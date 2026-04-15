Gipfeltreffen in Eicherscheid: Bergs bremst Aufstiegseuphorie

Doppeltorschütze in Hilfarth: Eicherscheids Tim Wilden (l.) – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Fußball-Bezirksliga 4: Die Germania feiert einen deutlichen 4:0-Erfolg in Hilfarth und hat am Sonntag das nächste Spitzenspiel vor der Brust. Der Trainer muss noch eine Entscheidung treffen.

Sandro Bergs hat den Sekt noch nicht kaltgestellt. Auch verfrühte Glückwünsche zum Aufstieg nimmt der Trainer von Germania Eicherscheid nicht an. Dabei lief der vergangene Spieltag in der Fußball-Bezirksliga ganz im Sinne des Eifelclubs.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten Tim Wilden und Luca Jansen in der zweiten Hälfte jeweils mit einem Doppelpack für den 4:0-Endstand. Bergs sah ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. „Es hat Bock gemacht, weil die Partie schon so ein bisschen Landesliga-Intensität hatte.“

Die Blau-Weißen bauten somit den Vorsprung in der Tabelle der Staffel vier auf sechs Punkte aus. Der KBC hat darüber hinaus ein Spiel mehr ausgetragen. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) treffen die beiden Teams nun im Topspiel aufeinander. „Wir haben noch acht Partien vor der Brust. Rechnen können wir auch“, hebt Bergs mahnend den Zeigefinger. Seiner Mannschaft bescheinigt er in Hilfarth aber eine „reife Leistung“.

Im Heimspiel gegen den KBC könnte Eicherscheid nun den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. „Es ist ein Drei-Punkte-Spiel, das wir gewinnen wollen. Gegen Kohlscheid haben wir zuletzt immer sehr gute Ergebnisse erzielt. Davon darf man sich aber nicht blenden lassen. Ich hoffe, dass sich mal ein paar Leute nach Eicherscheid bewegen und die Jungs vor hoffentlich großer Kulisse ein gutes Spiel machen werden“, betont Bergs.

Zukunft von Bergs noch offen

Seine persönliche Zukunft bei der Germania lässt der Coach derweil offen. „Wir sind in Gesprächen, aber es ist noch nichts entschieden.“ Der Inhaber der A-Lizenz, der vor acht Monaten zum ersten Mal Vater geworden ist, richtet den Fokus viel lieber auf die kommenden Aufgaben in der Meisterschaft. Nach der Partie gegen den Kohlscheider BC wartet das schwere Auswärtsspiel bei Aufsteiger Falke Bergrath auf die Germanen. Möglicherweise können sie danach schon den Sekt kaltstellen.

Ob es dann in der Landesliga in der bisherigen Konstellation weitergeht, werden die kommenden Wochen zeigen. Dass es nicht einfach ist, Neuzugänge in den südwestlichen Ortsteil der Gemeinde Simmerath zu holen, gilt als offenes Geheimnis. „Wenn ich sehe, wer hochgeht in die Landesliga, wer schon drin ist, wer vielleicht runterkommt und was diese Vereine für Spieler holen, dann kann man uns 0,0 damit vergleichen“, sagt Bergs und ergänzt: „Es ist ein bisschen frustrierend. Wir haben auch schon Gespräche mit Spielern aus der Region geführt, die wir für talentiert halten. Die bleiben aber lieber bei ihren Vereinen.“

Grundsätzlich hält der 36-Jährige seinen aktuellen Kader für stark genug. „Ich bin der Meinung, dass unsere Truppe, wenn alle dabei sind, schon konkurrenzfähig in der Landesliga wäre.“

Die Ergebnisse im Überblick:

Kuckum - Alem. Mariadorf 3:4: 1:0 Schopen (9.), 1:1 Dautzenberg (29.), 2:1 Knorn (40.), 2:2 Dautzenberg (80.), 3:2 Krüger (82.), 3:3 Willems (90.+3), 3:4 Taki (90.+5)

Germ. Hilfarth - Eicherscheid 0:4: 0:1 T. Wilden (47.), 0:2, 0:3 Jansen (49., 75.), 0:4 T. Wilden (90.+2)

Roetgen - Richterich 3:1: 0:1 Carduck-Eick (42.), 1:1 Nadenau (61.), 2:1 Ajuya (75.), 3:1 Akar (77.)

VfR Würselen - Bergrath 2:1: 0:1 Yilmaz (21.), 1:1 Majbour (51.), 2:1 Mareta (89.)

DJK FV Haaren - Oidtweiler 1:1: 0:1 Burbut (2.), 1:1 Ernst (45.+1)

Kohlscheider BC - Ay-Yildizspor Hückelhoven 2:3: 0:1 Yilmaz (4.), 1:1 Milles (57.), 2:1 Poth (66.), 2:2, 2:3 Yilmaz (71./Foulelfmeter, 90.) Rot: Karapinar (63./Ay-Yildizspor)

Konzen - SG Stolberg 3:2: 1:0, 2:0, 3:0 Felser (42., 48., 52.), 3:1, 3:2 Statovci (84., 90./Foulelfmeter)

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