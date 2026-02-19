Gipfeltreffen in Hohkeppel: "Die süßesten Trauben hängen am höchsten" Punktgleich in die Rückrunde: Zweiter gegen Vierter beim absoluten Top-Spiel der Mittelrheinliga. von Andreas Santner · Heute, 13:01 Uhr · 0 Leser

Andi Avramovic und der VfL Vichttal will drei Punkte aus Hohkeppel entführen. – Foto: LaBima

Zum Auftakt der Rückrunde in der Mittelrheinliga kommt es direkt zum Kräftemessen zweier Schwergewichte. Der Tabellenzweite Eintracht Hohkeppel und der VfL Vichttal gehen mit exakt 30 Zählern auf dem Konto in die zweite Saisonhälfte – mehr „Spitzenspiel“ geht zum Restart kaum. Bereits das Hinspiel (2:2) zeigte, dass sich diese beiden Mannschaften auf Augenhöhe begegnen.

Hohkeppel verstärkt sich punktuell Hohkeppel-Coach Abdullah Keseroglu blickt auf eine gelungene Vorbereitungsphase zurück. Besonders der Blick in das Lazarett sorgt für Zuversicht im Bergischen: „Die Vorbereitung insgesamt lief sehr gut. Das Wichtigste ist, dass wir größtenteils verletzungsfrei geblieben sind“, erklärt der 38-Jährige. In Sachen Kaderpflege war der Eintracht eine schnelle Integration wichtig. Mit Clinton Williams-Emmanuel, Darlington Ticha und Tarik Dogan wurden Akteure verpflichtet, die wenig Anlaufzeit benötigten. „Die Neuzugänge haben sich sehr gut integriert. Clinton Williams-Emmanuel kennt die Hälfte der Mannschaft und auch das Trainerteam, das hat vieles erleichtert. Darlington Ticha und auch Tarik Dogan kennen viele im Kader. Dadurch war die Eingewöhnungszeit kurz und unkompliziert. Insgesamt bin ich damit sehr zufrieden“, bilanziert der Coach.

Keseroglu: "Brauchen uns vor niemanden verstecken" Dass der Gegner aus Stolberg kein gewöhnlicher Gast ist, ist Keseroglu bewusst. Er schätzt den VfL als „komplette, robuste und aggressive Mannschaft“ ein, die taktisch hervorragend eingestellt sei. Dennoch gibt sich der Hohkeppeler Trainer selbstbewusst: „Mit Spielern wie Valerius, Yasin Gnondi oder Henning Artz verfügen sie über richtig gute Oberligaspieler, die zu den Top-Akteuren der Liga gehören. Wir freuen uns auf dieses Top-Spiel. Wir brauchen uns aber vor niemandem zu verstecken. Wir sind Eintracht Hohkeppel und wollen jeden Gegner schlagen – egal wann, egal wo. Wir sind gut vorbereitet und wollen das Spiel natürlich zu Hause gewinnen.“ Personell sieht es glänzend aus: Bis auf Justin Strauch sind bei der Eintracht alle Mann an Bord.