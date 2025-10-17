Gipfeltreffen in Kassel – Wölfe im Verfolgerduell gefordert

Am 14. Spieltag der Verbandsliga Nord stehen die nordhessischen Teams vor richtungsweisenden Aufgaben. Während FSV Wolfhagen und KSV Hessen Kassel II in Topduellen um die Spitzenplätze kämpfen, geht es für die Aufsteiger SG Calden/Meimbressen und SC Willingen um dringend benötigte Punkte in der unteren Tabellenhälfte.

Nach drei Niederlagen in Serie steht die SG Calden/Meimbressen unter Zugzwang. Gegen Mitaufsteiger Hofbieber will die Elf von Trainer Thomas Schindewolf die Negativserie beenden und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellen. Entscheidend dürfte sein, ob Torjäger Jason Busch und Louis Siebert ihre Effizienz vor dem Tor wiederfinden.

Nach der deutlichen Niederlage in Bad Soden will die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach schnell Wiedergutmachung betreiben. Gegen den Drittletzten Eichenzell ist volle Konzentration gefragt, um den Außenseiter gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Die Dreier-SG gilt als klarer Favorit, muss aber einen Gegner erwarten, der nach dem ersten Saisonsieg neuen Mut geschöpft hat.

Im Duell zweier zuletzt stabiler Teams peilt der SC Willingen den dritten Heimsieg der Saison an. Nach dem Sieg in Eichenzell will das Team von Trainer Sebastian Kesper gegen Wabern nachlegen, um die Abstiegsränge zu verlassen. Der TSV reist nach dem 1:0-Erfolg über Dörnberg mit Selbstvertrauen, aber personellen Sorgen ins Upland. Kann Dörnberg Lichtenaus Auswärtsstärke stoppen?

Nach zwei Niederlagen in Folge will der FSV Dörnberg im Heimspiel gegen den Lichtenauer FV wieder punkten. Die Habichtswälder setzen auf den Heimvorteil und die Rückkehr wichtiger Spieler wie Sandro Bätzing. Der Tabellenfünfte aus Lichtenau hat zuletzt mit stabilem Defensivspiel überzeugt und will den fünften Auswärtssieg der Saison einfahren. Duell der Verfolger