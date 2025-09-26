 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Gipfeltreffen in Eilendorf – Vichttal und Kellersberg im Verfolgerduel

Spitzenreiter empfängt Dritten, Würselen zu Gast in Eschweiler

Der fünfte Spieltag der Kreisliga A Aachen bringt richtungsweisende Partien. An der Tabellenspitze kommt es zum direkten Duell zwischen Eilendorf II und Kellersberg, während Vichttal in Breinig seine Position festigen will. Auch im Tabellenkeller stehen die Teams unter Druck.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
3
2
Abpfiff

Berger Preuß setzte sich im vorgezogenen Spiel knapp durch und verbesserte sein Punktekonto auf vier Zähler, bleibt aber im unteren Mittelfeld. Für Pannesheide war es bereits die dritte Niederlage, wodurch die Mannschaft bei sechs Punkten stagniert.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
15:30live

Eschweiler (5 Punkte, Platz 9) geht als Außenseiter in das Duell mit Rhenania Würselen/Euchen, das nach der Niederlage in Vichttal mit 7 Zählern auf Rang vier steht. Besonders Würselen steht unter Druck, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Die Gastgeber hoffen auf ihre Heimstärke.

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
11:00

Stolberg (6 Punkte, Platz 7) will nach dem späten Sieg in Eilendorf weiter oben angreifen. Gegner Burtscheider TV steht mit nur einem Punkt am Tabellenende und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
15:30

Vaalserquartier (6 Punkte, Platz 6) hat die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Gegner Freund wartet als Aufsteiger noch auf den ersten Sieg und steht mit einem Punkt am Tabellenende. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
15:30

Das Duell zweier Mittelfeldteams: St. Jöris (7 Punkte, Platz 5) empfängt Verlautenheide II (4 Punkte, Platz 12). Beide Teams haben bislang wechselhafte Leistungen gezeigt, verfügen aber über viel Offensivkraft. Für den Sieger winkt der Sprung in die obere Tabellenhälfte.

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
11:00live

Breinig II hat bislang noch keinen Sieg errungen und liegt mit drei Punkten auf Rang 13. Vichttal II reist als Tabellenzweiter (10 Punkte) an und geht nach dem Erfolg im Topspiel gegen Würselen mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Für Breinig dürfte es ein schwerer Vormittag werden.

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
11:00

Das Spitzenspiel des Spieltages: Tabellenführer Eilendorf II (12 Punkte) trifft auf den Dritten Kellersberg (10 Punkte). Beide Teams sind noch ungeschlagen und haben erst einen Gegentreffer bzw. vier Gegentore zugelassen. Eine enge und hochklassige Partie ist zu erwarten.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Rott
SV RottSV Rott
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
15:00live

Aufsteiger Rott (Platz 14, 3 Punkte) empfängt die DJK Arminia Eilendorf (Platz 11, 4 Punkte). Beide Mannschaften benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu befreien. Ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld.

