Gipfeltreffen in Krieschow – Victoria Seelow will Spitze erobern

Der 9. Spieltag der Landesliga Süd steht im Zeichen eines Topduells: Wenn der VfB 1921 Krieschow II auf den SV Victoria Seelow trifft, geht es um nichts weniger als den Anschluss an Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II. Doch auch im Tabellenkeller wird es ernst – Lübben, Lauchhammer und Großziethen kämpfen um Punkte, während im Mittelfeld die Abstände enger werden.

Das Duell in Krieschow ist ein Topduell. Der Tabellendritte empfängt den Zweiten, der noch ohne Punktverlust ist. Krieschow II gewann zuletzt mit 5:4 bei Brieske/Senftenberg in einem spektakulären Offensivfeuerwerk – Maximilian Tesche, Enea Uliks Kotrri, Tim Richter, Sergeii Semeniuk und Eduard Gutar trafen. Seelow dagegen setzte sich mit 2:0 gegen Hohenleipisch durch, Paul Bechmann und Lennard Flaig erzielten die Treffer. Beide Teams glänzen durch Torgefahr, beide sind taktisch diszipliniert – ein echtes Gipfeltreffen steht bevor. ---

Großziethen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und empfängt nun den favorisierten VfB Hohenleipisch. Die Gastgeber holten zuletzt beim 1:1 in Lauchhammer ihren dritten Punkt der Saison – Timothy Bäumker traf dabei zur Führung. Hohenleipisch verlor beim 0:2 in Seelow und möchte nun Wiedergutmachung leisten. Besonders die Defensive der Gäste dürfte gefragt sein, denn Großziethen wird vor heimischem Publikum alles in die Waagschale werfen, um endlich den ersehnten Dreier zu landen. ---

In Wildau treffen zwei offensivstarke Mannschaften aufeinander. Phönix kam zuletzt zu einem spektakulären 3:3 in Wernsdorf, nachdem Tim Kalmuczak mit einem Doppelpack (64. und 80. Minute) noch einen Punkt rettete. Brieske unterlag dagegen knapp mit 4:5 in einem wahren Torfestival gegen Krieschow II – Danny Knoppik traf doppelt, Oskar Julpe und Tobias Schumann (per Foulelfmeter) waren ebenfalls erfolgreich. Beide Teams suchen den Weg zurück in die Erfolgsspur, und angesichts der Offensivqualität auf beiden Seiten dürfte es auch hier wieder torreich werden. ---

Nach dem ersten Punktgewinn der Saison gegen Großziethen (1:1) hofft Lauchhammer auf die Wende. Justin Weser traf dabei zum Ausgleich und verhinderte die achte Niederlage. Nun kommt mit dem FC Eisenhüttenstadt ein Gegner, der zuletzt mit 2:3 gegen Döbern den Kürzeren zog. Tom Rönsch und Johann Krüger trafen für die Elf, die dennoch hinter ihren Ansprüchen bleibt. Für beide Teams ist dieses Spiel ein Schlüsselduell: Eisenhüttenstadt will zurück in die obere Tabellenhälfte, Lauchhammer kämpft ums sportliche Überleben. ---

Döbern feierte mit dem 3:2 in Eisenhüttenstadt den dritten Saisonsieg und will den Schwung nun mitnehmen. Dominik Beyer, Maximilian Krüger und Luca Hartelt sorgten dort für die Treffer. Gegen Lübben, das nach dem 0:9 gegen Ströbitz weiter sieglos bleibt und bereits 68 Gegentore hinnehmen musste, geht Döbern als klarer Favorit ins Match. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung – doch Lübben wird alles versuchen, um die Negativserie endlich zu durchbrechen. ---

Ströbitz geht mit breiter Brust in diesen Spieltag. Der 9:0-Erfolg in Lübben war ein klares Ausrufezeichen – gleich neun verschiedene Akteure trugen sich in die Torschützenliste ein, unter ihnen Marvin Kilisch, Luis Hovestadt, Richard Lampel und Ben Twarroschk. Nun empfängt Wacker den VfB Trebbin, der nach dem 1:3 gegen Guben weiter im Mittelfeld steckt. Für die Elf geht es darum, den Lauf fortzusetzen und Druck auf die Spitzenteams auszuüben. ---

Der 1. FC Guben ist weiter in Topform. Nach dem 3:1-Sieg in Trebbin – erzielt durch Janne Laugks, Niclas Straube und Francisco De Oliveria Silva – bleibt die Elf ein Verfolger der Spitzengruppe. Nun empfängt sie den FV Erkner, der beim 0:4 gegen Luckenwalde chancenlos war. Erkner steckt tief im Tabellenkeller und hat bereits sieben Niederlagen auf dem Konto. Für Guben geht es darum, die Serie fortzusetzen und sich im Kampf um die vorderen Plätze festzubeißen. ---

