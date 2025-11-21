Gipfeltreffen in Gaglow – Verfolger lauern auf Ausrutscher

Morgen, 13:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz SV Lausitz Forst SV Forst 13:00 PUSH

Kolkwitz empfängt den SV Lausitz Forst zum Duell zweier Teams aus dem erweiterten Vorderfeld. Der Kolkwitzer SV festigte am vergangenen Spieltag mit einem 1:0-Heimsieg gegen die SG Eintracht Peitz seinen vierten Tabellenplatz. Hannes Kaiser verwandelte dabei in der 76. Minute einen Foulelfmeter und sorgte damit für den siebten Saisonsieg. Forst reist mit einem deutlich anderen Gefühl an: Die 1:6-Heimniederlage gegen die SG Groß Gaglow offenbarte die Defensivprobleme der Gastgeber. Zwar glich Benjamin Kuhle in der 29. Minute zum 1:1 aus, doch ein Eigentor von Florian Müller in der 9. Minute hatte Gaglow in Führung gebracht, ehe Mathias Krüger (35.), Paul Nothbaum (53.), Louis Konzack mit einem Foulelfmeter (76.) und einem weiteren Treffer (80.) sowie Kevin Jordan (89.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Kolkwitz geht mit 24 Punkten als Favorit in dieses Heimspiel, während Forst mit 14 Punkten stabiler auftreten muss. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Groß Gaglow Groß Gaglow TSV 1878 Schlieben Schlieben 13:00 PUSH

In Groß Gaglow steigt ein Gipfeltreffen. Der Tabellendritte SG Groß Gaglow hat nach dem eindrucksvollen 6:1-Auswärtssieg in Forst ein Ausrufezeichen gesetzt. Neben dem frühen Eigentor von Florian Müller (9. Minute) trafen Mathias Krüger (35.), Paul Nothbaum (53.), Louis Konzack per Foulelfmeter (76.) und ein weiteres Mal aus dem Spiel heraus (80.) sowie Kevin Jordan (89.). Mit nun 30 Punkten liegt Gaglow dicht hinter dem Führungsduo. Tabellenführer TSV 1878 Schlieben reist mit 32 Punkten und einem dramatischen 1:0-Heimsieg gegen Germania Peickwitz an. Gegen den Tabellenletzten fiel die Entscheidung erst in der fünften Minute der Nachspielzeit, als Robert Dehne traf – da spielte Peickwitz nach der Gelb-Roten Karte für Marvin Paul in der 10. Minute lange in Unterzahl. Das Duell in Gaglow könnte zum Gradmesser für beide Teams werden: Gaglow kann mit einem Sieg ganz oben angreifen, Schlieben möchte seine makellose Bilanz ohne Niederlage verteidigen. ---

Morgen, 13:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz FC Bad Liebenwerda Liebenwerda 13:00 PUSH

Im Kellerduell zwischen Germania Peickwitz und dem FC Bad Liebenwerda steht viel auf dem Spiel. Peickwitz bleibt nach dem 0:1 in Schlieben mit nur vier Punkten Tabellenletzter, obwohl die Mannschaft sich beim Spitzenreiter lange wehrte und erst tief in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer von Robert Dehne hinnehmen musste – zudem ab der 10. Minute in Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte für Marvin Paul. Bad Liebenwerda kommt mit einem 2:2-Heimremis gegen Motor Saspow, das sich dennoch wie ein kleiner Rückschlag anfühlte. Enrico Bahr hatte die Gastgeber in der 44. Minute in Führung gebracht, Felix Dittmann erhöhte in der 70. Minute auf 2:0. Doch in der Schlussphase verkürzte Stefan Babbe in der 82. Minute, ehe Dennis Schelske in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Beide Teams haben bislang erst einen Saisonsieg – entsprechend hoch ist die Bedeutung dieser Partie im Kampf um den Klassenerhalt. ---

Morgen, 13:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow SC Spremberg 1896 SC Spremberg 13:00 PUSH

Motor Saspow empfängt den SC Spremberg 1896 zu einem Duell zweier Mannschaften, die zuletzt späte Wendungen erlebten. Saspow holte in Bad Liebenwerda nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Nach den Treffern von Enrico Bahr (44.) und Felix Dittmann (70.) für die Gastgeber sorgte Stefan Babbe in der 82. Minute für den Anschluss, Dennis Schelske traf in der 90.+4 Minute zum Ausgleich. Der SC Spremberg kommt mit viel Offensivschwung: Beim 5:3 gegen den FSV Rot-Weiß Luckau trafen Tim Felgenträger (18.) und Pascal Thomas (20., 53.) früh und doppelt, später legte Philip Kern mit einem Doppelpack in der 83. und 90.+4 Minute nach, während Tim Kranz (42. Minute, Foulelfmeter), Kilian-Joel Schmidt (70.) und Julian Gedicke (90.+2) für Luckau trafen. Saspow (14 Punkte) will sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen, der SC (10 Punkte) könnte mit einem Auswärtserfolg einen Schritt weg von den Abstiegsrängen machen. ---

Der FSV Rot-Weiß Luckau und die SG Friedersdorf treffen in einem Duell zweier angeschlagener Teams aufeinander. Luckau unterlag in Spremberg mit 3:5, zeigte aber Moral. Tim Kranz verkürzte in der 42. Minute per Foulelfmeter auf 2:1, Kilian-Joel Schmidt stellte in der 70. Minute den Anschluss zum 3:2 her, und Julian Gedicke traf in der 90.+2 Minute zum 4:3, bevor die Gastgeber erneut trafen. Mit zwölf Punkten steht der Aufsteiger in der abstiegsgefährdeten Zone. Friedersdorf kassierte ein klares 1:5 gegen die SG Sielow. Zwar konnte Phillip Hoth in der 31. Minute auf 1:2 verkürzen, doch nach Treffern von Mohamed Aziz Ben Younes (2. Minute), Niklas Preuß (24., 65.), Stanley Hauptstein per Foulelfmeter (48.) und Paul Ruhl (70.) stand das Team erneut mit leeren Händen da. Beide Mannschaften wissen: Ein Sieg wäre ein wichtiger Schritt, um sich vom Tabellenende zu lösen. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Sielow SG Sielow SV Großräschen Großräschen 13:00 live PUSH

Die SG Sielow geht als Tabellenzweiter in ihr Heimspiel gegen den SV Großräschen. Mit 10 Siegen aus 12 Partien und einem Torverhältnis von 48:11 beeindruckt der Aufsteiger die Liga. Zuletzt siegte Sielow in Friedersdorf mit 5:1 – Mohamed Aziz Ben Younes traf bereits in der 2. Minute, Niklas Preuß legte in der 24. Minute nach und erzielte in der 65. Minute seinen zweiten Treffer, Stanley Hauptstein traf in der 48. Minute per Foulelfmeter, und Paul Ruhl erhöhte in der 70. Minute. Großräschen reist mit Rückenwind an: Beim 2:0 gegen die SG Burg avancierte Nick Ullrich mit seinen Treffern in der 27. und 79. Minute zum Matchwinner. Mit 19:19 Toren und 13 Punkten stehen die Gäste im gesicherten Mittelfeld, doch gegen die Offensivpower der Sielower dürfte die defensive Stabilität erneut stark gefordert sein. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Burg SG Burg SG Eintracht Peitz SG Peitz 13:00 PUSH

Die SG Burg steht weiter unter Druck. Nach dem 0:2 bei Großräschen, bei dem beide Treffer durch Nick Ullrich fielen (27. und 79. Minute), bleibt Burg mit nur fünf Punkten auf einem Abstiegsplatz. Der Auftritt auswärts war erneut zu harmlos, nun soll im Heimspiel gegen die SG Eintracht Peitz eine Reaktion folgen. Peitz wiederum steckt in einer schwierigen Phase: Beim 1:2 gegen den Spremberger SV 1862 war ein Eigentor von Kevin Geissler in der 39. Minute der Auftakt zur Niederlage, Devyn Ziesche erhöhte in der 52. Minute auf 0:2, ehe Kenny Halpick in der 86. Minute nur noch verkürzen konnte. Mit 19 Punkten rangiert Peitz im oberen Mittelfeld, darf sich aber keinen längeren Negativlauf erlauben, wenn der Anschluss nach oben nicht verloren gehen soll. In Burg treffen ein hochmotivierter Außenseiter und ein angeschlagener Favorit aufeinander. ---

Morgen, 13:00 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg VfB Herzberg 68 VfB Herzberg 13:00 PUSH