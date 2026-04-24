Gipfeltreffen in Gaildorf, letzte Chancen für Urbach und Rudersberg

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Gaildorf TSV Gaildorf SV Allmersbach Allmersbach 15:00 live PUSH

Das Spitzenspiel elektrisiert die Liga. TSV Gaildorf hat nach dem 1:2 gegen TSV Nellmersbach einen empfindlichen Dämpfer kassiert und liegt nun vier Punkte hinter SV Allmersbach. Der Spitzenreiter antwortete stark auf Druck, gewann 3:0 gegen SGM Kreßberg und untermauerte mit 60 Punkten seinen Status. Für Gaildorf ist es die große Chance, das Titelrennen wieder maximal aufzuladen. Das Hinspiel war ein klares Zeichen: Gaildorf gewann in Allmersbach mit 4:1. Gerade deshalb steckt in diesem Duell enorme Spannung. Der Tabellenführer reist mit breiter Brust an, doch Gaildorf weiß, dass ein Heimsieg den Abstand auf einen Punkt verkürzen würde. Mehr Gipfelgefühl geht in dieser Liga derzeit kaum.

TSV Obersontheim hat binnen weniger Tage spürbar Selbstvertrauen gesammelt. Erst das 1:0 bei TSV Schwaikheim, dann das 2:1 im Nachholspiel bei TSV Rudersberg – sechs Punkte, die den Blick nach oben wieder öffnen. Mit 25 Zählern bleibt die Lage dennoch angespannt. SG Oppenweiler-Strümpfelbach drehte zuletzt ein 0:2 gegen TURA Untermünkheim in ein 3:2 und steht mit 41 Punkten stark da. Das Hinspiel endete 1:1, und auch diesmal spricht vieles für eine enge Partie. Oppenweiler-Strümpfelbach hat bei 22 Spielen bereits 41 Punkte gesammelt und gehört zum oberen Feld. Obersontheim kommt dagegen mit frischer Energie. Es ist ein Spiel zwischen Aufbruch und Absicherung – mit klarer Bedeutung für beide Seiten. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Schmiden TSV Schmiden SGM Kreßberg SGM Kreßberg 15:00 live PUSH

TSV Schmiden zeigte beim 3:3 in Urbach Offensivkraft, aber auch Verwundbarkeit. Mit 32 Punkten bewegt sich die Mannschaft im engen Mittelfeld und braucht Konstanz. SGM Kreßberg verlor 0:3 bei Allmersbach und bleibt mit 23 Punkten tief im Abstiegskampf. Die Gäste stehen unter Druck, weil jeder verpasste Punkt die Lage verschärft. Das Hinspiel gewann Schmiden mit 3:2 in Kreßberg. Auch diesmal spricht die Tabelle eher für die Gastgeber. Doch gerade im unteren Bereich werden Spiele oft zäh, hart und nervös. Kreßberg muss sich wehren, Schmiden kann mit einem Heimsieg Abstand zu den gefährlichen Zonen halten und den Blick eher nach oben richten. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Rudersberg Rudersberg SC Urbach SC Urbach 15:00 PUSH

Hier steht ein Kellerduell unter Strom an. TSV Rudersberg verlor zuletzt 1:4 gegen VfL Mainhardt und dann im Nachholspiel 1:2 gegen Obersontheim. Mit 14 Punkten ist die Lage ernst. SC Urbach holte beim 3:3 gegen Schmiden immerhin einen Punkt, bleibt mit 11 Zählern aber Tabellenletzter. Für beide Mannschaften geht es um weit mehr als nur den nächsten Spieltag. Das Hinspiel gewann Rudersberg in Urbach mit 4:2. Das gibt dem Gastgeber einen kleinen psychologischen Vorteil. Dennoch ist klar: In dieser Tabellenregion tragen Spiele ihre eigene Schwere. Wer hier verliert, nimmt neue Last mit. Wer gewinnt, schöpft plötzlich wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib. ---

SV Unterweissach musste beim 1:3 in Breuningsweiler einen Rückschlag hinnehmen und steht mit 34 Punkten im gesicherten, aber keineswegs sorgenfreien Mittelfeld. VfL Mainhardt überzeugte beim 4:1 gegen Rudersberg mit Nachdruck und hat nach 22 Spielen bereits 32 Punkte gesammelt. Die Gäste können mit einem weiteren Erfolg spürbar Boden gutmachen. Das Hinspiel gewann Unterweissach mit 1:0 in Mainhardt. Gerade deshalb ist dieses Wiedersehen reizvoll. Mainhardt reist mit Schwung an, Unterweissach will auf eigenem Platz die direkte Antwort geben. Vieles deutet auf ein intensives Spiel hin, in dem Kleinigkeiten entscheiden können – und in dem beide Teams Richtung oberes Mittelfeld schielen. ---

TSV Michelfeld 1954 meldete sich mit dem 3:2 bei TSV Schornbach eindrucksvoll zurück und schöpft im Abstiegskampf neue Hoffnung. Mit 19 Punkten bleibt die Lage schwierig, aber der Sieg hatte Gewicht. SV Breuningsweiler gewann 3:1 gegen Unterweissach und hat mit 37 Punkten deutlich mehr Luft. Die Gäste wollen ihren starken Lauf im oberen Mittelfeld bestätigen. Das Hinspiel endete 2:2 – ein Ergebnis, das gut zu diesem Duell passt. Michelfeld braucht zuhause jeden Punkt, Breuningsweiler kann mit einem Auswärtssieg seine stabile Position festigen. Gerade weil beide Teams zuletzt gewonnen haben, ist mit viel Intensität zu rechnen. Das Spiel trägt die Spannung zweier Mannschaften, die gerade an sich glauben. ---

TURA Untermünkheim ließ zuletzt eine große Chance liegen. Nach einer 2:0-Führung bei Oppenweiler-Strümpfelbach stand am Ende eine bittere 2:3-Niederlage. Mit 28 Punkten bleibt das Polster nach unten überschaubar. TSV Schornbach verlor zuhause 2:3 gegen Michelfeld, steht mit 42 Punkten aber weiter auf Rang drei und will im Rennen um die Spitzenplätze sofort zurückschlagen. Das Hinspiel gewann Schornbach mit 3:1. Diese Erinnerung spricht für die Gäste, doch Untermünkheim wird das verschenkte Spiel von zuletzt im Kopf haben. Genau daraus kann auch Wucht entstehen. Schornbach braucht Stabilität, Untermünkheim Entschlossenheit – ein Duell mit offenem Charakter und spürbarer Bedeutung. ---

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr TSV Nellmersbach Nellmersbach TSV Schwaikheim Schwaikheim 15:30 PUSH