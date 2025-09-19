Gipfeltreffen in Heiningen – Kellerduell in Berkheim

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils verspricht Dramatik pur. Im Spitzenspiel empfängt Tabellenführer Heiningen den punktgleichen Verfolger Donzdorf. Auch im unteren Tabellenbereich geht es heiß her, wenn Berkheim und Geislingen II aufeinandertreffen.

Frickenhausen ist ungeschlagen und will den starken dritten Tabellenplatz verteidigen. Mit nur drei Gegentoren aus vier Spielen stellt der FCF eine der stabilsten Abwehrreihen. Esslingen dagegen hat sechs Punkte, aber eine negative Tordifferenz. Frickenhausen ist der leichte Favorit in diesen Spiel, wenn das Spiel unter der Woche gegen Salach nicht zu viele Körner gekostet hat.

Kirchheim hat mit drei Siegen aus vier Spielen einen sehr guten Start hingelegt und belegt den dritten Tabellenplatz. Mit einem weiteren Erfolg könnten der VfL weiter Druck auf das Spitzenduo ausüben. Oberboihingen dagegen liegt im hinteren Teil der Tabelle und benötigt dringend Punkte, um nicht nach unten durchgereicht zu werden.

Denkendorf hat nach vier Spielen sechs Punkte gesammelt und will nach zwei Niederlagen wieder in die Spur finden. Jesingen rangiert mit drei Punkten auf Platz dreizehn und steht schon früh unter Druck. Ein Sieg im direkten Duell würde den Gästen Luft verschaffen, während der Aufsteiger Denkendorf sich im sicheren Mittelfeld halten will.

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Beide Teams stehen mit zehn Punkten an der Tabellenspitze, Heiningen nur dank der mehr geschossenen Tore vorn. Heiningen ist das offensivstärkste Team der Liga mit bereits achtzehn Treffern, Donzdorf stellt mit nur drei Gegentoren die drittbeste Defensive. Wer dieses Duell für sich entscheidet, setzt ein klares Ausrufezeichen im Titelkampf.

Beide Teams haben bislang sechs bzw. sieben Punkte und gehören zum breiten Verfolgerfeld. Weilheim möchte nach der Niederlage gegen Kirchheim wieder punkten, Faurndau könnte mit einem Sieg sogar in die Top vier vorrücken. Ein Duell zweier Aufsteiger, die sich in der Liga bereits gut akklimatisiert haben. ---

Ein Kellerduell mit enormer Bedeutung: Berkheim steht noch ohne Punkt und hat erst drei Treffer erzielt, Geislingen II ebenfalls punktlos mit der schwächsten Defensive der Liga. Für beide gilt: Verlieren verboten. Der Sieger dieser Begegnung könnte einen entscheidenden Schritt im Abstiegskampf machen. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 Türkspor TSG Salach TSG Salach 15:00 PUSH

Türkspor hat bereits fünfzehn Tore erzielt, gleichzeitig aber auch zwei Niederlagen kassiert. Salach kommt mit sechs Punkten aus vier Spielen und überzeugte vor allem mit Effizienz. Für beide Teams geht es darum, Anschluss an das obere Mittelfeld zu halten und die eigene Ambition zu untermauern. ---

Ebersbach hat bislang zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto und stellt mit nur zwei Gegentoren eine der sichersten Abwehrreihen. Plochingen dagegen wartet noch immer auf den ersten Sieg und steht mit einem Punkt auf Platz vierzehn. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch die Gäste müssen alles in die Waagschale werfen, um die Wende einzuleiten.

