Gipfeltreffen in Gehrden, Abstiegskampf in Pyrmont

– Foto: Sascha Drenth

Die Bezirksliga Hannover 3 steuert mit großen Schritten auf ein hochspannendes Saisonfinale zu. Vor dem 27. Spieltag sind vier Teams punktgleich an der Spitze, lediglich das Torverhältnis trennt Halvestorf-Herkendorf, den FC Springe, TV Jahn Leveste und den SV Arnum. Dahinter lauert mit zwei Punkten Rückstand auch noch der SV Gehrden auf seine Chance. Am kommenden Wochenende stehen richtungsweisende Begegnungen auf dem Programm – sowohl im Titelkampf als auch im Abstiegskampf.

Bereits am Samstag empfängt Schlusslicht SV Blau-Weiß Salzhemmendorf die zweite Mannschaft des 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Für die Hausherren zählt nur ein Sieg, will man den Anschluss im Kampf um den Klassenerhalt wahren. Egestorf hingegen könnte mit einem Erfolg das Polster auf die Abstiegsplätze weiter vergrößern und sich endgültig ins gesicherte Mittelfeld absetzen.

Am Sonntag hat TV Jahn Leveste die Möglichkeit, im Heimspiel gegen den MTV Rehren A/R die Tabellenspitze zu behaupten – oder zumindest Druck auf die Konkurrenz aufzubauen. Leveste geht nach dem Last-Minute-Sieg in Goltern mit Rückenwind in die Partie. Die Gäste aus Rehren brauchen im engen Tabellenkeller weiterhin Punkte, konnten aber am vergangenen Wochenende mit einem klaren Sieg gegen Garbsen Selbstvertrauen tanken.

Morgen, 15:00 Uhr TuS Garbsen FC Springe

Für den TuS Garbsen wird die Partie gegen den FC Springe zur Charakterfrage. Nach der enttäuschenden Vorstellung in Rehren trifft man nun auf eines der Topteams der Liga. Springe benötigt angesichts der tabellarischen Enge jeden Zähler, um im Aufstiegsrennen nicht an Boden zu verlieren. Garbsen könnte mit einem Überraschungserfolg die Saison endgültig in ruhigere Gewässer führen.

Auch der SV Arnum steht im Heimspiel gegen TuS Schwarz-Weiß Enzen vor einer Pflichtaufgabe – zumindest auf dem Papier. Doch Enzen hat mit dem knappen Sieg über Pyrmont jüngst wichtige Punkte geholt und reist mit gestärktem Selbstvertrauen an. Für Arnum ist nach dem torlosen Remis in Springe Wiedergutmachung angesagt, will man im Titelrennen weiter mitmischen.

Morgen, 15:00 Uhr FC Pyrmont Hagen SC Rinteln

Im direkten Duell zweier abstiegsbedrohter Teams empfängt FC Pyrmont Hagen den SC Rinteln. Beide Mannschaften liegen nur wenige Punkte über dem Strich. Ein Sieg wäre für beide Seiten ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Pyrmont steht besonders unter Druck, da man in der Rückrunde bislang selten überzeugte. Rinteln könnte mit einem Auswärtserfolg einen großen Sprung machen.

Beim Mühlenberger SV hofft der SV Ihme-Roloven auf Wiedergutmachung nach der bitteren Niederlage gegen Gehrden. Die Hausherren brauchen jeden Punkt, um nicht vorzeitig den Gang in die Kreisliga antreten zu müssen. Ihme-Roloven steht komfortabel im Mittelfeld, doch der Blick nach oben ist nur bei weiteren Siegen aufrechtzuerhalten.

Das wohl bedeutendste Spiel des Wochenendes findet in Gehrden statt: Der Tabellenfünfte empfängt mit der SSG Halvestorf-Herkendorf den aktuellen Spitzenreiter. Beide Teams gehen mit Rückenwind ins Spiel – Gehrden nach dem spektakulären 5:4-Sieg in Ihme-Roloven, Halvestorf nach der Tor-Gala gegen Salzhemmendorf. Ein Sieg der Gäste könnte ein echtes Ausrufezeichen im Titelrennen sein, während Gehrden mit einem Dreier selbst wieder ganz oben angreifen kann.

Morgen, 15:00 Uhr FC Preussen Hameln 07 TSV Goltern