Gipfeltreffen in Holenberg – Kellerduell in Ottenstein

Der Spieltag startet am Freitagabend mit SG Sollingtor gegen den SV 06 Holzminden. Am Samstag folgen TuSpo Grünenplan gegen den MTSV Eschershausen sowie das Topspiel TSV Holenberg gegen TSV Kirchbrak. Der Sonntag bietet vier weitere Begegnungen: SG Holzberg – FC Stadtoldendorf, MTV Bevern – SCM Bodenwerder, VfL Dielmissen – SG Wesertal und TSV Ottenstein – VfB Negenborn (alle 15.00 Uhr).

SG Sollingtor – SV 06 Holzminden (Fr., 17.10., 19:00 Uhr) Sollingtor geht als 13. der Tabelle in den Freitagabend (6 Punkte, Torverhältnis 10:35). Die Gastgeber brauchen jeden Zähler, um die rote Zone zu verlassen. Holzminden reist als 4. an (20 Punkte, 28:11) und überzeugt vor allem mit einer der stabilsten Defensivreihen der Liga. Die Ausgangslage spricht für den SV 06, der seine Position in der Verfolgergruppe festigen will.

Spieltext SG Sollingtor - Holzminden ___ TuSpo Grünenplan – MTSV Eschershausen (Sa., 18.10., 15:00 Uhr) Grünenplan steht mit 10 Punkten und 17:29 Toren auf Rang 10. Gerade die Gegentorbilanz drückt. Eschershausen hat sich als 5. (15 Punkte, 29:23) im oberen Drittel festgesetzt. Blickfang beim MTSV ist Faris Farah, der bereits 9 Saisontore erzielt hat. Die Gastgeber benötigen einen kompakten Auftritt, um den Favoriten zu ärgern.

___ TSV Holenberg – TSV Kirchbrak (Sa., 18.10., 15:00 Uhr) Mehr Spitzenspiel geht kaum: Der Tabellenführer Holenberg (28 Punkte, 56:10) trifft auf den ersten Verfolger Kirchbrak, der mit einem Spiel weniger bei 24 Punkten steht (29:8). Holenberg stellt mit weitem Abstand die torgefährlichste Offensive der Liga – Leon Wessel führt die Torschützenliste mit 22 Treffern an, dazu kommen Marvin Wessel (10) und Joel Mely (6). Kirchbrak punktet über Stabilität: nur acht Gegentore in neun Spielen. Ein Duell der Superlative zwischen Torwucht und Defensivkälte.

___ SG Holzberg – FC Stadtoldendorf (So., 19.10., 15:00 Uhr) Holzberg befindet sich als 12. im Tabellenkeller (7 Punkte, 16:19). Für Entlastung soll ein Heimsieg sorgen. Stadtoldendorf liegt als 8. im gesicherten Mittelfeld (13 Punkte, 17:17) und kommt mit ausgeglichener Tordifferenz. In der Offensive ragt bei den Gästen Niklas Dorf mit 6 Treffern heraus. Die SG braucht Effizienz, um gegen die robuste FC-Abwehr zu bestehen.

___ MTV Bevern – SCM Bodenwerder (So., 19.10., 15:00 Uhr) Bevern ist 11. (10 Punkte, 20:34), besitzt mit Til Engelmann einen der gefährlichsten Angreifer der Liga (10 Saisontore). Gegen den Tabellendritten Bodenwerder (22 Punkte, 38:20) wartet allerdings eine hohe Hürde. Der SCM verbindet Stabilität mit Zielstrebigkeit – Sertac Sahbaz (14 Treffer) und Tresor Nibizi (8) prägen die Offensive. Für Bevern wird die Balance zwischen Kompaktheit und Konterqualität entscheidend sein.