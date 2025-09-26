Gipfeltreffen in Eilendorf – Vichttal und Kellersberg im Verfolgerduel

Der fünfte Spieltag der Kreisliga A Aachen bringt richtungsweisende Partien. An der Tabellenspitze kommt es zum direkten Duell zwischen Eilendorf II und Kellersberg, während Vichttal in Breinig seine Position festigen will. Auch im Tabellenkeller stehen die Teams unter Druck.
Berger Preuß setzte sich im vorgezogenen Spiel knapp durch und verbesserte sein Punktekonto auf vier Zähler, bleibt aber im unteren Mittelfeld. Für Pannesheide war es bereits die dritte Niederlage, wodurch die Mannschaft bei sechs Punkten stagniert.
Eschweiler (5 Punkte, Platz 9) geht als Außenseiter in das Duell mit Rhenania Würselen/Euchen, das nach der Niederlage in Vichttal mit 7 Zählern auf Rang vier steht. Besonders Würselen steht unter Druck, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Die Gastgeber hoffen auf ihre Heimstärke.
Stolberg (6 Punkte, Platz 7) will nach dem späten Sieg in Eilendorf weiter oben angreifen. Gegner Burtscheider TV steht mit nur einem Punkt am Tabellenende und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.
Vaalserquartier (6 Punkte, Platz 6) hat die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Gegner Freund wartet als Aufsteiger noch auf den ersten Sieg und steht mit einem Punkt am Tabellenende. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.
Das Duell zweier Mittelfeldteams: St. Jöris (7 Punkte, Platz 5) empfängt Verlautenheide II (4 Punkte, Platz 12). Beide Teams haben bislang wechselhafte Leistungen gezeigt, verfügen aber über viel Offensivkraft. Für den Sieger winkt der Sprung in die obere Tabellenhälfte.
Breinig II hat bislang noch keinen Sieg errungen und liegt mit drei Punkten auf Rang 13. Vichttal II reist als Tabellenzweiter (10 Punkte) an und geht nach dem Erfolg im Topspiel gegen Würselen mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Für Breinig dürfte es ein schwerer Vormittag werden.
Das Spitzenspiel des Spieltages: Tabellenführer Eilendorf II (12 Punkte) trifft auf den Dritten Kellersberg (10 Punkte). Beide Teams sind noch ungeschlagen und haben erst einen Gegentreffer bzw. vier Gegentore zugelassen. Eine enge und hochklassige Partie ist zu erwarten.
Aufsteiger Rott (Platz 14, 3 Punkte) empfängt die DJK Arminia Eilendorf (Platz 11, 4 Punkte). Beide Mannschaften benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu befreien. Ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld.