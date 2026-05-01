Gipfeltreffen in Friedrichshagen - Dersim II will dran bleiben

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt das Topspiel im Aufstiegsrennen: Friedrichshagener SV empfängt Spitzenreiter Weißenseer FC. Dahinter bleiben Dersim II, Adler Berlin und Teutonia II in Schlagdistanz. Unten kämpft vor allem Makkabi II ums Überleben, während Brandenburg abgeschlagen bleibt.
Schlusslicht Brandenburg steht mit nur einem Punkt abgeschlagen am Tabellenende. Köpenick II hat 31 Punkte und will sich im gesicherten Mittelfeld stabilisieren. Die Gäste gehen klar favorisiert in die Partie.
Das Topspiel des Spieltags: Tabellenzweiter Friedrichshagen (45 Punkte) trifft auf Spitzenreiter Weißensee (46 Punkte). Beide Teams kämpfen direkt um den Aufstieg. Ein Sieg kann eine Vorentscheidung im Titelrennen bringen.
Dersim II steht mit 45 Punkten auf Rang drei und bleibt voll im Aufstiegsrennen. Makkabi II hat 21 Punkte und steckt im Abstiegskampf. Die Gastgeber stehen unter Druck, dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben.
Pankow steht mit 27 Punkten gefährlich nah an der Abstiegszone und braucht dringend Zähler. Rehberge liegt mit 30 Punkten nur knapp davor und ist ebenfalls noch nicht gesichert. Ein direktes Duell im unteren Mittelfeld, in dem beide Teams wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sam
Teutonia II hat 44 Punkte und ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Damit bleibt das Team ein ernsthafter Kandidat für die Aufstiegsplätze. Spandau steht mit 38 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber brauchen einen Sieg, um dran zu bleiben.
Adler Berlin steht mit 44 Punkten ebenfalls im engen Aufstiegsrennen. Friedrichshain hat 28 Punkte und will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Die Gastgeber gehen mit klarer Zielsetzung ins Spiel.
Novi Pazar steht mit 28 Punkten im unteren Mittelfeld und braucht noch Zähler. Meteor II hat 25 Punkte und steckt näher an der Abstiegszone. Ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.
Britz liegt mit 41 Punkten im oberen Tabellenbereich und hat nur noch Außenseiterchancen nach oben. Staaken II steht mit 31 Punkten im Mittelfeld. Beide Teams wollen ihre Position festigen.
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