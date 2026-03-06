Gipfeltreffen in Giesen, Verfolger im Gleichschritt Der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bringt Bewegung im Titelrennen und wichtige Duelle im Tabellenkeller von FD · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 verspricht ein Wochenende mit hoher sportlicher Bedeutung. Während Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof zunächst spielfrei in die Runde geht und am Sonntag auswärts bei TuSpo Schliekum gefordert ist, rückt besonders das direkte Duell zwischen TSV Giesen und FC Pyrmont in den Mittelpunkt. Gleichzeitig kämpfen mehrere Teams aus dem Tabellenkeller um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Giesen 1911 TSV Giesen FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont 14:00 PUSH

Das Topspiel des Spieltags steigt in Giesen. Der Tabellendritte empfängt den zweitplatzierten FC Pyrmont – ein Duell zweier Mannschaften, die im Titelrennen weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Pyrmont liegt mit 35 Punkten nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Neuhof, hat jedoch zwei Spiele weniger absolviert und damit eine hervorragende Ausgangsposition. Giesen hingegen will seine starke Saison bestätigen und mit einem Heimsieg selbst wieder näher an die Spitze rücken. Mit nur 18 Gegentoren stellt die Mannschaft eine der stabilsten Defensiven der Liga. Ein Erfolg würde die Tabelle an der Spitze weiter verdichten.

Morgen, 15:30 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe 15:30 PUSH

MTV Almstedt bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, hat aber den Anschluss an die obere Tabellenhälfte noch nicht vollständig verloren. Gegen TuSpo Lamspringe bietet sich die Gelegenheit, den Vorsprung nach unten auszubauen und gleichzeitig Druck auf die Teams davor auszuüben. Lamspringe kämpft weiterhin gegen den Abstieg. Mit nur einem Saisonsieg und acht Punkten ist die Situation angespannt. Jeder Punktgewinn wäre für die Gäste ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Rollen in diesem Duell scheinen klar verteilt. Während der SC Harsum mit 30 Punkten eine starke Saison spielt und sich im oberen Mittelfeld etabliert hat, steckt Himmelsthür weiterhin tief im Tabellenkeller. Für Harsum ist ein Auswärtssieg Pflicht, um den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. Himmelsthür hingegen benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um im Abstiegskampf neue Hoffnung zu schöpfen.

Tabellenführer Neuhof steht vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Schliekum rangiert im stabilen Mittelfeld und hat bereits mehrfach gezeigt, dass es auch gegen Spitzenmannschaften bestehen kann. Für Neuhof geht es darum, die Spitzenposition zu verteidigen. Die Mannschaft verfügt über die torgefährlichste Offensive der Liga und reist mit viel Selbstvertrauen an. Schliekum hingegen könnte mit einem Heimsieg selbst wieder näher an die oberen Tabellenplätze heranrücken.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi TuS Hasede 1928 TuS Hasede 15:00 PUSH

TuS Hasede gehört zu den formstärkeren Teams der Liga und hat sich als Aufsteiger im oberen Mittelfeld etabliert. Mit 52 Saisontoren verfügt die Mannschaft über eine der produktivsten Offensiven. Türk Gücü Hildesheim steht dagegen weiterhin unter Druck. Die defensive Anfälligkeit begleitet die Mannschaft durch die gesamte Saison. Gegen Hasede braucht es eine deutlich stabilere Leistung, um Zählbares mitzunehmen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Einum SV Einum SV Eintracht Afferde Etr Afferde 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller kommt es zu einem wichtigen Duell für beide Teams. Einum steht mit sieben Punkten auf dem vorletzten Platz und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren. Afferde hat sich im Mittelfeld stabilisiert und reist mit deutlich weniger Druck an. Ein Auswärtssieg würde den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern und die positive Entwicklung der letzten Wochen bestätigen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSV 1900 Lenne TSV Lenne VfL Borsum VfL Borsum 15:00 PUSH

Für beide Mannschaften ist diese Begegnung von großer Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Lenne steht mit acht Punkten tief im Tabellenkeller und muss dringend punkten. Auch der VfL Borsum befindet sich noch nicht in sicheren Tabellenregionen. Ein Auswärtssieg würde für etwas Luft im unteren Tabellenbereich sorgen und gleichzeitig den Druck auf die Konkurrenz erhöhen.