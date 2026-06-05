Gipfeltreffen in Ihme-Roloven, Verfolgerduell in Rehren Der 30. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 von FD · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mats Schlierf

Drei Spieltage vor Saisonende spitzt sich die Lage in der Bezirksliga Hannover 3 weiter zu. Während im Aufstiegsrennen das direkte Duell zwischen Ihme-Roloven und Spitzenreiter Pattensen die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht, treffen in Rehren zwei weitere Topteams aufeinander. Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Punkte auf dem Spiel.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr TSV Luthe TSV Luthe TSV Goltern Goltern 15:00 PUSH

Im Duell der beiden Tabellenletzten geht es vor allem um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Der TSV Luthe wartet trotz zuletzt respektabler Auftritte weiterhin auf den vierten Saisonsieg und hat mittlerweile 117 Gegentore kassiert. Goltern reist mit einer Serie von vier Niederlagen in Folge an und verspielte zuletzt gegen Kirchdorf noch eine Führung. Beide Teams werden die Gelegenheit nutzen wollen, ihre Bilanz aufzubessern.

Der FC Springe geht mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie. Nach dem überraschend deutlichen 5:0-Auswärtssieg beim FC Eldagsen möchte die Mannschaft ihre starke Offensive erneut unter Beweis stellen. Die Gäste aus Egestorf-Langreder II zeigten zuletzt beim 2:2 gegen Luthe erneut ihre wechselhafte Saisonform. Für Springe bietet sich die Chance, die Spielzeit im oberen Mittelfeld erfolgreich ausklingen zu lassen.

Für den FC Eldagsen wird es darum gehen, auf die überraschende Heimniederlage gegen Springe zu reagieren. Die Mannschaft hat den Anschluss an die drei Spitzenteams mittlerweile verloren, möchte Rang vier aber verteidigen. Mit Enzen wartet allerdings ein unangenehmer Gegner, der zuletzt ein spektakuläres 4:4 in Leveste erreichte und offensiv zu den stärksten Mannschaften der Liga zählt.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn 15:00 PUSH

Der SC Rinteln reist mit Rückenwind in den Saisonendspurt. Der überzeugende 7:1-Erfolg in Wunstorf war der höchste Sieg der laufenden Spielzeit und verschaffte den Schaumburgern Luft im unteren Tabellenmittelfeld. Leveste ist allerdings seit Wochen stabil unterwegs und gehört zu den formstärksten Mannschaften der Rückrunde. Die Gäste wollen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte weiter festigen.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr Türkspor Wunstorf Wunstorf SV Gehrden Gehrden 15:00 PUSH

Für Türkspor Wunstorf wird die Saison zunehmend zur Geduldsprobe. Nach der deutlichen 1:7-Niederlage gegen Rinteln stehen inzwischen 119 Gegentreffer zu Buche. Gehrden reist nach zwei klaren Niederlagen ebenfalls nicht mit breiter Brust an, dürfte gegen den Vorletzten aber dennoch als Favorit in die Begegnung gehen.

In Rehren wartet eines der interessantesten Spiele des Spieltags. Der MTV musste im Spitzenspiel in Pattensen nach 15 Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen und verlor dadurch die Tabellenführung. Gegen den starken Tabellenfünften aus Arnum sind die Gastgeber nun zum Siegen verdammt, um den Druck auf Pattensen aufrechtzuerhalten. Arnum gewann zuletzt 2:0 gegen Gehrden und reist mit einer Serie starker Ergebnisse an. Für beide Mannschaften geht es um viel: Rehren kämpft um den Aufstieg, Arnum um eine Platzierung in der Spitzengruppe.

Das Topspiel des Spieltags steigt in Ihme-Roloven. Der Tabellenführer aus Pattensen gastiert beim Drittplatzierten, der selbst noch minimale Hoffnungen auf die Spitzenplätze hegt. Pattensen kommt mit Rückenwind aus dem gewonnenen Gipfeltreffen gegen Rehren und verfügt mit inzwischen 104 Treffern über die mit Abstand beste Offensive der Liga. Ihme-Roloven musste zuletzt beim 3:3 in Lindhorst überraschend Punkte liegen lassen und darf sich nun keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Das direkte Duell könnte entscheidenden Einfluss auf das Aufstiegsrennen haben.