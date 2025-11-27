 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Volker Lemm

Gipfeltreffen in Hürth prägt den Spieltag

Breinig reist zum Spitzenreiter – mehrere Kellerduelle mit hoher Bedeutung

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Der 13. Spieltag der Landesliga Staffel 2 wird von der Begegnung zwischen Tabellenführer Hürth und Verfolger Breinig geprägt, die nur zwei Punkte trennen. Während das Spitzenspiel den Kampf um die Herbstmeisterschaft direkt beeinflussen kann, stehen im Tabellenkeller richtungsweisende Partien an, in denen es für gleich mehrere Mannschaften um den Anschluss geht. Auch im breiten Mittelfeld sind mehrere Teams gefordert, wichtige Schritte in Richtung Stabilisierung zu machen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
14:30live

Im Kellerduell treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte benötigen, um den Abstand zum rettenden Ufer nicht weiter anwachsen zu lassen. Uevekoven wartet seit dem ersten Spieltag auf einen Sieg, während Glesch-Paffendorf zwar leicht verbessert auftritt, aber defensiv weiter anfällig ist. Ein enges Spiel ist zu erwarten, in dem der psychologische Druck eine große Rolle spielen dürfte.

Sa., 29.11.2025, 15:00 Uhr
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
15:00

Lich-Steinstraß will nach zuletzt wechselhaften Auftritten wieder Stabilität entwickeln und sich im Mittelfeld festsetzen. Arnoldsweiler kämpft weiter gegen den Abstieg, zeigte aber zuletzt einen leichten Formanstieg. Die Gastgeber gehen aufgrund der besseren Defensive und der höheren Konstanz als Favorit in das Nachbarschaftsduell.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
14:30live

Teveren sucht nach Konstanz und möchte den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte halten, steht aber vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Verlautenheide hat sich nach holprigem Saisonstart gefestigt und kann mit einem weiteren Auswärtserfolg sogar an Zülpich vorbeiziehen. Aufgrund der Formstärke der Gäste spricht vieles für eine taktisch geprägte Partie mit knappen Abläufen.

So., 30.11.2025, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
15:45

Brand präsentiert sich in dieser Saison zwar stabiler als die nackten Ergebnisse vermuten lassen, bleibt jedoch zu häufig ohne Dreier. Fliesteden hat sich als Aufsteiger eindrucksvoll in der erweiterten Spitzengruppe etabliert und überzeugt vor allem durch Effizienz in den Schlüsselphasen. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Duell zwischen Abstiegszone und oberen Tabellenregionen.

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
SV Breinig
SV BreinigBreinig
15:15live

Der Tabellenführer empfängt mit Breinig das formstärkste Team der Liga, das mit neun Siegen aus elf Spielen den Druck auf Hürth erheblich erhöht hat. Während Hürth vor allem über seine Stabilität und defensive Klarheit kommt, besticht Breinig mit der mit Abstand gefährlichsten Offensive. Das direkte Duell verspricht daher ein Aufeinandertreffen zweier klarer Identitäten – und könnte entscheidend für den weiteren Verlauf des Titelrennens sein.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
15:00

Eilendorf versucht, sich nach einer Phase der Stagnation wieder in Richtung oberes Mittelfeld zu orientieren. Schafhausen punktet regelmäßig, hat aber zuletzt die Effizienz im letzten Drittel vermissen lassen. Beide Mannschaften agieren kompakt, sodass ein taktisch kontrolliertes Spiel mit wenigen klaren Chancen möglich erscheint.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
14:30live

Kurdistan Düren zeigte offensiv zuletzt deutlich verbesserte Leistungen, bleibt aber in der Defensive eines der anfälligsten Teams der Liga. Zülpich reist mit breiter Brust an, zumal der Tabellendritte seit Wochen stabil punktet und im Kampf um die vorderen Plätze nicht nachlassen will. Die Rollen sind klar verteilt, doch die Gastgeber haben mehrfach bewiesen, dass sie Favoriten ärgern können.

Aufrufe: 027.11.2025, 09:00 Uhr
Tim ZimmerAutor