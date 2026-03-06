 2026-03-05T07:49:35.839Z

Gipfeltreffen in Giesen, Verfolger im Gleichschritt

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bringt Bewegung im Titelrennen und wichtige Duelle im Tabellenkeller

von FD · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 verspricht ein Wochenende mit hoher sportlicher Bedeutung. Während Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof zunächst spielfrei in die Runde geht und am Sonntag auswärts bei TuSpo Schliekum gefordert ist, rückt besonders das direkte Duell zwischen TSV Giesen und FC Pyrmont in den Mittelpunkt. Gleichzeitig kämpfen mehrere Teams aus dem Tabellenkeller um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
14:00

Das Topspiel des Spieltags steigt in Giesen. Der Tabellendritte empfängt den zweitplatzierten FC Pyrmont – ein Duell zweier Mannschaften, die im Titelrennen weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Pyrmont liegt mit 35 Punkten nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Neuhof, hat jedoch zwei Spiele weniger absolviert und damit eine hervorragende Ausgangsposition.

Giesen hingegen will seine starke Saison bestätigen und mit einem Heimsieg selbst wieder näher an die Spitze rücken. Mit nur 18 Gegentoren stellt die Mannschaft eine der stabilsten Defensiven der Liga. Ein Erfolg würde die Tabelle an der Spitze weiter verdichten.

Morgen, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
15:30

MTV Almstedt bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, hat aber den Anschluss an die obere Tabellenhälfte noch nicht vollständig verloren. Gegen TuSpo Lamspringe bietet sich die Gelegenheit, den Vorsprung nach unten auszubauen und gleichzeitig Druck auf die Teams davor auszuüben.

Lamspringe kämpft weiterhin gegen den Abstieg. Mit nur einem Saisonsieg und acht Punkten ist die Situation angespannt. Jeder Punktgewinn wäre für die Gäste ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
15:00

Die Rollen in diesem Duell scheinen klar verteilt. Während der SC Harsum mit 30 Punkten eine starke Saison spielt und sich im oberen Mittelfeld etabliert hat, steckt Himmelsthür weiterhin tief im Tabellenkeller.

Für Harsum ist ein Auswärtssieg Pflicht, um den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. Himmelsthür hingegen benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um im Abstiegskampf neue Hoffnung zu schöpfen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
15:00

Tabellenführer Neuhof steht vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Schliekum rangiert im stabilen Mittelfeld und hat bereits mehrfach gezeigt, dass es auch gegen Spitzenmannschaften bestehen kann.

Für Neuhof geht es darum, die Spitzenposition zu verteidigen. Die Mannschaft verfügt über die torgefährlichste Offensive der Liga und reist mit viel Selbstvertrauen an. Schliekum hingegen könnte mit einem Heimsieg selbst wieder näher an die oberen Tabellenplätze heranrücken.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
15:00

TuS Hasede gehört zu den formstärkeren Teams der Liga und hat sich als Aufsteiger im oberen Mittelfeld etabliert. Mit 52 Saisontoren verfügt die Mannschaft über eine der produktivsten Offensiven.

Türk Gücü Hildesheim steht dagegen weiterhin unter Druck. Die defensive Anfälligkeit begleitet die Mannschaft durch die gesamte Saison. Gegen Hasede braucht es eine deutlich stabilere Leistung, um Zählbares mitzunehmen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
15:00

Im Tabellenkeller kommt es zu einem wichtigen Duell für beide Teams. Einum steht mit sieben Punkten auf dem vorletzten Platz und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

Afferde hat sich im Mittelfeld stabilisiert und reist mit deutlich weniger Druck an. Ein Auswärtssieg würde den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern und die positive Entwicklung der letzten Wochen bestätigen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
15:00

Für beide Mannschaften ist diese Begegnung von großer Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Lenne steht mit acht Punkten tief im Tabellenkeller und muss dringend punkten.

Auch der VfL Borsum befindet sich noch nicht in sicheren Tabellenregionen. Ein Auswärtssieg würde für etwas Luft im unteren Tabellenbereich sorgen und gleichzeitig den Druck auf die Konkurrenz erhöhen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
15:00

Ein weiteres Spitzenspiel erwartet die Zuschauer in Alfeld. Der Tabellenfünfte trifft auf den Vierten – beide Teams haben weiterhin Ambitionen, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.

Alfeld verfügt mit 61 Treffern über eine der stärksten Offensiven der Liga, während Ambergau vor allem durch seine Konstanz überzeugt. Ein Sieg könnte für eine der beiden Mannschaften den entscheidenden Schritt in Richtung Spitzengruppe bedeuten.