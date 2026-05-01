 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Gipfeltreffen in Friedrichshagen - Dersim II will dran bleiben

Bezirksliga-Staffel 3: Tabellenführer Weißenseer FC mächtig gefordert - Alle Begegnungen des 25.Spieltag in der Vorschau

von far · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
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Archiv – Foto: Benjamin Behrens, Martin Pursc

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt das Topspiel im Aufstiegsrennen: Friedrichshagener SV empfängt Spitzenreiter Weißenseer FC. Dahinter bleiben Dersim II, Adler Berlin und Teutonia II in Schlagdistanz. Unten kämpft vor allem Makkabi II ums Überleben, während Brandenburg abgeschlagen bleibt.

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Morgen, 18:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
18:00

Schlusslicht Brandenburg steht mit nur einem Punkt abgeschlagen am Tabellenende. Köpenick II hat 31 Punkte und will sich im gesicherten Mittelfeld stabilisieren. Die Gäste gehen klar favorisiert in die Partie.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
11:00

Das Topspiel des Spieltags: Tabellenzweiter Friedrichshagen (45 Punkte) trifft auf Spitzenreiter Weißensee (46 Punkte). Beide Teams kämpfen direkt um den Aufstieg. Ein Sieg kann eine Vorentscheidung im Titelrennen bringen.

So., 03.05.2026, 12:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
12:15

Dersim II steht mit 45 Punkten auf Rang drei und bleibt voll im Aufstiegsrennen. Makkabi II hat 21 Punkte und steckt im Abstiegskampf. Die Gastgeber stehen unter Druck, dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben.

So., 03.05.2026, 15:45 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
15:45

Pankow steht mit 27 Punkten gefährlich nah an der Abstiegszone und braucht dringend Zähler. Rehberge liegt mit 30 Punkten nur knapp davor und ist ebenfalls noch nicht gesichert. Ein direktes Duell im unteren Mittelfeld, in dem beide Teams wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sam

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
13:00

Teutonia II hat 44 Punkte und ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Damit bleibt das Team ein ernsthafter Kandidat für die Aufstiegsplätze. Spandau steht mit 38 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber brauchen einen Sieg, um dran zu bleiben.

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
13:30

Adler Berlin steht mit 44 Punkten ebenfalls im engen Aufstiegsrennen. Friedrichshain hat 28 Punkte und will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Die Gastgeber gehen mit klarer Zielsetzung ins Spiel.

So., 03.05.2026, 14:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
14:30

Novi Pazar steht mit 28 Punkten im unteren Mittelfeld und braucht noch Zähler. Meteor II hat 25 Punkte und steckt näher an der Abstiegszone. Ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 03.05.2026, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
14:15

Britz liegt mit 41 Punkten im oberen Tabellenbereich und hat nur noch Außenseiterchancen nach oben. Staaken II steht mit 31 Punkten im Mittelfeld. Beide Teams wollen ihre Position festigen.

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