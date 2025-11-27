Gipfeltreffen in Hürth prägt den Spieltag

Der 13. Spieltag der Landesliga Staffel 2 wird von der Begegnung zwischen Tabellenführer Hürth und Verfolger Breinig geprägt, die nur zwei Punkte trennen. Während das Spitzenspiel den Kampf um die Herbstmeisterschaft direkt beeinflussen kann, stehen im Tabellenkeller richtungsweisende Partien an, in denen es für gleich mehrere Mannschaften um den Anschluss geht. Auch im breiten Mittelfeld sind mehrere Teams gefordert, wichtige Schritte in Richtung Stabilisierung zu machen.

Lich-Steinstraß will nach zuletzt wechselhaften Auftritten wieder Stabilität entwickeln und sich im Mittelfeld festsetzen. Arnoldsweiler kämpft weiter gegen den Abstieg, zeigte aber zuletzt einen leichten Formanstieg. Die Gastgeber gehen aufgrund der besseren Defensive und der höheren Konstanz als Favorit in das Nachbarschaftsduell.

Im Kellerduell treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte benötigen, um den Abstand zum rettenden Ufer nicht weiter anwachsen zu lassen. Uevekoven wartet seit dem ersten Spieltag auf einen Sieg, während Glesch-Paffendorf zwar leicht verbessert auftritt, aber defensiv weiter anfällig ist. Ein enges Spiel ist zu erwarten, in dem der psychologische Druck eine große Rolle spielen dürfte.

Brand präsentiert sich in dieser Saison zwar stabiler als die nackten Ergebnisse vermuten lassen, bleibt jedoch zu häufig ohne Dreier. Fliesteden hat sich als Aufsteiger eindrucksvoll in der erweiterten Spitzengruppe etabliert und überzeugt vor allem durch Effizienz in den Schlüsselphasen. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Duell zwischen Abstiegszone und oberen Tabellenregionen.

Teveren sucht nach Konstanz und möchte den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte halten, steht aber vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Verlautenheide hat sich nach holprigem Saisonstart gefestigt und kann mit einem weiteren Auswärtserfolg sogar an Zülpich vorbeiziehen. Aufgrund der Formstärke der Gäste spricht vieles für eine taktisch geprägte Partie mit knappen Abläufen.

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr FC Hürth FC Hürth SV Breinig Breinig 15:15 live PUSH

Der Tabellenführer empfängt mit Breinig das formstärkste Team der Liga, das mit neun Siegen aus elf Spielen den Druck auf Hürth erheblich erhöht hat. Während Hürth vor allem über seine Stabilität und defensive Klarheit kommt, besticht Breinig mit der mit Abstand gefährlichsten Offensive. Das direkte Duell verspricht daher ein Aufeinandertreffen zweier klarer Identitäten – und könnte entscheidend für den weiteren Verlauf des Titelrennens sein.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf Union Schafhausen Schafhausen 15:00 PUSH

Eilendorf versucht, sich nach einer Phase der Stagnation wieder in Richtung oberes Mittelfeld zu orientieren. Schafhausen punktet regelmäßig, hat aber zuletzt die Effizienz im letzten Drittel vermissen lassen. Beide Mannschaften agieren kompakt, sodass ein taktisch kontrolliertes Spiel mit wenigen klaren Chancen möglich erscheint.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SV Kurdistan Düren Kurdistan TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich 14:30 live PUSH