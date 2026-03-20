Gipfeltreffen in Gartz: Verfolger fordert den Tabellenführer Landesklasse Nord: Am 19. Spieltag rückt das Spitzenduell in den Fokus, während im Keller die Nervosität steigt. von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

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In der Landesklasse Nord bricht mit dem 19. Spieltag eine entscheidende Phase der Saison an. Während der FC Strausberg weiterhin mit 41 Punkten von der Spitze grüßt, wartet im direkten Duell mit dem Tabellenzweiten SV Blau-Weiß 90 Gartz ein echter Härtetest auf den Primus. Gleichzeitig kämpfen die Teams am Tabellenende, allen voran Ahrensfelde II und Gramzow, um den Anschluss an das rettende Ufer. Die Intensität auf den brandenburgischen Plätzen nimmt zu, da die Gelegenheiten für Punktgewinne im Saisonendspurt seltener werden.

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Das Wochenende wird unter Flutlicht mit einer anspruchsvollen Aufgabe für die Gastgeber eröffnet. Die Reserve aus Klosterfelde belegt mit 20 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Zu Gast ist der BSV Rot-Weiß Schönow, der mit 29 Punkten auf Rang drei steht und den Anschluss an die Spitze halten will. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Schönow, das sich mit 5:1 durchsetzen konnte. Klosterfelde wird vor heimischer Kulisse versuchen müssen, die defensive Stabilität zu erhöhen, um gegen die Offensivkraft der Gäste zu bestehen.

In der Mittagsstunde steht das Tabellenschlusslicht unter erheblichem Druck. Ahrensfelde II rangiert mit lediglich 10 Punkten auf dem 16. Platz und benötigt dringend Siege, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren. Der Gegner aus Velten reist als Tabellensiebter mit 25 Punkten an. In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Für Ahrensfelde wäre ein Punktgewinn in der aktuellen Situation jedoch fast zu wenig, während Velten im gesicherten Mittelfeld weiter nach oben blicken kann.

Der VfB Gramzow kämpft auf dem vorletzten Tabellenplatz gegen den Abstieg. Mit 13 Punkten ist die Distanz zu den Nicht-Abstiegsplätzen bereits spürbar. Oberkrämer hingegen belegt mit 26 Punkten den sechsten Rang und geht als Favorit in die Partie. Das Hinspiel verlief knapp und endete mit einem 3:2-Erfolg für Oberkrämer. Gramzow muss die Leidenschaft der heimischen Fans nutzen, um dieses Mal das bessere Ende für sich zu haben und wichtige Zähler im Überlebenskampf zu sammeln.

In dieser Begegnung treffen zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte aufeinander. Die Spielgemeinschaft aus Lunow und Oderberg steht mit 23 Punkten auf Platz acht, während Wandlitz mit 27 Punkten den fünften Rang belegt. Das torlose Remis aus der Hinrunde deutet auf eine ausgeglichene Partie hin, in der Nuancen entscheiden könnten. Beide Teams agieren stabil, doch Wandlitz wird bestrebt sein, mit einem Dreier die Lücke zum Podium zu schließen.

Dieses Duell hat den Charakter eines klassischen Kellerkrimis. Birkenwerder steht mit 18 Punkten auf dem 13. Platz gefährlich nah an der Abstiegszone. Prenzlau rangiert mit 19 Punkten nur zwei Plätze davor. Birkenwerder konnte das Hinspiel mit 4:2 für sich entscheiden und wird versuchen, diesen psychologischen Vorteil zu nutzen. Für beide Vereine steht viel auf dem Spiel: Ein Sieg würde eine wichtige Verschnaufpause im Abstiegskampf bedeuten. Morgen, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz BW Gartz FC Strausberg Strausberg 15:00 PUSH Es ist das absolute Top-Spiel der Liga. Der Tabellenzweite Gartz empfängt den Spitzenreiter aus Strausberg. Acht Punkte trennen die beiden Kontrahenten aktuell. Gartz will die 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen machen und die eigene Heimstärke in die Waagschale werfen, um den Meisterschaftskampf noch einmal spannend zu machen. Strausberg hingegen könnte mit einem Auswärtssieg eine Vorentscheidung im Titelrennen erzwingen. Es wird ein hochkonzentriertes Spiel erwartet, bei dem jeder Fehler bestraft werden könnte.

Morgen, 15:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II 15:00 PUSH

Templin befindet sich mit 17 Punkten auf dem 14. Platz in einer prekären Lage. Die Gäste aus Sachsenhausen II belegen mit 22 Punkten den neunten Rang. Das Hinspiel gewannen die Sachsenhausener knapp mit 1:0. Templin ist gefordert, vor eigenem Publikum mutiger zu agieren, um sich aus den unteren Regionen der Tabelle zu befreien. Sachsenhausen II will hingegen den Status im Mittelfeld zementieren.