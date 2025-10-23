Gipfeltreffen in Lam - "V" will »Bock umstoßen«

Vorrundenabschluss in der Landesliga Mitte! Die bereits als Herbstmeister feststehende SpVgg Landshut muss beim sieben Zähler schlechter gestellten Tabellenzweiten SpVgg Lam Farbe bekennen. Der mit den "Osserbuam" punktgleiche TSV Seebach veranstaltet am Samstag sein "Oktoberfest" und erwartet in diesem Rahmen den Neuling TSV Bad Abbach.
Schon am Freitagabend hat der zuletzt etwas schwächelnde SSV Eggenfelden Heimrecht gegen den ASV Burglengenfeld. Der sich stark im Aufwind befindliche TSV Bogen spekuliert gegen den Tabellenvorletzten TB 03 Roding auf einen Heimdreier. Zum Einstand von Neu-Trainer Christian Ranzinger hat der 1. FC Bad Kötzting am Samstag-Nachmittag die DJK Vornbach zu Gast. Der 1. FC Passau geht als Favorit in das Match gegen die Remiskönige des SV Etzenricht. Der FC Dingolfing muss seine Koffer packen und gibt seine Visitenkarte beim FC Tegernheim ab. Erst am Sonntag reist der FC Teisbach zum Schlusslicht FC Kosova Regensburg und kann im Abstiegskampf weitere "Big Points" holen.
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Wir hoffen, die Energie aus dem Sieg gegen Bad Kötzting ins nächste Spiel mitnehmen zu können. Es wird wieder auf die Grundtugenden wie Laufbereitschaft und Gier im Zweikampf ankommen. Bogen hat sehr erfahrene Landesliga-Spieler in seinen Reihen und verfügt mit Fuchs, Winter oder Burgaj über Riesenqualität. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit Michael Schuß, mit dem ich selbst schon in Cham zusammengespielt habe. Wir freuen uns auf das Match und wollen bestmöglich Punkte einzufahren.“
Personalien: Neben den Dauerausfällen müssen Alexander Fuchs, der sich im Kötzting-Spiel verletzt hat, und der privat verhinderte Moritz Grünig ersetzt werden. Keeper Sebastian Rötzer und Torjäger Almir Mujcinovic sind weiterhin angeschlagen. Ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Gleiches gilt für Florian Lehner wegen Krankheit.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Zwar stehen wir in der Tabelle vor Eggenfelden, die weite Fahrt unter der Woche ist aber natürlich nicht unbedingt optimal. Auch bezugnehmend auf unsere aktuelle Form – wie sind momentan nicht schlecht, aber auch nicht gut –, sind wir in Eggenfelden Außenseiter. Wir treffen auf eine starke Heimmannschaft, die Potenzial hat und sich gut verstärkt hat. Uns geht es aktuell darum, dass wir wieder unsere Form finden. Zuletzt traten wir etwas auf der Stelle. Unser Ziel ist, mindestens einen Punkt zu holen. Dafür werden wir alles tun.“
Personalien: Bei den Naabtalkickern gibt es mehrere Unklarheiten. Hinter Leopold Knauer, Fernando Roesler und Furkan Yalcin steht ein Fragezeichen. Sicher keine Option sind Dennis Koch, Patrick Suckert, Quirin Stadler, Richard Cin und Niklas Jürss.
Thomas Iglhaut (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): "Vornbach hat sich in der Liga etabliert und überzeugt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Besonders offensiv, mit Pfandl und Schopf, verfügen sie über viel Qualität. Wir wissen was auf uns zukommt, wollen kompakt verteidigen und mutig nach vorne spielen. Es gilt, endlich den Bock umzustoßen, Vollgas zu geben und die drei Punkte zu holen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert und hoch motiviert.“
Personalien: Es gibt ein Fragezeichen im Kader der Badtstädter. Bei Simon Schneider, Jonathan Auburger und Kilian Ettl entscheidet sich ein Einsatz erst noch. Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich Johannes Kordick. Seinen Einstand an der Seitenlinie gibt derweil der neue Cheftrainer Christian Ranzinger.
Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Gegenüber dem letzten Spiel heißt es für uns, wieder ein paar Prozent draufzulegen, die gegen einen starken Gegner gefehlt hatten. Mit Bad Kötzting müssen wir bei einem Team ran, bei dem es eine Veränderung auf der Trainerposition gegeben hat und das zu Hause schwer zu schlagen ist. Wir wollen uns aber auf uns zu konzentrieren und die eigenen Stärken auf den Platz bringen."
Personalien: Mit Ausnahme der Dauerausfälle kann der tüchtige Neuling aus dem Vollen schöpfen.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Auch in Passau hängen logischerweise die Lorbeeren für uns wieder extrem hoch. Sie haben eine in allen Teilen top besetzte Mannschaft und in den letzten Wochen dazu eine hohe Konstanz vorzuweisen.“
Personalien: Neben den Langzeitverletzten fehlen der gesperrte Michael Wexlberger sowie Max Herrmann, Lukas Riebel und Nick Sperlich. Dazu kommen einige Kranke und zudem angeschlagene Spieler, von denen einige noch akut fraglich sind.
Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Während der Trainingswoche war erkennbar, dass die Mannschaft die unglückliche Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen Lam schon längst verdaut hat. Der Fokus richtet sich zu hundert Prozent auf das nicht minder schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten in Seebach. Seit der Übernahme von Wolfgang Beller hat sich Seebach zu einer absoluten Spitzenmannschaft in der Landesliga entwickelt. Um am Samstag etwas Zählbares mitzunehmen, benötigen wir sehr viel Laufbereitschaft, aber auch die Mentalität, Zweikämpfe anzunehmen und sie auch zu gewinnen.“
Personalien: Abgesehen von den Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.
Personalien: Die Einsätze von Cigi Özlokman und Dominik Feuersänger stehen auf der Kippe. Ansonsten bleibt alles wie gehabt.
Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Wir haben aktuell einige grippekranke und angeschlagene Spieler. Daher hatten wir keine optimale Trainingswoche und das erschwert die kommende Aufgabe zusätzlich. Tegernheim ist eine Mannschaft, die mit ihrer hohen individuellen Qualität eigentlich überhaupt nichts im hinteren Tabellendrittel verloren hat. Wir müssen uns auf einen hochmotivierten Gegner einstellen, der daheim bestimmt eine Trendwende einläuten möchte. Bei uns ist es in den letzten Wochen absolut zufriedenstellend gelaufen und wir wollen auch dieses Mal etwas Zählbares mit nach Dingolfing bringen.“
Personalien: Es gibt ein paar Wackelkandidaten, deren Einsätze sich erst sehr kurzfristig entscheiden werden. Neben den Langzeitverletzten müssen definitiv Yannick Justvan und Frode Füllner passen.
Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Die nächsten vier Spieltage, die allesamt Heimspiele mit sich bringen, sind für uns entscheidend. Wir sind in der Pflicht, mindestens neun Punkte zu holen. Deswegen muss gegen Teisbach der erste Heimsieg her, und das wird alles andere als leicht. Dennoch glauben wir alle fest daran, dass wir vor der Winterpause noch eine positive Wendung nehmen können. Immerhin sind es aktuell nur sieben Punkte zum rettenden Ufer."
Personalien: Imran Krasniqi kehrt nach einer Grippe ins Aufgebot zurück, ansonsten bleibt alles beim Alten.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Zum Abschluss der Vorrunde stehen wir vor einem weiteren Sechs-Punkte-Spiel. Wir werden natürlich nicht den Fehler machen und den Gegner anhand des aktuellen Tabellenplatzes einordnen, dafür ist der Kader von Kosova Regensburg viel zu stark besetzt. Die vier Punkteteilungen auf eigener Anlage, unter anderem gegen die Top-Teams aus Lam und Luhe-Wildenau, sollten zudem jedem Warnung genug sein. Grundsätzlich schauen wir wie immer nur auf uns und wollen in erster Linie an den ordentlichen Leistungen der letzten beiden Partien anknüpfen.
Personalien: Jonas Schreiner hat das Aufbautraining nach längerer Verletzungspause abgeschlossen und wird wohl wieder eine Option sein.