Gipfeltreffen in Freyung – Verfolgerduelle versprechen Spannung

Alles deutet auf einen absoluten Höhepunkt hin. Freyung marschierte am siebten Spieltag mit 5:1 durch Fürsteneck/Prag und steht nach vier Spielen mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 35:2 glänzend da. Zuhause ist der TVF noch ohne Gegentor, mit zwei Siegen und 21 Treffern. Doch nun kommt Ringelai, der Tabellenführer mit sieben Siegen in sieben Spielen und der besten Auswärtsbilanz der Liga. Das 5:0 in Röhrnbach war der jüngste Beweis der Stärke. Hier prallen die bisher beiden besten Mannschaften der Liga aufeinander – es ist nicht nur ein Spitzenspiel, sondern auch ein echtes Kräftemessen um die Vormachtstellung.

