen voran das Flutlicht-Derby zwischen Tabellenführer SV Friesen Lembruch und der ambitionierten SG Diepholz sowie das Topspiel zwischen dem TSV Bassum und dem starken SV Weyhe. Doch auch im Tabellenkeller sind richtungsweisende Partien angesetzt – etwa wenn Lemförde und der TSV Holzhausen-Bahrenborstel beide ihren ersten Saisonsieg einfahren wollen.

SV Friesen Lembruch – SG Diepholz (Do., 19:30 Uhr) Der Spitzenreiter aus Lembruch empfängt die SG Diepholz zum Flutlicht-Derby – eine Partie mit Brisanz. Für SG-Coach Kevin Tanke ist die Ausgangslage klar: „Wir freuen uns heute Abend beim Tabellenführer zu Gast zu sein. Erstmal ist es ein Derby, dann ein schönes Flutlichtspiel. Ich glaube, das wird sehr, sehr hitzig. Wir haben die Schlüsse aus der letzten Woche gezogen und können es nur besser machen. Ich bin gespannt, was uns erwartet.“

Während Lembruch bislang mit makelloser Bilanz glänzt (15 Punkte aus fünf Spielen), steht Diepholz unter Zugzwang, will man den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren.

Heute, 19:30 Uhr SV Friesen Lembruch Friesen Lemb SG Diepholz SG Diepholz 19:30 PUSH

SV Heiligenfelde II – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Do., 20:00 Uhr) Für Heiligenfelde II geht es gegen die TSG darum, nach einem durchwachsenen Start wichtige Punkte einzufahren. Die Gäste aus Seckenhausen reisen mit breiter Brust an und wollen ihre Position im oberen Mittelfeld festigen.

SV Weyhe – TSV Bassum (Fr., 20:00 Uhr) Das absolute Topspiel: Der Aufsteiger aus Weyhe (9 Punkte, 13:6 Tore) fordert Absteiger Bassum (10 Punkte) heraus. Weyhe-Trainer Uwe Bischoff warnt: „Gegen Bassum erwartet uns ein anderes Spiel – ein abgezockter Gegner. Da muss eine nochmalige Leistungssteigerung her, um die Punkte zu behalten.“ Bassum reist mit starkem Offensivdrang an und will seine Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern. Ein echtes Highlight des Spieltags.

Morgen, 20:00 Uhr SV Weyhe SV Weyhe TSV Bassum TSV Bassum 20:00 PUSH

SV Jura 67 Eydelstedt – SV Marhorst (Sa., 15:00 Uhr) Der Tabellenzweite aus Eydelstedt trifft auf das noch sieglose Schlusslicht Marhorst – auf dem Papier eine klare Sache. Doch Trainer Michael Schultalbers warnt eindringlich: „Vom Papier her relativ eindeutig - wird es aber nicht werden. Marhorst hätte mehr Punkte verdient gehabt. Wir haben noch nie gegen sie gewonnen. Aber wir sind im Flow, wollen den Fluch brechen und zu Hause gewinnen.“ Ein heißes Duell, das enger werden könnte, als es die Tabelle vermuten lässt.

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr SV Jura 67 Eydelstedt Eydelstedt SV Marhorst SV Marhorst 15:00 PUSH

SV Mörsen-Scharrendorf – SV Bruchhausen-Vilsen II (Sa., 16:00 Uhr) Ein echtes Duell zweier Mittelfeldmannschaften, die beide schon ihr Potenzial aufblitzen ließen. Mörsen-Scharrendorf überzeugte bislang vor allem durch seine offensive Wucht, während Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen II nach dem gelungenen Start zuletzt in eine kleine Ergebniskrise rutschte. Timo Brauer, Coach des Aufsteigers, zeigt sich jedoch kämpferisch: „Mit Mörsen wartet auf uns am Samstag eine erfahrene und abgezockte Kreisligamannschaft, die sich im Sommer mit jungen Talenten verstärkt hat. Wir fahren aber mit einem klaren Plan dahin und werden versuchen, uns mit Punkten für unsere Leistungen zuletzt und hoffentlich auch in dem jetzt kommenden Spiel zu belohnen.“ Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren – und gleichzeitig Selbstvertrauen für die kommenden Wochen zu tanken.

TuS Barenburg – TV Einigkeit Nordwohlde (Sa., 18:00 Uhr) Eine Partie zur ungewöhnlichen Anstoßzeit. Das sorgt bei Nordwohlde für Probleme, wie Teammanager Thomas Liwotto einräumt: „Da dies für die Kreisliga eine sehr ungewöhnliche Zeit ist, haben wir ziemliche Personalprobleme. Wir greifen auf Aushilfen aus der 2. Mannschaft zurück. Barenburg ist sehr robust und schnell im Umschalten – wir müssen besonders auf Standards aufpassen.“ Barenburg will nach gutem Start weiter Boden gutmachen, während Nordwohlde dringend den ersten Sieg benötigt.

Sa., 13.09.2025, 18:00 Uhr TuS Barenburg Barenburg TV Einigkeit Nordwohlde Nordwohlde 18:00 PUSH

TuS Lemförde – TSV Holzhausen-Bahrenborstel (So., 13:00 Uhr) Kellerduell zweier Traditionsvereine. Beide Teams stehen mit nur einem Punkt am Tabellenende. Friedel Holle, Trainer des TuS Lemförde, beschreibt die Lage offen: „Die Personalsituation ist nicht gut, einige Spieler fehlen krank. Aber wir wollen nicht jammern. Wir streben im Heimspiel den ersten Dreier an und hoffen, unsere Abschluss-Schwäche abzuschütteln.“ Auf der Gegenseite gibt sich Holzhausen kämpferisch. Der Holzhausen-Trainer fordert: „Wir wollen gewinnen! Dafür brauchen wir eine Top-Leistung. Die Trainingswoche war sehr gut, jetzt wollen wir es Sonntag auch auf die Wiese bringen.“ Für beide Teams ist die Partie ein echtes Endspiel um den Anschluss.

TSV Okel 1930 – SV Dickel 1974 (So., 15:00 Uhr) Der TSV Okel, steckt nach durchwachsenem Start in der Krise. Aufsteiger Dickel reist mit Rückenwind an. Trainer Horst Pranga sieht seine Elf selbstbewusst: „In Okel ist es immer schwer zu spielen. Aber wir sind zufrieden, dass wir das letzte Spiel gewonnen haben, die Brust ist breiter geworden. Die Null stand wieder – das war wichtig. Wir fahren da hin, um drei Punkte zu holen. Wir wollen uns nicht verstecken.“ Für beide Mannschaften geht es um einen Befreiungsschlag.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSV Okel 1930 TSV Okel SV Dickel 1974 SV Dickel 15:00 PUSH