Gipfeltreffen in Hainberg, RSV Göttingen empfängt Denkershausen

Der 15. Spieltag hält mit dem Gipfeltreffen zwischen Hainberg und Landolfshausen/Seulingen ein echtes Spitzenspiel bereit. Ebenso brisant wird das direkte Verfolgerduell zwischen dem RSV Göttingen und Aufsteiger Denkershausen. Im Tabellenkeller kämpfen Niedernjesa in Göttingen und Osterode gegen Lenglern ums Überleben, während Nörten den SV Groß Ellershausen weiter auf Distanz halten will.

05 II kommt mit dem knappen 1:2 bei Lenglern in diesen Spieltag, bleibt aber stabil im Mittelfeld. Niedernjesa verlor 1:3 in Denkershausen und steckt weiterhin tief im Abstiegskampf. Für beide geht es um wichtige Punkte, wenn auch mit völlig unterschiedlichen Zielen. Die Gastgeber gehen als Favorit ins Duell.

Nörten unterlag 1:3 beim RSV Göttingen, zeigte aber phasenweise ordentliche Ansätze. Groß Ellershausen ließ beim 0:3 gegen SCW Göttingen erneut die defensive Stabilität vermissen. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Ein intensives Kellerduell mit viel Druck auf beiden Seiten.

Werratal verlor 1:4 in Landolfshausen/Seulingen und sucht nach defensiver Stabilität. Rotenberg überzeugte beim 4:0 gegen Osterode und wirkt gefestigt. Beide Teams trennen fünf Punkte, Rotenberg könnte mit einem Sieg den Abstand also vergrößern. Ein Duell, das stark von der Tagesform abhängt.

Osterode bleibt nach dem 0:4 in Rotenberg weiterhin sieglos und kämpft ums Überleben. Lenglern sammelte mit dem 2:1 gegen 05 II wichtige Zähler und strebt den nächsten Schritt Richtung oberes Mittelfeld an. Alles spricht für die Gäste, doch Osterode braucht jeden Punkt und wird kämpferisch auftreten. Ein Spiel mit klarer Rollenverteilung.

SC Hainberg (2.) – TSV Landolfshausen/Seulingen (1.) Hainberg trennte sich 1:1 von Bergdörfer und hat nun die große Chance, die Tabellenführung zurückzuerobern. Der Spitzenreiter gewann 4:1 gegen Werratal und geht mit breiter Brust ins Topspiel. Beide Teams stehen für Offensivkraft und taktische Reife. Ein echtes Highlight, das Signalwirkung für den weiteren Saisonverlauf haben könnte.

Sparta Göttingen (4.) – SG Bergdörfer (11.) Sparta musste sich überraschend 1:3 in Petershütte geschlagen geben und steht nun in der Bringschuld. Bergdörfer trotzte Hainberg ein 1:1 ab und dürfte mit viel Selbstvertrauen anreisen. Die Favoritenrolle liegt dennoch klar bei Sparta.

SCW Göttingen (5.) – TuSpo Petershütte (12.) Weende feierte ein souveränes 3:0 in Groß Ellershausen und will weiter nach oben klettern. Petershütte überraschte mit einem starken 3:1 gegen Sparta und findet wieder Anschluss. Beide Mannschaften sammeln derzeit Selbstvertrauen, was ein offenes Spiel verspricht. Die individuelle Klasse der Gastgeber könnte jedoch entscheidend werden.