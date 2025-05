Gipfeltreffen in Goslar – Abstiegskrimi in Adersheim

FC Arminia Adersheim (14., 20 Pkt.) – SC Gitter (7., 41 Pkt.)

Für Arminia Adersheim zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, doch gegen den formschwachen SC Gitter wird es ein schwerer Gang. Der SC hat zuletzt vier Spiele in Folge nicht gewonnen, kann aber noch in die Top-fünf eindringen. Adersheim muss dringend die Defensive stabilisieren, um die fünfte Niederlage in Serie zu vermeiden, ganze 26 Tore hat man in den letzten vier Spielen kassiert. Nur ein Sieg hält die minimale Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben.