Gipfeltreffen in Lam - "V" will »Bock umstoßen«

Vorrundenabschluss in der Landesliga Mitte! Die bereits als Herbstmeister feststehende SpVgg Landshut muss beim sieben Zähler schlechter gestellten Tabellenzweiten SpVgg Lam Farbe bekennen. Der mit den "Osserbuam" punktgleiche TSV Seebach veranstaltet am Samstag sein "Oktoberfest" und erwartet in diesem Rahmen den Neuling TSV Bad Abbach. Schon am Freitagabend hat der zuletzt etwas schwächelnde SSV Eggenfelden Heimrecht gegen den ASV Burglengenfeld. Der sich stark im Aufwind befindliche TSV Bogen spekuliert gegen den Tabellenvorletzten TB 03 Roding auf einen Heimdreier. Zum Einstand von Neu-Trainer Christian Ranzinger hat der 1. FC Bad Kötzting am Samstag-Nachmittag die DJK Vornbach zu Gast. Der 1. FC Passau geht als Favorit in das Match gegen die Remiskönige des SV Etzenricht. Der FC Dingolfing muss seine Koffer packen und gibt seine Visitenkarte beim FC Tegernheim ab. Erst am Sonntag reist der FC Teisbach zum Schlusslicht FC Kosova Regensburg und kann im Abstiegskampf weitere "Big Points" holen.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Bogen Bogen TB 03 Roding TB Roding 19:00 live PUSH





Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "In Burglengenfeld konnten wir uns für eine ordentlichen Leistung mit einem Auswärtspunkt belohnen. Mit Roding kommt nun ein direkter Mitkonkurrent im Abstiegskampf zu uns, der durch den Heimsieg gegen Bad Kötzting neues Selbstvertrauen tanken konnte. Mit einem Dreier könnten wir die Vorrunde zu einem versöhnlichen Ende bringen und uns etwas Luft zur gefährdeten Zone verschaffen. Das sollte Motivation genug sein."



Personalien: Michael Kraskov ist letztmals gesperrt, Jonas Gmeinwieser muss wegen einer Knieverletzung vermutlich längere Zeit pausieren. Michael Faber hat es am Meniskus erwischt. Der Ex-Profi möchte zwar unbedingt auflaufen, was aber höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird.





Personalien: Neben den Dauerausfällen müssen Alexander Fuchs, der sich im Kötzting-Spiel verletzt hat, und der privat verhinderte Moritz Grünig ersetzt werden. Keeper Sebastian Rötzer und Torjäger Almir Mujcinovic sind weiterhin angeschlagen. Ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Gleiches gilt für Florian Lehner wegen Krankheit.

















Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach den ernüchternden Aufritten der vergangenen Wochen wollen wir uns im Heimspiel gegen Burglengenfeld wieder fangen. Wir müssen vor allem die einfacher Fehler wieder abstellen. Es ist momentan so, dass wir viel mehr Aufwand als unsere Gegner betreiben müssen, um ein Tor zu erzielen. Wir wollen wieder in die Spur finden und den berühmten Bock umstoßen. Gegen Burglengenfeld haben wir in der Vorsaison zweimal gewonnen. Eine sehr spielstarke Mannschaft, gegen die wir eine sehr disziplinierte Leistung brauchen werden."



Personalien: Ankido Abraham muss eine Rotsperre absitzen. Der Einsatz von Alexander Matschi steht auf der Kippe.





Personalien: Bei den Naabtalkickern gibt es mehrere Unklarheiten. Hinter Leopold Knauer, Fernando Roesler und Furkan Yalcin steht ein Fragezeichen. Sicher keine Option sind Dennis Koch, Patrick Suckert, Quirin Stadler, Richard Cin und Niklas Jürss.



Die DJK Vornbach ist beim 1. FC Bad Kötzting zu Gast – Foto: Alfred Brumbauer









Thomas Iglhaut (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): "Vornbach hat sich in der Liga etabliert und überzeugt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Besonders offensiv, mit Pfandl und Schopf, verfügen sie über viel Qualität. Wir wissen was auf uns zukommt, wollen kompakt verteidigen und mutig nach vorne spielen. Es gilt, endlich den Bock umzustoßen, Vollgas zu geben und die drei Punkte zu holen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert und hoch motiviert.“ Personalien: Es gibt ein Fragezeichen im Kader der Badtstädter. Bei Simon Schneider, Jonathan Auburger und Kilian Ettl entscheidet sich ein Einsatz erst noch. Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich Johannes Kordick. Seinen Einstand an der Seitenlinie gibt derweil der neue Cheftrainer Christian Ranzinger.



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Gegenüber dem letzten Spiel heißt es für uns, wieder ein paar Prozent draufzulegen, die gegen einen starken Gegner gefehlt hatten. Mit Bad Kötzting müssen wir bei einem Team ran, bei dem es eine Veränderung auf der Trainerposition gegeben hat und das zu Hause schwer zu schlagen ist. Wir wollen uns aber auf uns zu konzentrieren und die eigenen Stärken auf den Platz bringen."



Personalien: Mit Ausnahme der Dauerausfälle kann der tüchtige Neuling aus dem Vollen schöpfen.









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Nach der unglücklichen und sehr späten Niederlage in Luhe-Wildenau erwarten wir mit dem SV Etzenricht einen Gegner, der nach einem schwierigen Saisonstart mittlerweile gut in der Liga angekommen ist. Die vielen Unentschieden von Etzenricht sprechen dafür, dass der Aufsteiger mit jeder Mannschaft in der Liga auf Augenhöhe agieren kann. Wir sind gewarnt, wollen aber besonders vor heimischem Publikum eine insgesamt gute Vorrunde mit einem Dreier abschließen."



Personalien: Mit Ausnahme von Dauerpatient Julian Kornreder sind alle Mann an Bord.





Nach überstandener Erkältung ist Seebachs Mittelstürmer Patrick Pfisterer wieder einsatzbereit – Foto: Mike Sigl







Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr TSV Seebach Seebach TSV Bad Abbach Bad Abbach 15:00 PUSH