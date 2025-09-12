Gipfeltreffen in Freyung – Verfolgerduelle versprechen Spannung

In der A-Klasse Freyung steht am kommenden Wochenende der 8. Spieltag an. Unter anderem erwartet die Fans das Top-Spiel schlechthin. Der Tabellenführer TSV Ringelai gibt, beim ebenfalls noch makellosen TV Freyung, seine Visitenkarte ab. Außerdem treffen unter anderem der SC Herzogsreut und die SG Fürsteneck/Prag aufeinander, während am Sonntag der SSV Hinterschmiding als klarer Favorit nach Böhmzwiesel reist. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:
Alles deutet auf einen absoluten Höhepunkt hin. Freyung marschierte am siebten Spieltag mit 5:1 durch Fürsteneck/Prag und steht nach vier Spielen mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 35:2 glänzend da. Zuhause ist der TVF noch ohne Gegentor, mit zwei Siegen und 21 Treffern. Doch nun kommt Ringelai, der Tabellenführer mit sieben Siegen in sieben Spielen und der besten Auswärtsbilanz der Liga. Das 5:0 in Röhrnbach war der jüngste Beweis der Stärke. Hier prallen die bisher beiden besten Mannschaften der Liga aufeinander – es ist nicht nur ein Spitzenspiel, sondern auch ein echtes Kräftemessen um die Vormachtstellung.
---
Grainet II kam zuletzt beim 1:9 in Hinterschmiding böse unter die Räder und wird nun, passend zum anstehenden Weinfest, Wiedergutmachung betreiben wollen. Waldkirchen II dagegen reist mit Rückenwind an, nach dem späten 2:0-Erfolg in Bischofsreut. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle dicht beieinander, was dem Spiel zusätzlich Brisanz verleiht. Für Grainet zählt vor allem defensive Stabilität, um nach dem Debakel wieder in die Spur zu finden.
---
Herzogsreut steht nach vier Siegen aus fünf Spielen auf Rang vier und hat sich in der Formtabelle auf Platz drei geschoben. Zuletzt pausierten die Gastgeber, kommen also mit frischen Kräften. Fürsteneck/Prag wurde dagegen von Freyung mit 1:5 bestraft. In der Heimtabelle gehört Herzogsreut zu den stärksten Teams, während die SG auswärts bisher nur einen Punkt ergattern konnte. Alles spricht für die Hausherren, doch unterschätzen darf man Fürsteneck nicht.
---
Die "SG Grenz" verlor zuletzt unglücklich mit 0:2 gegen Waldkirchen II und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Mit nur einem Punkt ist die Lage ernst. Kumreut wiederum führte gegen Karlsbach zur Pause, brach dann aber ein und verlor 1:3. Beide Teams kommen also angeschlagen in dieses direkte Duell. Für die Gastgeber ist es fast schon die letzte Chance, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.
---
Röhrnbach II hatte gegen Spitzenreiter Ringelai beim 0:5 keine Chance. Auch die Heimtabelle zeigt ein klares Bild: drei Spiele, null Punkte, ein Tor bei 21 Gegentoren. Perlesreut II dagegen feierte zuletzt ein Schützenfest mit 7:1 gegen Böhmzwiesel. Mit acht Punkten liegt man im Mittelfeld, auswärts konnte das Team bisher vier Punkte sammeln. Alles deutet auf Vorteile für die Gäste hin, doch gerade für Röhrnbach ist es die Gelegenheit, sich gegen einen Gegner aus dem Mittelfeld zu beweisen.
---
Böhmzwiesel steckt weiter tief in der Krise. Auch am siebten Spieltag setzte es mit dem 1:7 in Perlesreut eine herbe Klatsche, dazu ist die Bilanz mit null Punkten und zwei erzielten Toren dürftig. Hinterschmiding hingegen kommt mit breiter Brust: Das 9:1 gegen Grainet II war ein Offensivfeuerwerk und festigte vorübergehend Platz zwei. Die Rollen sind klar verteilt, für Böhmzwiesel geht es vor allem darum, sich stabiler zu präsentieren.
---
Spielfrei am 8. Spieltag hat der SV-DJK Karlsbach.