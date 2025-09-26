Gipfeltreffen in Eilendorf – Vichttal und Kellersberg im Verfolgerduel

Der fünfte Spieltag der Kreisliga A Aachen bringt richtungsweisende Partien. An der Tabellenspitze kommt es zum direkten Duell zwischen Eilendorf II und Kellersberg, während Vichttal in Breinig seine Position festigen will. Auch im Tabellenkeller stehen die Teams unter Druck.

Berger Preuß setzte sich im vorgezogenen Spiel knapp durch und verbesserte sein Punktekonto auf vier Zähler, bleibt aber im unteren Mittelfeld. Für Pannesheide war es bereits die dritte Niederlage, wodurch die Mannschaft bei sechs Punkten stagniert.

Eschweiler (5 Punkte, Platz 9) geht als Außenseiter in das Duell mit Rhenania Würselen/Euchen, das nach der Niederlage in Vichttal mit 7 Zählern auf Rang vier steht. Besonders Würselen steht unter Druck, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Die Gastgeber hoffen auf ihre Heimstärke.

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr FC Stolberg Stolberg Burtscheider TV Burtscheid 11:00 PUSH