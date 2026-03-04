Gipfeltreffen in Klosterfelde: "Das steht für uns über allem"

– Foto: Frank Arlinghaus

Mit drei Siegen aus drei Spielen ist der Start nach der Winterpause für die SG Union 1919 Klosterfelde perfekt verlaufen. Am 20. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord empfängt die Elf nun am Freitag, 06.03.2026 um 20 Uhr, den Tabellenführer SV Tasmania Berlin. Während die Gäste mit geballter Profi-Erfahrung anreisen, setzt Union-Trainer Lucio Geral auf maximale Leidenschaft und die Gier nach weiteren Punkten, um die magische Marke für den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu erreichen.

Der berauschende Lauf unter neuer Regie

Die Stimmung im Lager der SG Union 1919 Klosterfelde könnte kaum besser sein. Seit Lucio Geral nach der Winterpause das Traineramt übernommen hat, eilt die Mannschaft von Erfolg zu Erfolg. Zuletzt gab es einen leidenschaftlichen 3:1-Sieg gegen den FC Anker Wismar, bei dem Irfan Brando mit einem Doppelpack und Maximilian Boritzki die Weichen auf Sieg stellten. Es war der dritte Dreier in Folge, nachdem zuvor bereits der TuS Makkabi Berlin und der FC Viktoria 1889 Berlin bezwungen wurden. „Wir wollen unseren Schwung der letzten Wochen mitnehmen und die bisher gezeigten Leistungen bestätigen“, gibt Lucio Geral die Marschroute vor.

Ehrfurcht vor der individuellen Klasse des Gegners

Doch der kommende Gegner ist ein anderes Kaliber. Der SV Tasmania Berlin thront mit 43 Punkten an der Spitze der Tabelle und unterstreicht Woche für Woche seine Ambitionen. Lucio Geral hat den Primus genau unter die Lupe genommen: „Wir haben Tasmania am Sonntag im Topspiel gegen Lichtenberg 47 sehen können und erkennen neidlos an, welche Qualität die Mannschaft für diese Ligahöhe hat.“ Die Kaderdichte der Berliner ist beeindruckend. Allein im Spiel gegen den SV Lichtenberg 47 kamen laut Geral zwölf Akteure zum Einsatz, die bereits mehrfach in der 3. und 4. Liga aktiv waren. Damit werde der Verein seinem „Anspruch, in die Regionalliga aufsteigen zu wollen, komplett gerecht“.

Mit Leidenschaft gegen die spielerische Übermacht

Um gegen diese Übermacht bestehen zu können, fordert der Trainer von seinen Schützlingen eine Leistung am absoluten Limit. „Wenn wir über 90 Minuten an unsere Grenzen gehen im Bereich Laufdistanz, intensive Läufe, Sprints und maximale Leidenschaft in die Zweikämpfe legen, dann ist auch gegen Tasmania in einem Spiel was möglich“, zeigt sich Lucio Geral kämpferisch. Es wird ein Spiel der mentalen Stärke.

Die Mission Klassenerhalt steht über allem

Trotz des aktuellen Höhenflugs auf Tabellenplatz vier bleibt man in Klosterfelde bodenständig. Das Ziel ist klar definiert und lässt keinen Raum für Träumereien: „Das Ziel ist es weiterhin, so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke zu knacken, um frühzeitig für eine weitere Oberliga-Saison planen zu können.“ Für den Trainer ist die Identität des Gegners dabei zweitrangig, solange das Punktekonto wächst. „Das steht für uns über allem, und deshalb ist es eher untergeordnet wichtig, gegen wen man die Punkte holt“, betont Lucio Geral. „Wofür es am Ende reicht, lassen wir uns überraschen.“

Erinnerungen an ein hitziges Hinspiel ohne Sieger

Dass die Unioner gegen den Favoriten bestehen können, zeigte bereits das Hinspiel, das in einem torlosen 0:0-Unentschieden endete. Jene Partie blieb jedoch weniger wegen des spielerischen Glanzes als vielmehr wegen ihrer Härte in Erinnerung. Gleich drei Akteure sahen damals die Gelb-Rote Karte: Auf Seiten von Tasmania traf es Tim Häußler und Pedro Vitor Cruz Magalhaes, während bei Klosterfelde Maximilian Boritzki vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Wenn der Ball am Freitag unter Flutlicht rollt, wird sich zeigen, ob die Unioner erneut diesen Kampfgeist aufbringen können.